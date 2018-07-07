Sofuoğlu yemin törenine motosikletiyle geldi

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sakarya Milletvekili milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine motosikletiyle geldi.
Milletvekili kaydını yaptırmak için Lamborghini marka otomobiliyle Meclis’e gelen Kenan Sofuoğlu, bugünkü yemin törenine ise motosikletiyle geldi. Kask takmayı ihmal etmeyen Kenan Sofuoğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
FOTOĞRAFLI
CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!
TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı
HDP'den TBMM'de yemin töreni öncesi tepki çeken eylem! Pervin Buldan, Sezai Temel ve HDP milletvekilleri İstiklal Marşı'ndan sonra salona girdi!
Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum