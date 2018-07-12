Son Başbakan ilk Meclis Başkanı

AK Parti İzmir Milletvekili ve parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak seçildi. Meclis Başkanı seçilen Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 20 Aralık 1955'te Dursun ve Bahar Yıldırım'ın 7 çocuğunun ikincisi olarak dünyaya geldi. Binali Yıldırım, 16 yaşındayken, 38 yaşındaki annesini kaybetti. Kendisine tarla işlerinde yardımcı olması için Yıldırım'ı sık sık okuldan alan babası, öğretmeninin "Dursun Bey, bu çocuk iyi okuyor. Bırak da okusun, dersten alma artık." sözleri üzerine öğrenimine devam etmesi için oğlunu İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına gönderdi. Yıldırım, 1970'te Piri Reis Ortaokulu'nu, 1973 yılında Kasımpaşa Lisesi'ni bitirdi. Ailesinin doktor olmasını istediği Yıldırım'ın hayali ise makine mühendisliğiydi. - Üniversite yılları İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girmek isteyen ve fakültenin öğrenci işlerinde kayıt için bekleyen Yıldırım'a sıra geldiğinde kayıtlar doldu. Durumu fark eden üniversiteden bir hocanın, Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesini tercih etmesinin onun için iyi olacağını, birçok dersin makine mühendisliğiyle aynı olduğunu söylemesi üzerine Yıldırım, bu bölüme kayıt yaptırdı.

Mezuniyet sonrası aynı bölümde yüksek lisans yapan Yıldırım, daha sonra İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği konusunda ihtisas eğitimi aldı. Yıldırım, öğretmen Semiha hanım ile 1975'te evlendi. Bu evlilikten Bülent, Erkam ve Büşra isminde 3 çocuğu dünyaya geldi. Binali Yıldırım, askerliğini 1980-81'de denizci yedek subay olarak yaptı. Binali Yıldırım, kamu alanında ilk deneyim olarak 1978-1993 yıllarında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. - Önemli projelere imza attı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Binali Yıldırım'ı İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerine (İDO) Genel Müdür olarak atadı. Yıldırım, 1994-2000'de yürüttüğü bu görev sırasında, İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı ve İDO’nun alanında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer almasını sağladı. Yıldırım, 1999'da deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası SKAL Kulübünce verilen Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında görev alan Yıldırım, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AK Parti İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı oldu. Yıldırım, 58, 59, 60, 61, 62 ve 64'üncü hükümetler döneminde sürdürdüğü toplam 11 yıllık Ulaştırma Bakanlığı göreviyle Cumhuriyet tarihinin en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapan ismi oldu. AK Parti, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimlerde 317 milletvekili çıkartarak yeniden tek başına iktidara geldi. AK Parti'nin "3 dönem kuralı" nedeniyle 7 Haziran genel seçiminde aday olamayan Yıldırım, 26. Dönem'de AK Parti'den İzmir Milletvekili olarak Meclise girdi. 1 Kasım seçimlerinin ardından Binali Yıldırım, 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi. AK Parti'nin 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Binali Yıldırım, partinin 3. Genel Başkanı olarak 1 yıl görev yaptı. Yıldırım, görevini, 21 Mayıs 2017'de AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde yeniden parti genel başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devretti.