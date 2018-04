Son çocuk Başbakan Esma Didesu Taşyürek oldu

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

Başbakan Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrencileri Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı salondaki koltuklara bakanları temsilen oturan çocuklarla tek tek sohbet eden Yıldırım, koltuğunu ise Pursaklar Altınova İlkokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Esma Didesu Taşyürek’e devretti.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başbakan Yıldırım, “23 Nisan Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce kabul edilen ilk resmi bayram. TBMM, 23 Nisan 1920’de açıldığında ulusal egemenliğimiz, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı bütün dünyaya duyuruldu. Daha sonra İstiklal Savaşı’nda yetim kalan çocuklarımız için Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir bayram düzenledi. Bu şenlik çok büyük ilgi gördü ve 23 Nisan’ın bayram olarak kutlanmasına karar verildi. O gün bugün her yıl dünyada çocuklara mahsus bayram olarak kutlayan ve bütün dünya çocuklarına armağan eden bir ülkeyiz. Türkiye olarak yarınımızın güvencesi çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için bakanlarımız var gücüyle çalışıyorlar. Bugün de Bakanlar Kurulunu sizler oluşturuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık koltuğuna oturan Esma Didesu Taşyürek ise, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisini açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların hayranlıkla baktığı bir bayrama sahip olan bizler çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız” diye konuştu.

Bakanlara da seslenen Taşyürek, “Her zaman ülkemizin daha iyi olması için çalışıyoruz” ifadelerini kullanırken, eğitim konusunda ise “Eğitim için de çocukların görüşü alınmalı” değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Taşyürek, bir basın mensubunun, “24 Haziran’da yapılacak seçim ile birlikte Türkiye yeni bir sisteme geçecek. Son kez başbakanlık koltuğuna oturuyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Atatürk bu milleti bizlere emanet etti. Her ne olursa olsun Türkiye yaşayacak ve milletimizin en doğru olanı seçeceğini düşünüyorum.”

Bakanlar Kurulunun koltuklarına bakanları temsilen oturan çocuklar da tek tek düşüncelerini paylaştı. Bir çocuğun, “Seçimlerde milletvekili olup size yardım etmek isterdim” demesi üzerine Başbakan Yıldırım, “Elinden neden gelmesin. Benim kampanyama katılabilirsin. Seçilmek için yaşın tutmuyor ama kampanya yapmak için yaşın tutuyor. 65. hükümet olarak seçme ve seçilme yaşını 18’e indirdik. 18 yaşını doldurduğunuz zaman her yere aday olabiliyorsunuz, aynı zamanda da seçebiliyorsunuz. Önce eğitim öğretim” dedi.

Bir başka çocuğun “Bizim okulumuzda Suriye’den gelen çocuklar var. Oyun oynarken bazı abilerimiz onlarla dalga geçiyor. Ben bu duruma üzülüyorum” sözleri üzerine Yıldırım şunları söyledi:

“Senin yaptığın doğru. Onlar bizim ülkemizde misafirler, iyi bakmamız lazım. Zaten çok acı çektiler. O acılarını unutturacak güzel şeyler söylememiz lazım.”