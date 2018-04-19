Son dakika! 24 Haziran seçimi ile ilgili Mahir Ünal'dan açıklama

AK Parti yeni duruma karşı değerlendirmelerini yaptı ve en doğru pozisyonu aldı. “Şöyle demiştiniz böyle demiştiniz” diyor ana muhalefet temsilcileri. Eğer siz siyasette eski pozisyonunuza mahkum olursanız kendiniz hareket edemezsiniz. Siyaset esnek ve hızlı davranmak demektir.

Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız. AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor. Şu anda Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları için uyum üst komisyonu çalışmaları başladı. Nihai çalışmalarımızı 19 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla bu toplantı başladı.

İYİ PARTİ SORUSUNA YANIT

Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz. Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın.

Kongrelerimizle ilgili şu an alınmış bir karar söz konusu değil. Erken seçim sürecinin gereklerini öncelikli olarak yerine getiriyoruz.

100 bin imza ile aday gösterme konusunda hızla bir düzenlemeye gidilecek.

AK Parti kampanyalar konusunda tam anlamıyla bir ustadır. Ciddi bir hafızamı güçlü reflekslerimiz var. Müziklerimiz de büyük orada hazır. Güçlü bir sloganımız, görsellerimiz, müziklerimizi filmlerimiz. Hepsi zaten dediğim gibi AK Parti’nin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği süreçler. Bu seçimlerin bir farkı olacak. Yerinden, yerel internet temelli bir seçim kampanyası yürüteceğiz. İnternet ve sosyal iletişim kanallarını çok güçlü kullanacağı bir seçim kampanyası olacağını daha önce de söylemiştik.

ANKETLERDE SON DURUM

En son yapılan anketi paylaştık. Son ankette cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu."