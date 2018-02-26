Söke’de CHP’li gençlere parti okulu eğitimi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları, partili gençlere yönelik eğitim düzenledi.
Parti binasında gerçekleşen eğitimde CHP Aydın İl Disiplin Kurulu Sekreteri Tuba Özturlar, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkan yardımcıları Zeynep Öyküm Erbaş ve Asya Alp, Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Berke Akyel eğitmenler olarak yer aldı.
Gençlik Akran Eğitimi ve Sosyal Demokrat İdeoloji eğitimi kapsamında hazırlanan programla ilgili olarak Söke CHP Gençlik Kolları Başkanı İlkyaz Gölcük; “2 gün boyunca, 3 farklı konuda eğitim verildi. Çalışma grupları, atölye çalışmaları, sunumlar ve tartışmalar şeklinde gerçekleştirilen eğitimi çok önemsiyoruz. Hem gençlik kolları üyelerimiz için, hem de partimiz için çok faydalı olduğuna inanıyorum” dedi.
Gölcük, eğitime yoğun ilgi gösteren gençlere ve parti eğitmenlerine teşekkür etti.
Parti okulu eğitiminde İletişim ve Seçmenle İlişkiler, CHP Tarihi ve Sosyal Demokrat İdeoloji konu başlıkları oldu.
Kürt Şahinleri Tugayı Afrin'e gidiyor
Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Samsung Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler | Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
Afrin'de son durum! Zeytindalı'nın birinci ayağı tamamlandı!
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Erdoğan'dan IŞİD çıkışı: Ne kadar psikopat varsa savaşmaya teşvik ettiler
Üvey kardeşini dağ evine götürüp dehşeti yaşattı!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
Kaza yapan yakınının kurtarılmasını gözyaşlarıyla izledi
Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum