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Somali Meclis Başkanı genel kurulu bastı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

Somali Meclis Başkanı Muhammed Şeyh Osman, kendisine karşı güven oyu yapılan genel kurulu korumalarıyla bastı.Milletvekillerinin arasında yaşanan anlaşmazlığa müdahale eden Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, genel kurulda yapılacak görüşmeleri iptal ederek, sakin olmaya çağırdı.

Somali Meclis Başkanı Muhammed Şeyh Osman, kendisine karşı güven oyu yapılan genel kurulu korumalarıyla bastı.
Milletvekillerinin arasında yaşanan anlaşmazlığa müdahale eden Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, genel kurulda yapılacak görüşmeleri iptal ederek, sakin olmaya çağırdı. Çağrıya uymayan meclis başkan yardımcısı ve diğer milletvekilleri genel kurulda başkana karşı güven oyu yapılması için toplandı. Kendisine karşı güven oyu yapıldığını duyan meclis başkanı Muhammed Şeyh Osman ise korumaları ile birlikte genel kurulu bastı.
Somali Meclis Başkanı Muhammed Şeyh Osman, Somali milletvekillerinin kendisine karşı yapılacak güven oyunu kabul eden Başkan, Somali anayasasına ve millet meclisi kurallarına göre 10 iş günü içerisinde oylama yapılmasını istedi. Muhammed Şeyh Osman, Somali milletvekillerinin istekleri doğrultusunda yapılması planlanan güven oyunun zaman aşımına uğradığını ve görevine devam edeceğini açıkladı. Ardından Osman’a karşı güven oyu talebinde bulunan milletvekilleri ve Başkan Yardımcısı Abdiwali Muday, Başkan’ın ileri sürdüğü anayasal görüşe itiraz ederek, geçtiğimiz hafta cumartesi başkanın görevi bırakmasını, yoksa güven oyu yapılacağını duyurdu. Başkan’ı destekleyen diğer vekiller de başkan yardımcısı ve diğer milletvekillerine genel kurulda böyle bir oylama olmayacağını söyleyerek uyarıda bulundu.

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