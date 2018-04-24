HABER

Son dakika! AK Parti, 24 haziran seçimi için toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Son dakika! AK Parti, 24 haziran seçimi için toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin süreç ele alındı.

Bu kapsamda miting programları ve milletvekili aday adaylarına yönelik temayül yoklamalarının görüşüldüğü toplantıda, 6 Mayıs'ta yapılacak AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı partinin seçim manifestosunun da değerlendirildiği öğrenildi.

MAHİR ÜNAL'DAN AÇIKLAMA

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu.

CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösteren Ünal şunları söyledi:

Dünkü 23 Nisan özel oturumu tam bir ibretlik durum oluşturdu. 23 Nisan oturumunda yabancı misyon şeflerinin, büyükelçilerinin önünde TBMM’ye uygun olmayan bir dil ve üslubu ana muhalefet partisi genel başkanının kullanması son derece üzücü olmuştur. TBMM’nin 20 Temmuz’da aldığı kararı, TBMM’nin çatısı altında konuşan bir genel başkanın ‘sivil darbe’ olarak nitelendirmesi, diğer taraftan da TBMM’yi hedef alan bir işgal girişimini bombalamayı ‘kontrollü darbe’ olarak nitelendirmesi zaten her şeyi özetleyen bir durum. Şunun da bilinmesini isteriz ki grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir. seçilmiş cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir. bu milletin yüzde 52 oy ile seçtiği cumhurbaşkanına birilerinin parmak sallama hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Herkese o parmağa sahip çıkmasını, kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz. O parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir. kime yaslanarak o parmağı yasladıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bu devletin başkanı olarak anayasanın nitelendirdiği cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki, biz iktidar sorumluluğumuz olduğu için aman Meclis çalışsın, diye susuyorsak birileri bunu zayıflık zannetmesinler. Böyle bir terbiyesizlik edepsizlik olamaz.

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber
Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıtErdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt
Erdoğan'dan flaş 'Abdullah Gül' yorumuErdoğan'dan flaş 'Abdullah Gül' yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçim sonuçları erdoğan AK Parti MKYK Toplantısı başladı

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Okuyucu Yorumları 3 yorum
TAŞERONDA KAMUDA CALIŞAN %70 ihale şartına takılan MAKAM şöförleri seçimde size hak ettiğiniz cvp verecek
meslisin.ne.fonksiyonu var.mahir bey aciklarmisiniz bir kisi ne derse o oluyo yalanmi bu aciklamalarinizsacma degilmi
İyiler kazanacak
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

AK Partili Metiner'den CHP'li Özel'e: Bak seni buradan uyarıyorum

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.