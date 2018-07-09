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"Son Başbakanlık Müsteşarı" Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 22:49 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirilen Fuat Oktay, son olarak Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirilen Fuat Oktay, son olarak Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu.

1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğan Oktay, 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. Oktay, 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı.

Oktay, aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı. Oktay, ABD'de kaldığı süre boyunca çeşitli şirketlerde süreç yönetimi danışmanlığı ve proje liderliği yaptı, Ford, General Motors ve Chrysler gibi firmalarda otomotiv endüstrisi üzerine çalışmalarda bulundu, bu şirketlerde ürün geliştirme ve yalın üretim projelerini yürüttü.

Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulunan Oktay, bu şirketlerin bazılarında Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Oktay, 2000'li yılların başında Türkiye'de yaşanan ekonomik krizde işletmeler bazında kriz yönetimi alanında uzmanlaşmasının yanı sıra Beykent Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı ve İşletme Bölüm Başkanlığı yaptı.

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Oktay bu dönemde THY Teknik AŞ bünyesinde bakım-onarım, tasarım ve imalat alanlarında çeşitli ortak girişim projesini hayata geçirdi.

Oktay, ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda, Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk- İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu. Fuat Oktay, 2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü.

Oktay, 65. Hükümetin göreve başlamasının ardından 19 Haziran 2016 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bugün resmen başlamasının ardından görevi sona eren ve "son Başbakanlık Müsteşarı" olarak tarihe geçen Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ilk kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirildi.

Türk Hava Yolları Teknik AŞ yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdüren Oktay, iyi derece İngilizce bilmekte. Oktay, 3 çocuk babası.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı fuat oktay

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