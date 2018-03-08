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Son ankette ittifak detayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 02:08 | Son Güncelleme

A&G Araştırma şirketi yaptığı son kamuoyu yoklamasında Afrin Operasyonu ve siyasi ittifaklara halkın bakışını araştırdı.

Son ankette ittifak detayı

A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür A Haber ekranlarında son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı.

Gür, "PYD PKK'nın uzantısı mıdır" sorusuna yüzde 86-87 civarında PYD/PKK'nın uzantısıdır cevabının verildiğini kaydetti.

"Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı buluyor musunuz?" sorusuna ise her 100 kişiden 83'ünün "evet başarılı buluyoruz" cevabını verdiğini belirtti.

İşte son kamuoyu yoklamasından çıkan sonuçlar:

SİYASİ İTTİFAKLARA KAMUOYU NASIL BAKIYOR?

İkinci bir ankette ise kamuoyunun siyasi ittifaklara nasıl bakıldığı araştırıldı.

"AK Parti ile MHP arasında gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nı doğru buluyor musunuz?" sorusuna doğru buluyorum diyenlerin oranı 50,7 oldu.

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ittifak siyasi ittifak Seçim anketi

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
50.7 diyorsa durum 40.7 filan o zman..iyi iyi..
bu yalana kim inanır sorusuna verilen cevap ; %99,9 Kadir İnanır :)
@yashi_yashiro Biri şuna sene 2018 oldu desin yaptığı espriye bakın
biliyosunuz demi bu anket araştırmalarını yapan arkadaş kim :)) tamamen algıci
Anket firması olsam böyle bi anket için masraf yapmazdım. Ee nedir yani
Adil gür senin 2015 seçimlerinden önce tahminlerini gördük Akp yüzde 60 alıyordu,Hakan bayrakçı bu işi tarafsız ve direk bilen kişi ben sadece onun anketlerine güveniyorum ve her secimi bildi..
yüce türk mılletı hala bunlara oy mu vereceksın ulkeyı ne hale getırdıler uyan artık !!!
AK Parti ile MHP arasında gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nı doğru buluyor musunuz?" sorusuna doğru buluyorum diyenlerin oranı 50,7 oldu. Buna cevap verenlerin büyük çoğu zaten ya Akp'lidir yada Mhp %50.7'den daha fazla olmalıydı,demek ki oyları düşüyor... Diğeri ise soru mu yani,herhalde uzantısı,devamı,aynı haltlar!
Akpartiliyim ve hiçbir seçim anketine inanmıyorum. En güzel anket halkın anketidir.
Anketlerde en az + - % 2 yanılma payı var. Yani % 48 evet de çıkabilir. Durum 'Bıçaksırtı' yani.
tatamıyla algı oluşturmak.İnanmayın...
ÜLKEYİ BATIRANA KADAR DEVAM..
ittifakınız yerin dibine batsın ülkeyi bitirdiniz daha doymadınızmı oy için yapmıyacağınız kalmadı nalet olsun
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