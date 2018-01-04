Son anket sonucunda tarihi rekor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs politikasına AK Parti'ye oy veren seçmenin %97,6'sı destek oluyorken, CHP tabanında da Kudüs politikasına ciddi oranda destek verildiği görülüyor. AK Parti seçmeninde sonra Kudüs politikasına en çok destek veren parti ise %92,7'lik oranla Milliyetçi Hareket Partisi. HDP seçmeni içerisinde verilen destek ise %72.5.

A&G Araştırma Şirketi'nin 23-25 Aralık tarihleri arasında Türkiye'nin 42 şehrinde gerçekleştirdiği ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs politikasına halkın %75'inin destek verdiği ortaya çıktı. Halkın büyük bir bölümünün destek verdiği Kudüs politikasını desteklemediğini belirtenlerin oranı ise %11,4'te kaldı.

Erdoğan aynı zamanda dünya liderleri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde uluslararası kamuoyunun Kudüs meselesine dikkat çekmesine önemli bir rol oynamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs kararına Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkeden tepkiler ardına gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte yaptığı kritik açıklamalarla Türkiye'nin Kudüs davasında Filistin'in yanında olduğunu göstermişti.

HALK BANKASI DAVASINDA HALK ABD'NİN TAVRINI YANLIŞ BULUYOR!

ABD'de devam Halkbank'a kumpas davasında ise halkın büyük bölümü ABD'nin tavrını politik ve yanlış buluyor. Ankete katılan insanların %78,1'i ABD'de devam eden dava sürecini doğru bulmuyor ve "Amerika bu dava üzerinden Türkiye'yi zor duruma sokmak istiyor" görüşünde birleşiyor.

MHP TABANINDA YÜZDE 93

Ayrıca Kasım ve Aralık ayları kıyaslandığında dava süreci devam ederken halkın bu davayı kumpas olarak görme yönündeki eğiliminin arttığı tespit ediliyor.

AK Parti'ye oy veren seçmenin %96,3'ü ABD'deki davaların amacının Türkiye'yi zora sokmak olduğu yönünde fikir beyan ederken bu görüşe destek MHP tabanında %93,3, CHP tabanında %52'8, MHP tabanında ise %93,3 olarak görülüyor.