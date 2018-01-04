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Son anket sonucunda tarihi rekor

POLİTİKA HABERLERİ | 04.01.2018 06:02 | Son Güncelleme 9 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği tepki milletin nezdinde büyük bir desteğe dönüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs kararına Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkeden tepkiler ardına gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte yaptığı kritik açıklamalarla Türkiye'nin Kudüs davasında Filistin'in yanında olduğunu göstermişti.

Erdoğan aynı zamanda dünya liderleri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde uluslararası kamuoyunun Kudüs meselesine dikkat çekmesine önemli bir rol oynamıştı.

ERDOĞAN'IN KUDÜS MESELESİNDEKİ TAVRINA BÜYÜK DESTEK

A&G Araştırma Şirketi'nin 23-25 Aralık tarihleri arasında Türkiye'nin 42 şehrinde gerçekleştirdiği ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs politikasına halkın %75'inin destek verdiği ortaya çıktı. Halkın büyük bir bölümünün destek verdiği Kudüs politikasını desteklemediğini belirtenlerin oranı ise %11,4'te kaldı.

CHP'YE OY VERENLERİN %70'İ KUDÜS POLİTİKASINI DOĞRU BULUYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs politikasına AK Parti'ye oy veren seçmenin %97,6'sı destek oluyorken, CHP tabanında da Kudüs politikasına ciddi oranda destek verildiği görülüyor. AK Parti seçmeninde sonra Kudüs politikasına en çok destek veren parti ise %92,7'lik oranla Milliyetçi Hareket Partisi. HDP seçmeni içerisinde verilen destek ise %72.5.

HALK BANKASI DAVASINDA HALK ABD'NİN TAVRINI YANLIŞ BULUYOR!

ABD'de devam Halkbank'a kumpas davasında ise halkın büyük bölümü ABD'nin tavrını politik ve yanlış buluyor. Ankete katılan insanların %78,1'i ABD'de devam eden dava sürecini doğru bulmuyor ve "Amerika bu dava üzerinden Türkiye'yi zor duruma sokmak istiyor" görüşünde birleşiyor.

MHP TABANINDA YÜZDE 93

Ayrıca Kasım ve Aralık ayları kıyaslandığında dava süreci devam ederken halkın bu davayı kumpas olarak görme yönündeki eğiliminin arttığı tespit ediliyor.

AK Parti'ye oy veren seçmenin %96,3'ü ABD'deki davaların amacının Türkiye'yi zora sokmak olduğu yönünde fikir beyan ederken bu görüşe destek MHP tabanında %93,3, CHP tabanında %52'8, MHP tabanında ise %93,3 olarak görülüyor.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Herhangi bir gelismis ulkede umumi tuvalete bekci bile yapilamayacaklara, Turkiye'de ulke teslim ediliyor. Din afyondur diyen dogru demis , bagnazlarin bol oldugu toplumlarda narkoz etkisi yapiyor
@perimelahat LAİK DÜZENDE KEFERE BİLE SÖZ SAHİBİ OLDU
işinize gelmesini ona buna hakaret başka bir şey bilmiyorsunuz ke mal kafalı
Halkbankasına kumpas davası mı!!!
akşeneri yok sayan bir anket firması en basit tabirle fetöcüdür ergenekoncudur çözümcü bopcudur.
Neden Chp ve Hdp nin oyları birbirine çok yakın
suçlamalar fazla ağır, koskoca devlete kara para akladın diyorlar bunuda itirafçı olan ödüllü iş adamına söyletiyorlar verildiği söylenen rüşvetler cabası, hiç bir ülkede yaşanılamayacak cezasız kalmayacak olaylar bunlar. bunun kumpaslık bir olay olduğunu düşünmüyorum, asıl soru şu ki ABD nasıl TC nin işlerine bu kadar rahat karışıp istediği gibi yargılama vb yapabiliyor ? ne zamandır onların eyaletiyiz ?
Allah kısmet ederse bu ak parti yükselişi 2019 seçimlerine kadar sürecek seçimdende zaferle çıkacak bundan iyi ülkemizi zavunacak lidermi var bütün parti liderleri bi araya gelse başlarınada kılıçtaroğlu geçse gine yönetemezler ülkeyi gel kardeşim al şu yönetmi yapamazlar bilgi yok cesaret yok amarikaya hangi babayit rest çekmiş şimdiye kadar müslümanların hakkını kılıçtaroğlumu savunacak tuncelili biri asla sayın tayip erdoğan hoca şu İPNE VATAN HAİNİ HIRSIZ FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ bi temizlesin bakın daha neler olacak
ülkenin, şuanki dünya konjektörüne bakarsak tek umudu erdoğan dır. Erdoğan olmasa bu bölgede türkiye yi çoktan bölmüşlerdi erdoğan yola çıktığında bu bop cuların kayığındaydı ama ne yaptı etti o kayıktan çok kritik bir anda indi ülke içindeki abd gladyo su olan fetö yü tek bir gecede tasviye etti ülkede şuanda ajanların olmadığı tam bağımsız konumuna soktu belki 2019 sonkez erdoğan demek zorundayız yoksa mısır da olduğu gibi seçilmişler içeri girer hain fetöcüler dışarı çıkarılıp devlet kadrolarına yerleştirilir.
CHP lilerin % 70 kudüs politikasını destekledi. Doğrudur. bende bir CHP li olarak bu siyaseti destekledim ancak desteklemiş olmam, Cumhurbaşkanının samimi olduğunu göstermez. Tiribünlere oynadı. Eğer gerçekten samimi olsaydı, Bilal oğlanın gemileri halen israil ile iş yapmazdı.
15 yıldır dış politikada doğru yaptığı tek olay Kudüs pklitikası. diğerleri hep yanlış. tabi kendiside anladı yanlış olduğunu. telafi yolları arayarak düzeltmeye çalışıyor ama Türkiyenin prestiji yerlerde sürünüyor. haliyle diğer ülkeler karşısında inandırıcılığını yitirdi. kimse artık itibar etmiyor. kudüs meselesi sadece müslümanların meselesi değil. Hıristiyanlarında meselesi. o yüzden AB ülkeleride bizimle beraber oy verdi.
valla gerçekten kalpten inanmasaydım Allah 1 sözüne bile inanmazdım van minütten sonra israille kolkola ben mi girdim eğer akp ye oy vermeye niyetlenirsem Allah canımı alsın ellerimi kırsın gözlerimi kör etsin IYI inşAllah akpyi katlayacak ama çok zor bir geçiş olacak çatışmalar için höhler falan hazır ölürümde yeter ki akpden kurtulalım
anayasa yıkılmış.paralar sıfırlanmış.deniz feneri hırsızları sevgililerine yat kat almış.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.basın rüşvetle ve baskı ile teslim alınmış.milletin malı gasp edilmiş.devletin güvencesindeki bankaya para yatıran,sendikaya üye olan,uluslar arası bylock kullanan 200 bin kişi adaletsiz işten atılıp çoluk çocuk aç bırakılmış. mağdurların adalete erişimi engellenmiş.milletin vekilleri hapsedilmiş.belediye başkanlarının aileleri tehdit edilmiş.yargı sarayın kapısına bağlanmış.suriyeye tırlarla silah gönderilip 1 milyon insan öldürtülmüş.KHK LAR ZULÜM OLMUŞ.
yapmacık 17 25 aralık mevzusunu örtbas etmek Aziz nesinin ÜLKESİNDE
18 senedir yaptığı tek şey israile wan minute demek olan çakma cumhur savaşmı kazandın yunanistana adaları veren kürdistanı kurdurtan fetöcülerle bir olup orduyu yıkan süleyman şah türbesini bile savunamayan alıp getiren ülkenin heryerini işidli doldurup kaç kere canlı bomba olayına sebebiyet veren asrın en yalancı iki yüzlü en hain adamıdır bu sadece medyayla kendini reklamını yapıp her gün konularak kendini bir şey yapıyormuş gibi gösteren biridir medyayı alın bunun elinden bunun herşeyi biter sadece konuşuyor başka hiç bir halta yaradığı yok
@lanvin1 bu mynet böyle dangalak yorum basıyorsa işimiz var.adam tam mahkemelik. 1 saate kadar bulurlar. zaten bütün fetöcüler keklik. bunun yüzünden kaç arkadaşı da yanacak bakın,takip edin görün.aklı sıra yorum yaptı.
işiniz gücünüz seçim derdi olmuş. Bu ülkede aç insalar var artık, evine doğru dürüst aş götüremeyen insanlar. memuru, işçisi, emeklisi kredi kartı batağına sağlanmış. Ülkede %30 enflasyon var, devletin verdiği %3 + bilmem ne. şaka gibi. Nasıl geçinecek bu insanlar.? ne yiyecek ne içecek.? Alın o asgari ücreti kira ödeyip, 3 çocuk okutup geçindirinde göreyim. Bu ülkede verdi sorunu, geçim sorunu, açlık sorunu, işszlik sorunu, gelecek kaygısı varken bu seçim derdi nedir.? bu hale sokan kim.? Kesin CHP, HDP dir.. o kadar at gözlüksünüzki çocuklarınızın geleceğinide mal olsa o gözlükler halen aynı
Yahu bırakın artık gündem dağıtmayı,bu ülke giderek fakirleşti farkındamısınz.Yemin ediyorum dışarısı kadar ülkeniz insanını düşünmüyorsunuz.Kendinize gelin artık.Böyle giderse 2-3 yıl sonrası çok daha kötü olacak
doğu Kudüs ile kandiriyorlar o kadar cesursaniz kudusu n Filistine kazandırın görelim siz ancak koyunları kandirin
acaba israille ticaret hacmimiz ne kadar ülkenin en yakın dostu israilmi yoksa ilişkileri dondurdunuzmu hah ha hah ha
duymayan bilmeyenler kadar rahat olun ki uykunuza zarar vermeyin. ne kadar çok var yahu..
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