Son dakika! AK Parti, 24 haziran seçimi için toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin süreç ele alındı.

Bu kapsamda miting programları ve milletvekili aday adaylarına yönelik temayül yoklamalarının görüşüldüğü toplantıda, 6 Mayıs'ta yapılacak AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı partinin seçim manifestosunun da değerlendirildiği öğrenildi.

MAHİR ÜNAL'DAN AÇIKLAMA

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu.

CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösteren Ünal şunları söyledi:

Dünkü 23 Nisan özel oturumu tam bir ibretlik durum oluşturdu. 23 Nisan oturumunda yabancı misyon şeflerinin, büyükelçilerinin önünde TBMM’ye uygun olmayan bir dil ve üslubu ana muhalefet partisi genel başkanının kullanması son derece üzücü olmuştur. TBMM’nin 20 Temmuz’da aldığı kararı, TBMM’nin çatısı altında konuşan bir genel başkanın ‘sivil darbe’ olarak nitelendirmesi, diğer taraftan da TBMM’yi hedef alan bir işgal girişimini bombalamayı ‘kontrollü darbe’ olarak nitelendirmesi zaten her şeyi özetleyen bir durum. Şunun da bilinmesini isteriz ki grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir. seçilmiş cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir. bu milletin yüzde 52 oy ile seçtiği cumhurbaşkanına birilerinin parmak sallama hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Herkese o parmağa sahip çıkmasını, kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz. O parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir. kime yaslanarak o parmağı yasladıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bu devletin başkanı olarak anayasanın nitelendirdiği cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki, biz iktidar sorumluluğumuz olduğu için aman Meclis çalışsın, diye susuyorsak birileri bunu zayıflık zannetmesinler. Böyle bir terbiyesizlik edepsizlik olamaz.