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Somali Meclis Yardımcısı Cawad: “15 Temmuz’da gelişmeleri İHA’dan takip ettik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 11:42 | Son Güncelleme

Somali Meclis Başkan Yardımcısı Mahad Abdalla Cawad, 15 Temmuz’da gelişmeleri İhlas Haber Ajansı’ndan takip ettiklerini söyledi.Somali Meclis Başkan Yardımcısı Mahad Abdalla Cawad ile Somali milletvekili ve eski Din İşleri ve Avkaf Bakani Abdulkadir Şeyh Ali Ibrahim ve Miletvekili Mohamed Hassan Nux, İhlas Haber Ajansı’nın Yenibosna’daki merkezini ziyaret ederek İHA’ya teşekkürlerini iletti.

Somali Meclis Başkan Yardımcısı Mahad Abdalla Cawad, 15 Temmuz’da gelişmeleri İhlas Haber Ajansı’ndan takip ettiklerini söyledi.
Somali Meclis Başkan Yardımcısı Mahad Abdalla Cawad ile Somali milletvekili ve eski Din İşleri ve Avkaf Bakani Abdulkadir Şeyh Ali Ibrahim ve Miletvekili Mohamed Hassan Nux, İhlas Haber Ajansı’nın Yenibosna’daki merkezini ziyaret ederek İHA’ya teşekkürlerini iletti. İhlas Haber Ajansı Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, hem yurtiçi hem de yurtdışı yayınlarını anlattı. Doğru ve güvenilir kaynaklardan aldıkları haber ile yaklaşık bini aşkın medya kuruluşuna hizmet verdiklerini kaydetti. Somali Millet Meclisi Başkan Yardımcısı da izlediği haberlerin çoğunun İHA logolu olduğunu ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimini, IHA logosu ile yayımlanan haberlerden takip ettiğini söyledi. Cawad, Türk medyasının özelikle İHA’nin hain darbe girişimde karşısında sergilediği duruştan dolayı tebrik etti. Cawad, bugünkü dünyada medya gücünün, bir ülkenin gelişimi, barışı ve huzur için önemli olduğunu ve İHA’nın da doğru ve güvenilir haberleri ile dünyadaki mazlum ve mağdurların yanında olmasını istedi.

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