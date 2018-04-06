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Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 21:56 | Son Güncelleme

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Mart 2018 başlıklı araştırmasını yayınladı.

Araştırmaya katılanlardan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranı yüzde 50'yi bulmazken (49,8), MHP'lilerin yüzde 45'i cumhur ittifakına olumsuz görüş bildirdi. Araştırmanın detayları şöyle...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

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Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
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Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
MetroPOLL Araştırma'nın yayınladığı Türkiye'nin Nabzı Mart 2018 anketine katılanların yüzde 27,5'i "Muhalefetin de bir ittifak içine girmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna 'evet' dedi. Ankete katılanların yüzde 36,9'u muhalefetin ittifak içine girmesini doğru bulmazken, yüzde 35,7'si fikri olmadığını belirtti.
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Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Ankete katılanların yüzde 68,8'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevini onaylamadığını belirtirken, yüzde 19,4'ü Kılıçdaroğlu'nun görevini onayladığını kaydetti. Ankete katılan CHP'lilerin ise yüzde 56,4'ü Kılıçdaroğlu'nun görevini onaylıyor.
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Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur ittifakını ankete katılanların yüzde 39,1'i onayladığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 32,6'sı ittifakı olumsuz bulurken, yüzde 28,3 ise fikri olmadığını belirtti. Öte yandan ankete katılan MHP'lilerin yüzde 45'inin ittifakı olumsuz bulması dikkat çekti.
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Metropoll son seçim anketi Türkiye ak parti

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
oyum akşenere yada başka birine
TAŞERONDA ayrım yapıp amasız şartsız şurtsuz herkese kadro dediniz yalan söylediniz şöförleri % 70 ihale şartı koyup kadro dışı bıraktınız bizler de sizi secimde % 51 yapmayacagız İYİ olacak İYİ mhp secmeniyim ne mhp ne akp İYİ olacak türkiyem.
%45 i olumsuz buluyorsa ;buda demektirki %55 de olumlu buluyor bumu şok )))
Anket yanıltıcı bence oy vermeyecekler %99
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