HABER

Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger, çifte seçimlerin olduğu 24 Haziran gecesi partisinin, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye herhangi bir sonuç göndermediğini söyledi. Aksünger, aksini iddia edenleri ispata davet ederken İnce için "Bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı" dedi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran gecesi partisinin Muharrem İnce'ye hiç sonuç göndermediğini de ilk defa açıkladı.

Aksünger, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim gecesi CHP tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek, "Muharrem Bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem Bey'e sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı" dedi.

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacakCHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak
AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki isimler belli oldu! Kritik koltuklara eski Bakanlar...AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki isimler belli oldu! Kritik koltuklara eski Bakanlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince 24 haziran Erdal Aksünger CHP

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak

CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak

AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki isimler belli oldu! Kritik koltuklara eski Bakanlar...

AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki isimler belli oldu! Kritik koltuklara eski Bakanlar...

Koray Aydın: Muharrem İnce'nin sözleri İYİ Parti'ye oy kaybettirdi

Koray Aydın: Muharrem İnce'nin sözleri İYİ Parti'ye oy kaybettirdi

Konya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imza

Konya'da CHP'li delegelerden olağanüstü kurultay için imza

Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu

Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu

CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde

CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.