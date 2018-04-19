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Son dakika! 24 Haziran seçimi ile ilgili Mahir Ünal'dan açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim kararının ardından son dakika gelişmesi... Mahir Ünal canlı yayında açıklama yapıyor. Ünal, son yapılan ankete göre Erdoğan'ın oyunun yüzde 55.6 olduğunu söyledi. Ünal'ın "Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulu taşıyan aday ve partilerin seçime girmesinden yanayız. Birileri kendi eksiksizliklerini bize fatura etmeye kalkmasın" açıklaması İYİ Parti'ye gönderme olarak yorumlandı

Ünal'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız. AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor.
Şu anda Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları için uyum üst komisyonu çalışmaları başladı. Nihai çalışmalarımızı 19 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla bu toplantı başladı.

AK Parti yeni duruma karşı değerlendirmelerini yaptı ve en doğru pozisyonu aldı. “Şöyle demiştiniz böyle demiştiniz” diyor ana muhalefet temsilcileri. Eğer siz siyasette eski pozisyonunuza mahkum olursanız kendiniz hareket edemezsiniz. Siyaset esnek ve hızlı davranmak demektir.

İYİ PARTİ SORUSUNA YANIT

Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz. Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın.

Kongrelerimizle ilgili şu an alınmış bir karar söz konusu değil. Erken seçim sürecinin gereklerini öncelikli olarak yerine getiriyoruz.

100 bin imza ile aday gösterme konusunda hızla bir düzenlemeye gidilecek.

AK Parti kampanyalar konusunda tam anlamıyla bir ustadır. Ciddi bir hafızamı güçlü reflekslerimiz var. Müziklerimiz de büyük orada hazır. Güçlü bir sloganımız, görsellerimiz, müziklerimizi filmlerimiz. Hepsi zaten dediğim gibi AK Parti’nin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği süreçler. Bu seçimlerin bir farkı olacak. Yerinden, yerel internet temelli bir seçim kampanyası yürüteceğiz. İnternet ve sosyal iletişim kanallarını çok güçlü kullanacağı bir seçim kampanyası olacağını daha önce de söylemiştik.

ANKETLERDE SON DURUM

En son yapılan anketi paylaştık. Son ankette cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu."

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24 haziran seçim sonuçları Mahir Ünal

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Okuyucu Yorumları 95 yorum
İYİ PARTİYİ SEÇİME SOKMAZSANIZ BENİM BİLDİĞİM TÜRK MİLLETİ SİZİ CEZALANDIRIR.
@beyazit_yilmaz_2017 valla iyi parti girermi girmezmi bilmem ama şu bi gerçek halk ceza verecek . işsizlik.. emeklilik yaşı .. benzin.. dolar.. adaletsizlik..rantlar... vergiler.. bunları düşünerek akp oy yok
AKP bu açıklama sonrası İYİ partinin seçime girmesinden korkuyor ve yargıya işaret verildi.
maksadınız iyipartiyi seçime sokmamak değil miydi zaten siz böyle yaptıkça bu Parti'nin oyları artıyor bu senaryoyu siz daha iyi bilirsiniz sizde milletin duygularını somurerek iktidar olmustunuz
adil olun
Nato genel sekreterinin geldiği gün neden bahçeli erken seçim dedi.Seçim olmadan önce halka söyleyemeyecekleri bişey mi var?Başkan olalım da nasılsa o zaman oy kaygımız olmaz istediğimiz her şeyi her açılımı yaparız,muhalif sesleri de sustururuz mu deniyor?Açılım sürecinin tekrar başlayacağı söyleniyor.Zaten bunu seçimden önce yapsalar bidaha iktidar olamayacaklarını biliyorlar.Baskın seçim bu yüzden mi yoksa?Ona göre oy kullanın.
Akp liler olarak hem yalancısınız hemde menfaat dünyasında çıkarınızdan başka hiçbir sey tanımıyorsunuz ülke menfaati falan yalan dolan sizde
3 ü 1ini alacaksınız,İnşallah.
okadar saf değilizdir uyanmışızdır bence
yav heeee heeee
ERDOĞAN ! %51 İN ALTINA DÜŞMEZ ama NE KADAR ÜZERİNDE OY ALIR ORASINI KİMSE BİLEMEZ ama KEMİKLEŞMİŞ OY ORANI %51dir
Sizin kendinizi anlatmanıza gerek yok biz sizin 16 yıllık rezaletinizi bizzat yaşayarak gördük. Bu konuşmadan da anlaşıldığı gibi seçim tarihinin de İYİ partiyi seçime sokmamak için ayarlandığını görmüş olduk.Hiç farketmez.Meral Hanımın işaret ettiği yerde olacağız.Ayrıca en delikanlı ve kabadayı geçinenlerin dizlerinin bir kadın karşısında titrediğini görmek de ayrı zevk....
hahahahaaaa:))))
benzin 6 tl,et 45 tl,erdoğan 55 :) komiksiniz,insanlarla dalga geçiyorsunuz,hepiniz o koltuklardan inip milletin içine inip,milletin bu halini göreceksiniz.
Galiba iyi partinin oylarını da kendilerine eklemişler
Hükümet yetkililerinin defaaten seçimin Kasım 2019 da yapılacağını vurgulaması üzerine bütün partiler kendilerini buna göre ayarladılar. Şimdi bir günde seçimi 1.5 yıl geri alıp üstüne diğer partileri hazırlıksız olmakla itham etmek yanlış değil mi? Bir konu üzerinde sürekli durup, karşı tarafı suçlayarak birçok konu da haklı çıktılar, insanları ikna ettiler ama böyle bir konuda karşı tarafı suçlayarak haklı çıkmak mümkün değil
YALAN...YALAN..SALLA GİTSİN..
Ünal'ın "Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulu taşıyan aday ve partilerin seçime girmesinden yanayız. Birileri kendi eksiksizliklerini bize fatura etmeye kalkmasın" demiş...siz zamanında birilerini hapisten çıkartıp birilerini istifa ettirip vs vs vekil seçtirmedinizmi..şartları kendinize uydurmadınızmı..3. köpru cinayettir dediniz ama yapan siz oldunuz..gun gelecek belki 5 köpru olacak..erken seçim olmayacak dediniz bak ne yapıyorsunuz..."eger düğün tarihi öne alınıyorsa bilinki gelin gebedir " der eski bir çin atasözü..bunu tek başına iktidarken yapıyorsunuz..yol mu bitti paramı??
Mahir Ünal sen nasıl açıklama yaparsan yap nasıl koşursan konuş İYİ PARTİ sandığa öyle veya böyle gidecek aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş sizinki de bu hesap topunuz gelin biz seçmen olarak sandığa gideceğiz ama öyle ama böyle heveslenmeyin son çırpınışların faydası olmayacak en azından bir sene önce gideceksiniz oda ülke için iyi güle güle
bunlar yine 16 nisanda ki gibi yüksekten uçmaya başladılar. O zamanda %65 diyorlardı milletten tokadı yiyince suspus oldular. Yine uçsunlar bakalım, hile hurdaya rağmen bu kez kaybedecekler. Akp nin kaybetmesi için sadece muhalefetin birleşip güçlü aday çıkarması gerekiyor.
Kendi hazırsızlıklarımı??? seçimi erkene alan siz değilsiniz bu kadar aymazlık ve pişkinlik görülmemiştir.Ama bu millet balonu söndürmesini bilir.
Ya milleti salak zannediyorsunuz ya da gercekten öyle
siyaset ve iletişimini samimiyet ve dürüstlük üzerinden inşaa etmiş ahhh benim koyun milletim ahhh
hey masallah secime kadar reisin oyu yuzde yetmisi bulur insallah turkiyeyede turk milliyetcileri ittifak kurup turkun gucunu gosterdiler ne mutlu turkum diyene turk un turkten baska dostu yoktur bir turk dunyaya bedeldir tumturk tupturk turkpetrol petrol ofisi tekturk tek devlet tek din tek dil tekadam tek tek tek bir turk askeri tek basina bin amerikan askerini döver.
boş yere algı operasyonu yapmayın bu sefer millet sizi sandığa gömecek inşallah AKP ve yedek lastik MHP diye bir parti tarih olacak
Aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş. Bunlar yeni bir oyun peşinde. YSK ya dikkat.
diğer partilerin adayı belli değilken anket yapılan vatandaş neye karşı erdoğanı seçmiş. rakibi yokken bile az almış
bende kendim için anket yaptırdım.inanırmısınız % 66.58 çıktı,yeni başkanınz benim
arkadan %55..buna siz bile inanmıyorsunuzki.
yok canım yanlış %110
%55.6 yaw he he :))
Aç Tavuk kendini nerede görür herkes bilir.
Tamam işte % 55 cepteymiş Memura emekliye asgari ücretliye engelliye yaşlı dul yetime bişey vermeniz için bir sebepte yok alın oyunuzu 2023'e kadar inletin kendi kaşınanı.
KORKU DAĞLARI DELİYOR DEĞİLMİ...
siz anketlerle avunun sandıktan çıkanı görecez allahın izniyle
siz bir girin tepe taklak olunda görün gününüzü siz o oyu anca rüyanızda alırsınızz. milleti soyup soğana çevirdiniz yeter artık ...
işiniz gücünüz yalan dolan dalavere.bitmeye tükenmeye mahkumsunuz.
hepsi yalan değişim şart.
%55 oyun varsa ne diye seçime gidiyorsun ki ha 55 ha 49 ne fark eder birde mini ortağın la zaten çoğunluksunuz. ne istedinizde yapamadınız diye sorarım.
Yaaalaaannnn Yalaaaaannnnn
Yalandan lim ölmüş hahahahahaha! Maksimum alacağı oy 42! 2.Tura kalan 2.aday kim olursa o kazanır. Aynı Fransa da ki macron gibi. Kusıra bakmayın millet artık 17 yılda yaptığınız hataların ve yanlışların hesabını soracak artık. Algı malgı boş beyhude çabalar. Saadet ve İyi Parti en az 35 puan alır. Millete saygu duyan İyi parti ye engel olmaz. Akşener e engel olmaz. Topu ysk ya vb atmaz geçin bunları. Deniz bitti beyler artık Millet için değişim zamanı Akşener gelecek 5 yıl içinde dertleri bitirecek inşallah herkes iyi olacak memlekette iyi olacak ekonomide iyi olacak
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