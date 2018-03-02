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Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

2019 seçimleri öncesi partiler harekete geçti. AK Parti ile MHP'nin 'Cumhur ittifakı'nın ardından Ankara'dan bir ittifak haberi daha geldi. Son dakika habere göre, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi ittifak kurduklarını açıkladı.

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Ayrıntılar geliyor...

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ak parti MHP CHP İYİ parti Anavatan Partisi Doğru Yol Partisi Hak ve Adalet Partisi Adalet Partisi 2019 seçimi 2019 seçimleri

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
toplasan %1 oluşturmayacak partiler.zaten 30 parti olması komik
habere bak.. toplasan 4parti %4 etmiyor
COP KOVASI OLMUS
kesin sizden çıkar cımhırbaşkanı milattan önce partileri !!!
YIKIM BAŞLADI DESENİZE...HADİ HAYIRLI OLSUN
AKP-MHP-BBP nin oluşturduğu milliyetçi cepheye karşı, kurulan her türlü ittifakı desteklemek devrimci her yurttaşın vazifesidir.
InsAalah AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak.. Ne Mutlu Türküm Diyene!
Harika bir 4 lü ittifak. Hemen batak oynamaya başlayın bence..
Kursalar ne olacak %1 lik dilimi bile dolduramazlar
VATANA MİLLETE HAYIRLI UĞURLU OLSUN:)HER KİM BU CENNET VATANIMIZ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYUYORSA,ALLAH ONDAN RAZI OLSUN!!!NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!
dördünuzde birleşsede %2 etmezsiniz, yemişim sizin ittifakinizi..
KANDIRILMAYA şehide kelle apoşa sayın diyen haburda pkkyi alkışlayan barzani ile megri megri halay çekenler pacavrasini Ankara'ya asanlara PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar işbirlikçi hainlere TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk soysuzlara karşı AKŞENER vatansever TÜRK evlatları AKŞENER Etrafinda birleşmiştir.. Allah TÜRK milletini TÜRKLÜK düşmanlarının eline bir daha düşürmesin... Amin...
dordunu topla ancak %1 eder neyin ittifaki acaba
Yüzde yok yok binde o da olmaz onbinde bir oy alırlar. onuda alamazlarya neyse
Hepsini topla oyları yüzde 0.5 etmez... İttifak kursalar ne olur?
matematik kuralı sıfır rakamını kactane toplasanız sonucu yine SIFIR olur sanki oylarımı varda ittifak kuruyorlar
yav bırakın ittifaki biri şu haber kanallarini durdursun 2 gün sonra rajo dagini ele geçiririz diyor haberi alan terörist oraya bubi tuzagi koyup gider yine 8 şehit verirsek kim hesap verecek ya...
HEPİNİZ İTTİFAK KURUN AĞA BABANIZ LA BERABER BİR ERDOĞAN YETER SİZE
chp ile hdp nin ittifakını bekliyoruz. chp hdp el ele güzel günlere. kemal başkan ile devam akp nin kimyasını bozdu.
Müthiş haber, Nasılda bomba gibi düştü. Dalgamı geçiyorsunuz Allah aşkına.
YALANA TALANA KANDIRLMAYA SON DEMEK HAK HUKUK ADALET IÇIN AKŞENER GELECEK.. TÜRKIYE IYI OLACAK.... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !..
sizden bi köy kasaba olmaz
Yahu siz 10 parti ittifak kursaniz ne olur ancak oyları bolersiniz.derhal daha çok oy alacak partiye destek olmalısınız yani iyi partiye
yüzde 0.6 nin sesi olacak bir ittifak tebrikler
AH AH HİÇ AKILLANMIYACAKLAR ZATEN OY ORANLARINIZ BELLİ ASLINDA İYİ OLDU OY BÖLÜNMEZ AKP YE GEÇMEZ AMA YÜZDE 28 29 OYU OLAN ANA MUHALEFET İLE BİRLEŞSENİZ İYİ PARTİDE GEÇSE ORAYA O ZAMAN AKP DE MHP DE TARİH OLURDU ...
kim gelirse gelsin ama 13 yıldır ülkede kalmayan adaleti ve hukuku sağlasın inşallah
bu 4 partinin tek ortak yanı akp ye destek olmaktır. 10 senedir abartısız bu parti lerin sözde üyeleri alenen akp ye çalışıp akp ye oy verdiler. bir ilçede üye sayısı kadar oy alamayan asalak parti bunlar.
O zaman benim aklıma şu geliyor.ne yani akp milliyetçi milliyetçi akp mi oldu.ayni zihin partileri oldular .bir nevi dört parti birleşip yeni parti kurmuş gibi oldu.bi defa Kürtler AKP'ye oy vermmeli.cunku kafatasçıligi destekleyen partiye oy vermeleri yanlış.hdpde kafatasçı.yani chp ve saadet kalıyor geriye adam gibi parti
Dördünüzden de bişey çıkmaz.
bu işler milletin kimin kime hizmet ettiğini görmesine yarıyor. şerle bir olan hak için halkla bir olan
Şimdi diğerleri düşünsün! %0,2 ile kim bilir neler yapacaklar!
Bu ittifak bile chp hdp iyi parti itifakından daha hayırlıdır...
hepsini topla 0.5 ediyor mu
iyi parti ortada kaldı. bu 4 lü iktidardır.
BU PARTILER HALA YASIYORMU
4 PARTİMİ KİM BUNLAR TANIYAN VARMI
ANAVATAN PARTİSİ ile DOĞRU YOL PARTİSİ duruyormuydu hala.. kardeşim one yaa önüne gelen parti kuruyor..50 tane civarında parti var en az.boş masraf başka hiçbirşey değil..aslında bi kanun çıkarcaklar..2 seçim üst üste %3 ün altında alan partiler kapancak..2 seçim en az 10 yıl sürüyor..on yılda %3 oy toplayamıyorsa kapatın gitsin boş yere masraf çıkarmayın..
bende bisey zannettim..cumhurbaskanımı çıkaracaklar mış
bunlar kim ki
kurum tabi. adamların istediğide bu zaten.kendi sonunuz için yapın bunu
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