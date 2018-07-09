Son Başbakan Binali Yıldırım makam aracıyla son kez TBMM'ye gitti

Başbakanlık Basın Merkezinden gönderilen görüntülere göre, Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'ndan çıkarken kendisine Başbakanlık'taki yakın mesai çalışanları eşlik etti. Son Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay tarafından uğurlanan Yıldırım, aracına binerken uğurlayanları selamladı.
Yıldırım, Başbakanlığa ait 002 plakalı makam aracıyla son kez TBMM'ye gitti. Yıldırım'ın içerisinde bulunduğu makam otomobiline Başbakanlık koruma araçlarıyla eşlik edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM önünde bekleyen vatandaşlar tarafından sloganlarla karşılanan Yıldırım, makam otomobilinden inerek kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür etti.
Yıldırım, "Sizlerin bu sevgisini, muhabbetini karşılıksız bırakmamız söz konusu değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Binali Yıldırım, daha sonra vatandaşların önünden yürüyerek TBMM'ye geçti. Bu arada, Yıldırım'ın 002 olan makam otomobilinin plakası 06 DE 1096 olarak değiştirildi.
Yıldırım 24 Haziran'da oy kullandıktan sonra, 'Son başbakansınız. Neler söylemek istersiniz?' sorusuna esprili bir yanıt vererek 'Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağım' demişti.
Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?
Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?
Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik
Yeni sistemin ilk başkanı Erdoğan dünya liderlerine seslendi! Çok önemli mesajlar
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum