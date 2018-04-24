Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

İki partinin takviminde daha önceden açıklanmış planlı bir görüşme yer almıyordu.

BBP lideri Destici, daha önceki açıklamalarında Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini belirtmiş ve kendilerinin de bu ittifakta yer alacaklarını dile getirmişti.

Destici, "Seçim ne zaman olursa olsun BBP, Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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