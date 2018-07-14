CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Akademik unvanı ne olursa olsun tüm akademisyenlerin hatta üniversite mezunu olmasa da sokaktan geçenin rektör olmasının önü açılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum kapsamında çıkarılan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişikliklere değindi.

KHK ile yapılan düzenlemelerin, Anayasa'ya uyum sağlamanın ötesinde, cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapabilmesi için alan açmaya yönelik olduğu öne süren Karabıyık, KHK'nın yayınlandığı 9 Temmuz'da, henüz hukuken var olmayan bakanlıklarla ilgili düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Karabıyık, söz konusu KHK ile yapılan düzenlemelerin, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandıktan sonra kanunla ve TBMM tarafından yapılması gerektiğine işaret etti.

703 sayılı KHK ile cumhurbaşkanı tarafından atanacak rektörlerin profesör olması, rektörlükteki 4 yıllık görev süresi kısıtlaması ve 2 dönem şartının kaldırıldığına vurgu yapan Karabıyık, "Akademik unvanı ne olursa olsun tüm akademisyenlerin hatta üniversite mezunu olmasa da sokaktan geçenin rektör olmasının önü açılmıştır. Unvan şartının ortadan kalkmasıyla üniversite mezunu olmasa bile sokaktan geçen rektör olarak atanabilecektir. 28-30 yaşında atanan bir kişi istenirse 67 yaşına kadar rektörlük yapabilecektir." ifadesini kullandı.

703 sayılı KHK ile Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabul edilemeyeceğini belirten Karabıyık, CHP'nin bu duruma sessiz kalmayacağını vurguladı.

