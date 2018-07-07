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Sofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 17:51 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine motosikletiyle geldi.

Sofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldi

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sakarya Milletvekili milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine motosikletiyle geldi.
Milletvekili kaydını yaptırmak için Lamborghini marka otomobiliyle Meclis’e gelen Kenan Sofuoğlu, bugünkü yemin törenine ise motosikletiyle geldi. Kask takmayı ihmal etmeyen Kenan Sofuoğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Sofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldiSofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldiSofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldiSofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldi

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