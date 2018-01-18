Son dakika: ABD’nin geri adımına Başbakan'dan jet yanıt

Başbakan Yıldırım’ın sözlerinin satır başları şöyle:

Türkiye'nin geçmişinde devletin silahını, devletin üniformasını kendi emellerine alet etmeye çalışanlar oldu. Bu terör güruhları, şer odaklarını asla hatırımızdan çıkarmayalım. Geçmişteki bu ihanetlerden ders almak, işimizi hakkı ile yapmamızı sağlayacak. FETÖ dolayısıyla emniyet teşkilatımızın yaşadığı kayıpların bir güvenlik zafiyetine yol açmaması son derece önemlidir.

15 Temmuz ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için bir dönüm noktası olmuştur. O gece, özel kuvvetlerden bütün emniyet görevlilerimiz ve emniyet teşkilatımızın vatansever evlatları büyük bir kahramanlık göstermiştir. Polis üniforması içerisindeki bu terör örgütlerine karşı zor ama bir o kadar da önemli bir mücadeleyi başarı ile yerine getirdiniz. Şehitlerimiz gazilerimiz oldu. Terörle mücadele daire başkanımız Turgut Aslan o gazilerden bir tanesi. Kahramanca mücadele sırasında gazi oldu. Turgut Aslan başkan gittikçe iyi oluyor. Bugün onu aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum.