Son Başbakan Binali Yıldırım makam aracıyla son kez TBMM'ye gitti

Başbakanlık Basın Merkezinden gönderilen görüntülere göre, Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'ndan çıkarken kendisine Başbakanlık'taki yakın mesai çalışanları eşlik etti. Son Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tarafından uğurlanan Yıldırım, aracına binerken uğurlayanları selamladı.

MAKAM ARACIYLA SON KEZ TBMM'YE GİTTİ

Yıldırım, Başbakanlığa ait 002 plakalı makam aracıyla son kez TBMM'ye gitti. Yıldırım'ın içerisinde bulunduğu makam otomobiline Başbakanlık koruma araçlarıyla eşlik edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM önünde bekleyen vatandaşlar tarafından sloganlarla karşılanan Yıldırım, makam otomobilinden inerek kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

"HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yıldırım, "Sizlerin bu sevgisini, muhabbetini karşılıksız bırakmamız söz konusu değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

ARACIN PLAKASI DEĞİŞTİRİLDİ

Binali Yıldırım, daha sonra vatandaşların önünden yürüyerek TBMM'ye geçti. Bu arada, Yıldırım'ın 002 olan makam otomobilinin plakası 06 DE 1096 olarak değiştirildi.

"KOLTUK ELİMİZDE KALDI" DEMİŞTİ

Yıldırım 24 Haziran'da oy kullandıktan sonra, 'Son başbakansınız. Neler söylemek istersiniz?' sorusuna esprili bir yanıt vererek 'Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağım' demişti.

