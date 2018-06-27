HABER

Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 14:48 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Muharrem İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edeceği iddia edildi.

Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, seçim sonrası CHP'de yaşanan çalkanlılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığını teklif edeceğini ifade eden Yiğitel, "Kemal beyin bir ara formül bulduğu ve Muharrem İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edeceği bilgisi var. Dünkü MYK'da da uzun uzun yerel seçimlerin ne kadar önemli olduğunu anlatmış Kemal bey. Eğer yerel seçimlere hazırlanmazsak ve kendi içimizle uğraşırsak bu kavgalar devam ederse onlar yine kazanır ifadesinde bulunduğu söyleniyor. Bunun için bir kaç partiliyle İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edeceğini iletmiş" dedi.

"İNCE TEKLİFİ KABUL EDER Mİ?"

İnce, Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul eder mi sorusuna ise Yiğitel, "Muharrem İnce'nin gönlünde Genel Başkanlık yatıyor. Ama CHP'deki delege yapısı çokta İnce'nin lehine değil. Eğer kazanamayacağını düşünürse kabul edebilir" dedi.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldımPervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım
Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu, milletin iradesine saygı duymuyorMahir Ünal: Kılıçdaroğlu, milletin iradesine saygı duymuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu milletin iradesine saygı duymuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu milletin iradesine saygı duymuyor

Binali Yıldırım'dan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi hakkında açıklama

Ülkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermedi

Ülkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermedi

Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek!

Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.