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Son Başbakan ilk Meclis Başkanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 18:00 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili ve parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldu - 58, 59, 60, 61, 62 ve 64'üncü hükümetler döneminde sürdürdüğü toplam 11 yıllık göreviyle Binali Yıldırım, en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda oturan kişi olarak Cumhuriyet tarihindeki yerini aldı - 65. Hükümet'i kurarak ilk kez Bakanlar Kurulunda Başbakanlık görevini üstlenen Yıldırım, iki yıl Başbakanlık görevinin ardından "Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı" olarak tarihteki yerini aldı

AK Parti İzmir Milletvekili ve parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak seçildi.

Meclis Başkanı seçilen Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 20 Aralık 1955'te Dursun ve Bahar Yıldırım'ın 7 çocuğunun ikincisi olarak dünyaya geldi.

Binali Yıldırım, 16 yaşındayken, 38 yaşındaki annesini kaybetti. Kendisine tarla işlerinde yardımcı olması için Yıldırım'ı sık sık okuldan alan babası, öğretmeninin "Dursun Bey, bu çocuk iyi okuyor. Bırak da okusun, dersten alma artık." sözleri üzerine öğrenimine devam etmesi için oğlunu İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına gönderdi.

Yıldırım, 1970'te Piri Reis Ortaokulu'nu, 1973 yılında Kasımpaşa Lisesi'ni bitirdi. Ailesinin doktor olmasını istediği Yıldırım'ın hayali ise makine mühendisliğiydi.

- Üniversite yılları

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girmek isteyen ve fakültenin öğrenci işlerinde kayıt için bekleyen Yıldırım'a sıra geldiğinde kayıtlar doldu. Durumu fark eden üniversiteden bir hocanın, Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesini tercih etmesinin onun için iyi olacağını, birçok dersin makine mühendisliğiyle aynı olduğunu söylemesi üzerine Yıldırım, bu bölüme kayıt yaptırdı.

Mezuniyet sonrası aynı bölümde yüksek lisans yapan Yıldırım, daha sonra İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği konusunda ihtisas eğitimi aldı.

Yıldırım, öğretmen Semiha hanım ile 1975'te evlendi. Bu evlilikten Bülent, Erkam ve Büşra isminde 3 çocuğu dünyaya geldi. Binali Yıldırım, askerliğini 1980-81'de denizci yedek subay olarak yaptı.

Binali Yıldırım, kamu alanında ilk deneyim olarak 1978-1993 yıllarında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

- Önemli projelere imza attı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Binali Yıldırım'ı İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerine (İDO) Genel Müdür olarak atadı.

Yıldırım, 1994-2000'de yürüttüğü bu görev sırasında, İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı ve İDO’nun alanında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer almasını sağladı. Yıldırım, 1999'da deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası SKAL Kulübünce verilen Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında görev alan Yıldırım, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AK Parti İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı oldu.

Yıldırım, 58, 59, 60, 61, 62 ve 64'üncü hükümetler döneminde sürdürdüğü toplam 11 yıllık Ulaştırma Bakanlığı göreviyle Cumhuriyet tarihinin en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapan ismi oldu.

AK Parti, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimlerde 317 milletvekili çıkartarak yeniden tek başına iktidara geldi. AK Parti'nin "3 dönem kuralı" nedeniyle 7 Haziran genel seçiminde aday olamayan Yıldırım, 26. Dönem'de AK Parti'den İzmir Milletvekili olarak Meclise girdi.

1 Kasım seçimlerinin ardından Binali Yıldırım, 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi.

AK Parti'nin 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Binali Yıldırım, partinin 3. Genel Başkanı olarak 1 yıl görev yaptı. Yıldırım, görevini, 21 Mayıs 2017'de AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde yeniden parti genel başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devretti.

- Başbakanlık görevini üstlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Mayıs 2016'da 65'inci Cumhuriyet Hükümeti'ni kurmakla görevlendirilen Binali Yıldırım, bu tarihten iki gün sonra 65. Hükümet'i kurarak ilk kez Bakanlar Kurulunda Başbakanlık görevini üstlendi.

Yıldırım, 2 yıllık Başbakanlık görevi süresinde yurt içi ve yurt dışında yoğun mesai harcadı. Başta ABD, İngiltere, Belarus, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Moğolistan, Afganistan ve İspanya olmak üzere, 21 ülkeye 29 ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, aralarında İngiltere ve Almanya'nın da olduğu yaklaşık 41 ülkeden mevkidaşını da misafir etti.

Binali Yıldırım, yurt içinde 238 bin, yurt dışında da 147 bin kilometre olmak üzere toplam 385 bin kilometre yol kat etti. Uçakla yaptığı yolculuklarda toplamda 540 saat havada kalan Yıldırım, dünyanın çevresini 10 kez turlamış oldu.

İki yıl Başbakanlık yapan Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı" olarak tarihteki yerini aldı.

Her fırsat bulduğunda memleketi Kayı köyündeki Dumanlı Yaylası'na çıkan ve burada doğa yürüyüşü yapan Yıldırım'ın vazgeçmediği sporlardan biri de yüzme. Binali Yıldırım'ın en büyük hobilerinden biri de Bakanlığı döneminde yapılan yollarda araba kullanmak. Birçok üniversiteden fahri doktora unvanı alan Binali Yıldırım, iyi derecede İngilizce biliyor.

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TBMM Başkanı seçimi Binali Yıldırım

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