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Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 15:34 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, saat 17.00'de BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek.

Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi

İki partinin takviminde daha önceden açıklanmış planlı bir görüşme yer almıyordu.

BBP lideri Destici, daha önceki açıklamalarında Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini belirtmiş ve kendilerinin de bu ittifakta yer alacaklarını dile getirmişti.

Destici, "Seçim ne zaman olursa olsun BBP, Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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ak parti BBP

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