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Somali’den Birleşmiş Milletler’e çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 12:05 | Son Güncelleme

Somali’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi, Birleşik Arap Emirliklerinin özerk Somaliland bölgesindeki eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyerek, BM’i harekete geçmeye çağırdı.Somali’nin BM Büyükelçisi Abukar Osman, Somaliland ile BAE arasındaki anlaşmayı Berbera liman kentinde kurmak için 2016’da yapılan yapılan anlaşmanın "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunu söyledi.

Somali’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi, Birleşik Arap Emirliklerinin özerk Somaliland bölgesindeki eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyerek, BM’i harekete geçmeye çağırdı.
Somali’nin BM Büyükelçisi Abukar Osman, Somaliland ile BAE arasındaki anlaşmayı Berbera liman kentinde kurmak için 2016’da yapılan yapılan anlaşmanın "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunu söyledi. Osman, Güvenlik Konseyi’ni "bu eylemlere son vermek" için "gerekli adımları atmaya" çağırdı.
Osman yaptığı açıklamada, "Somali Federal Hükümeti bu açık ihlalleri şiddetle kınamakta ve hükümranlığın dokunulmazlığını ve Somali’nin birliğini savunmak için birincil sorumluluğundan kaynaklanan gerekli tedbirleri alacağını yeniden teyit etmektedir" dedi.
Somaliland parlamentosu, Eylül 2016’da BAE merkezli DP World adlı firmanın Berbera Limanı’nın 30 yıl boyunca işletmesiyle ilgili 442 milyon dolarlık anlaşmayı onaylamıştı.
Geçtiğimiz aylarda Somali hükümeti, Somaliland ve Etiyopya arasında yapılan anlaşmayı kabul etmediğini duyurmuştu.
Somali Liman ve Deniz Taşımacılığı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, Somali federal hükümetinin, Berbera Limanı’nın işletilmesi ve genişletilmesiyle ilgili yapılan anlaşmanın bir parçası olmadığı ve anlaşmaya imza atmadığı kaydedilmişti.

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