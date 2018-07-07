Sofuoğlu'nun lüks aracıyla ilgili eleştiriler

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, lüks aracıyla ilgili eleştirilere, "Bu eleştirelerin asıl sebebi Lamborghini falan değil. Bizim gibi bir sporcunun kariyerini noktalayıp AK Parti'nin yanında gözükmesi, AK Parti'yle beraber olmasıdır." dedi.

Sofuoğlu, 27. Dönem 1. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla milletvekillerinin Meclisteki andiçme törenine motosikletle geldi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, trafik yoğunluğu nedeniyle motosikletle Meclise gelmeyi tercih ettiğini söyledi. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde trafiğin her zaman sorun olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, yoğunluk olduğu zamanlarda her zaman tercihini motosikletten yana kullandığını söyledi.

Bugünün kendisi için anlamlı ve özel olduğunu dile getiren Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Sabah grup toplantımızı hep birlikte yaptık. Her zaman televizyonlarda izlediğim ve çok beğendiğim siyasetçilerle aynı ortamda, aynı sıralarda bulunmak beni çok duygulandırdı ve onurlandırdı. Meclise geldiğimde özellikle tecrübeli siyasi büyüklerimin beni ağabey edasıyla karşılaması çok hoşuma gitti. Yabancılık sürecini yaşatmadılar bana. O açıdan çok şanslıyım. AK Parti gibi bir ailede olmak benim en büyük avantajım olacak. Büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanarak, genç arkadaşlarımızla birlikte hem gençlere hem de benim dalım olan sporun her alanında halkımıza hizmet etmek nasip olur inşallah."