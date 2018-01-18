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Son dakika: ABD’nin geri adımına Başbakan'dan jet yanıt

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 11:01 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ajanslardan gelen son dakika bilgiye göre; Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, sınırda 'terör ordusu'na izin verilmeyeceğini belirtti. Yıldırım, "Müttefikimiz olan ABD'nin Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki müttefiklik hukukuna terstir, aykırıdır. ABD bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır" dedi.

Başbakan Yıldırım’ın sözlerinin satır başları şöyle:

Türkiye'nin geçmişinde devletin silahını, devletin üniformasını kendi emellerine alet etmeye çalışanlar oldu. Bu terör güruhları, şer odaklarını asla hatırımızdan çıkarmayalım. Geçmişteki bu ihanetlerden ders almak, işimizi hakkı ile yapmamızı sağlayacak. FETÖ dolayısıyla emniyet teşkilatımızın yaşadığı kayıpların bir güvenlik zafiyetine yol açmaması son derece önemlidir.

Son dakika! ABD'nin geri adımına Ankara'dan ilk tepki

15 Temmuz ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için bir dönüm noktası olmuştur. O gece, özel kuvvetlerden bütün emniyet görevlilerimiz ve emniyet teşkilatımızın vatansever evlatları büyük bir kahramanlık göstermiştir. Polis üniforması içerisindeki bu terör örgütlerine karşı zor ama bir o kadar da önemli bir mücadeleyi başarı ile yerine getirdiniz. Şehitlerimiz gazilerimiz oldu. Terörle mücadele daire başkanımız Turgut Aslan o gazilerden bir tanesi. Kahramanca mücadele sırasında gazi oldu. Turgut Aslan başkan gittikçe iyi oluyor. Bugün onu aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum.

Uyuşturucu ile çok daha amansız bir mücadele sürecini başlatmak gerek. Bu yolda Allah yardımcımız olsun ve sizleri haktan hukuktan ayırmasın. Etrafımızda yaşanan olayları, gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. 15 senedir en büyük mücadeleyi teröre karşı veriyoruz. İçişleri Bakanlığımız ve teşkilatı olarak bu konuda ortaya koyduğumuz çok büyük mücadele neticesinde bu aşağı yukarı gerçekleşti. Henüz içimiz bitmiş değil. Su uyur düşman uyumaz. Gece gündüz, yaz kış demeden mutlaka ve mutlaka taarruz esastır.

'MÜTTEFİKLİK HUKUKUNA AYKIRIDIR'

NATO'da müttefikimiz olan ABD'nin Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki müttefiklik hukukuna terstir, aykırıdır. ABD bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalıdır. 3 gün içinde birbirini tekzip eden bir sürü açıklama geliyor ABD yetkililerinden. Bir gün sınırda güvenlik ordusu kuruluyor deniyor, bir gün DEAŞ'ı temizledikten sonra bölgede asayişi sağlamak üzere yerel unsurlardan bir birim oluşturuyoruz gibi açıklamalar geliyor. Bunlar kafa karıştıran açıklamalar. Türkiye'nin tavrı açık ve nettir. Hudutlarımızın hemen yanında bir terör ordusu oluşturulmasına izin vermemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tedbir alan her türlü tedbir hiç ama hiç rehavete kapılmadan hemen alınacaktır.

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var
Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!
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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Akp amerikan Bopçusu olmasa amerüka nın olduğu menbiç e girerdi.Yapamaz.Bopçu bunlar.Kıbleleri amerika.Siyasal islamcıların hepsinin kıblesi amerikadır.
Abd den izin çıkmadı anlaştılar siz böyle açıklama biz böyle açıklama yapalım diye hepsi danışıklı döğüş
türk ordusu nun çok çiddi oldğunu anladı geri adım attı türk ordusu öok şan ve şereflidir.
Türk ordusuyla ilgili nahoş anıların var galiba
@sofist34 seninde muhiyle nahoş anıların var galiba ?
AMERİKA ORTA DOĞUDAKİ BÜTÜN ÜLKELERİ İŞLEVSİZ HALE GETİRİP BUYUK İSRAİL KURMA PESINDE BİZİMKİLER İSE HALA AMERIKA MUTTEFIKIMİZ BU MUTEFIKLIKLE BAGLASMAZ DIYE ACIKMLAMA YAPIYO BUYUK ÜLKEYSEN GEREGINI YAPACAN O YUREKTE TÜRKİYEDE Bİ İNSAN VARDI O SU ANDA ANITKABIRDE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BU ÜLKEYE ONUN GİBİ BİR LIDER GELMEZ BUGUN BILE DEGERI BILINMIYO
ABD geri adım atmadı kendince Türkiye'yi aptal yerine koyuyor fıratın batısınnda pkk membiçten çıkarılacak yalanı gibi yine yalan söylüyor ve oyalıyorlar şunu bilsinler ki bütün bu yaptıkları conilerin hesabına yazılıyor günü geldiğinde bu hesap sorulacaktır.
Amerika bunu hep yapıyor,yeni bir plan için zaman kazanıyor.Afrin ve Münbiç terör unsurlarından bir an önce temizlenmelidir.FIRAT Kordonunuda geçmeyeceklerdi,silahda vermeyeceklerdi.YETER İNANMAYIN.Bu çapulcu sürüsünün şımardığı yeter
Tamamen DANIŞIKLI DÖVÜŞ herşey akp ye hll olsun desin düşünmeyen halk..düşünen halk ise madem Amerika soyke böyle kapat incirligi anlasınlar sadece lafta olmadığını millet..sadece laf arkadaşlar aklı olan az düşünür..DANIŞIKLI DÖVÜŞ..lafa değil icraata bakarım ben
Hadi aslan CB omuzlarını ata ata meydanlarda zaferini kutla...Kimse ne doların ateşinden ne pahalılıktan ne kredi borcundan bahsede Afrini kazandık ya daha ne istiyorsunuz...
AKEPENİN BEL BAĞLADIĞI RUSYA TÜRKİYEYİ KUŞATTI. ABD BÖLGEDEN GİDECEK OLSA RUSYA 10 DAKİKADA BOĞAZLARI ALIR .
@bizedogrugerekli_2017 Hangi boğazı alır cami boğazınımı:)))
o silahlar pyd ye giderken neden engel olamadınız o silahlar pyd piknik yapsın diye yollanmadı suriyeye
ne pyd si nerden biliyorsun pyd ye gittiğini..belki almanya gibi kurtuluş savaşında yerel halka silah yardımı yapıyor..sana öyle anlatıldığı gibi inanıyorsun..danışıklı dövüş..ben iki eytt diyeyim dedi..sinir güvenlik ordusu kuracağız dan pyd ile ordu kuracağız anlayan kim türk yandaş basını..ortaya birşey attılar..2 laf sonra herşey normal olsun..Danışıklı dövüş işte başka açıklaması yok
Boşbakan konuşmuşmu, yahu bu tetikçi misali tehditler savuran bakanınız konuşurken neden müdahale etmedin, yapma kardeşim, burası ülkenin meclisidir, sedat peker ağzıyla konuşmak bir bakana bir milletvekiline yakışmaz, ayıptır günahtır diyemedin mi zamanında atanmış boşbakan...
dinlemeyin abd yi sakın yine oyalama durumuna geçtiler.adamlar halen eğitim veriyorlar zaman kazanmak istiyorlar.hainler için yaşasın cehennem...
ABD YE KANMAYIN ... BİZİ OYALIYORLAR.... HEMEN ESAD İLE ANLAŞIP SURİYENİN KUZEYİNİ TEMİZLEMELİYİZ.... ADAMLARI TOST EDERİZ.... ALTTAN ESAD ÜSTTEN BİZ ... NE PYD NİN NEDE ADB NİN HİÇ ŞANSI YOK ... BUNU BİR AN EVVEL HALLETMELİYİZ... SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN TEK ÇARE BU....
Terörü kendileri yaratıp kendileri çözüm üretiyorlar Türkiye Figüran oyuncu değildir.Ne Amerika nede Rusya dost olamaz.
JAHU AKŞAM MÜTTEFİK SABAH MÜTTEFİK, YEMİŞİM MÜTTEFİĞİNİ BIKTIK ARTIK BU LAFI DUYMAK İSTEMİYORUZ. ABD RESMEN DÜŞMANIMIZ..KAPATSANIZA İNCİRLİĞİ, MİLLETİ UYUTUYOR TRİBÜNLERE OYNUYORSUNUZ.
yagmasanda gürle be milyonali
Lütfen HUKUK kelimesini ağzınıza almayınız. Hukuk'la alakalı herhangi bir konuda konuşup eleştiri yapacak son kişiler sizlersiniz. HUKUK kavramının içine ettiniz.
Yemin ederim bunlar amerikayla danışıklı yapıyor bu işleri.Amerika ya palazlanıp neden rusların olduğu Afrine girecem diyorsun. Güya millet diyecek şu Asrın liderine bak dünya devi amerikaya bile kafa tutuyor.Zekâsı düşük taraftarlarınızı kandırırsınız ancak.
olumsuz yorum yapanların karekteristik özellikleri ordumuz İDLİBE giremez dediniz İDLİP artık bizde şimdi aynını afrin için söylüyorsunuz afrin olmaz diyorsunuz oda en kısa zmanda ele geçirilecektir. inşallah ondan sonra sırada menbiç var.GEREK HÜKÜMETİMİZ GEREK ORDUMUZ TÜRKİYENİN BEKASI İÇİN AKİL POLİTİKALAR GÜDÜYORLAR. BUNLARI ANLAMAYANIN EN AZINDAN İQ SU DÜŞÜKTÜR .siz sadece kendi uydurduğunuz kendi kafanızdaki bir takım hayallere yalanlara inanıyorsunuz sonra bunu gerçek gibi algılıyrosunuz ...BUNUN TIPTAKİ ADI Mitomani
ABD oyalama taktiği devam etmekte. Bizim müdahale mız sınır boyunca kalmamalı. Gerekirse ABD askerleri ni ve mühimmat larınıda vurmalıyız. Eğer pasif kalıp ABD kuzey ırak tan kuzey Suriye den bir hat oluşturup Akdeniz'e ulaşırsa o hatta İsrail gibi bir ülke oluşturacak. Ondan sonra çok geç kalmış olacağız.
GO HOME YANKEE...
dalın girin arkanızdayız.. yettin amerika..
Bu amerikaya savaş açalım diyen adamlar neyine güveniyor ben anlamıyorum adamların sadece 1 eyaleti californianın bütçesi bütün avrupanın bütçesi kadar bizde olan 200 f16dan onlarda 20000 tane var kimle savaşıyorsunuz ? az akıllı olun
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