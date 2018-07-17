Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran gecesi partisinin Muharrem İnce'ye hiç sonuç göndermediğini de ilk defa açıkladı.
Aksünger, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim gecesi CHP tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek, "Muharrem Bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem Bey'e sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı" dedi.
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