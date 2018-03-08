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Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 16:01 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ basın toplantısı düzenleyerek görevinden istifa etti

Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ istifa etti. Karadağ, kararını düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

YEŞİM KARADAĞ KİMDİR: 1980 doğumlu, Çanakkale ‘nin Eceabat ilçesindendir. İlk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Pertevniyal lisesini bitirmiştir. Lisans Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamlayıp, Yüksek lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında bitirmiştir.

Meslek hayatına Sabancı Holding bünyesinde başlamış, evlenip Memleketi Çanakkale’ ye dönmesi ile 1970 Yılından beri Çanakkale’de kurulu olan aile şirketlerinde yöneticilik yapmış, Aynı zamanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksek Okulu ‘nda Öğretim Elemanı Olarak İktisat,Girişimcilik,Ticaret Matematiği Derslerine girmiştir.

Lise ve Üniversite yıllarında bir çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler almıştır.

2011 Yılında Güney Marmara Bölgesine hizmet veren Kendine ait bir yatırım danışmanlığı şirketi kurarak gerek özel sektöre gerek kamu kurum ve kuruluşlarına projeler hazırlayarak ve yatırım danışmanlığı yaparak özel sektör ve kurumların devletin hibe desteklerinden faydalanmalarını sağlamakta, ayrıca marka, patent, kalite belgelendirme sistemleri, tarımsal hibeler ve eğitimler konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aktif Siyaset Hayatına Adalet ve Kalkınma Partisinde başlamış, Mahalle, Merkez İlçe ve İl Teşkilatlarında çeşitli görevler yürütmüştür.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşim karadağ AK Parti Çanakkale il başkanı ak parti

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
başlığı görünce RTE istifa etti sandım. çokta tın......
Duyan da Bakan yada Başbakan istifa etti sanır
kadınlar gününde oldumu şimdi
istifa etdi değil etdirildi demekki başarısız bir il başkanı
ŞOKKKK oldum ya laaa mynet
TRAKYADA DEĞİŞİM ŞART..ÇANAKKALE İL BAŞKANIMIZA YAŞAMINDA BAŞARILAR..ANCAK AK PARTİ HİZMETLERİNDEN TRAKYA MAĞRUM KALMAMALI..AK PARTİNİN ÇALIŞMALARINI VE YENİLİKLERİNİ TRAKYA İÇİN HIZLANDIRMASI GEREK..YENİ EKİP VE KADROLARLA İNŞALLAH.
Batan gemiyi ilk fareler terk eder.
nihayet akli basinda biri cikti akp den
Niye şok olsun. İstifa et, demiştir o da kuzu kuzu istifa etmiştir.
Ey mynet Öyle bir sansasyon haber veriyorsunki sanki 5 millet vekili istifa etmiş yuh olsun sizin haberciliginize bu sekil yanlı davranmanız ak partiye kayıp degil kazanç getirir zaten canakkale il başkanı degiştirilecekti.
istifa ediyorlar istifaları bile show yapmadan gitmiyorlar
insanlar dört gözle bekliyor istifaları hiç boşuna heveslenmeyin çok istifa eden gördük hep kayboldular kimse istifa etmez istikrar var huzur var zengin ülkeyiz
my net acaba neden ak parti konu oldumu şok istifa diyor bunun neresi şok ama bunu yayınlamazsın şok olan tarafıda yaz bilelim alt tarafı bir il yada ilçe başkanı istifa etmiş biraz insaf desek sen şok diye terörist yardakçısı ile c.h.p nin itifakına bak ona şok de
Kadınlar gününde kadına zulüm bu olsa gerek. AKP raraftaraf istifa ettirilmiş...
kadınlar gununde tam bi sıkandal ayıp oldu
MYNET YAKINDA KİMSE OKUMAZ SİZİN HABERLERİ
TİN KİM İSTİFA EDERSE ETSİN YETER Kİ REİS HAYATTA YA GERİSİ TEFERRUAT
ALLAH DUA ET. TÖVBE ET. KUL HAKKI ÇOK YENİZ AKEPE OLARAK FETÖCULARA VERDİNİZ MASUM VE SAHİPSİZLERİN HAKKINI DUA ET GÜNAHLARIN BELKİ AF OLUR. SİZİZ GİDİ SİZİ FETOCU AKPE
şok şok şok olduk
Bah bah sen? Editör hayret ya! Bir koyundan bir tane tüy kopmuş? Ne olmuş yani! Balki bu kişi tüy mesabesinde bile değil..
Kadınlar gününde manidar.. Tek kadın il başkanı da öteki belediye ve il başkanları gibi dışlandı...Erkek milletvekili kadın il başkanından torpilli imiş. Siradakiler kimler???
YAPTIĞI HİZMETLERDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜRLER...YOLU AÇIK OLSUN..
çokta tın
Yeri doldurulmuştur bile.
İstifa ettiyse helal ettirildiyse yazık...
hikaye anlatmışsınız sebebini hiç bahsetmemişsiniz
FARELER TEK TEK BATAN GEMİYİ TERK EDİYOR
KARA PARTİ YOK OLMAK ÜZERE...
çakma çanakkaleli bülent turan tarafından kellesi alınmıştır
yeri doldurulmustur bile.Geç kaldin Mynet
BATAN GEMİYİ İLK ÖNCE FARELER TERK EDERMİŞ.
Çokta tınnnnnnnnnnn. Yediği, içtiği, ihaleler, tayinler, eş dost kollamalar yanına kar kaldı. Ha birde Kendi ve yakınlarının Mal varlığı kaç kat artmış incelensin.
Haberle başlık ancak bu kadar alakasız olur saçmalık
neyse yapabilecek birşey yok kadında demek ki caydırıldı Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
Böyle şeyler olabilir gayet normaldir.
vaybe istifa etmeseydi iyi olurmuydu acaba
kadınlar gününde olacsk iş mi bu be https://goo.gl/cUsLGX buradn üye olabilirsib kardeşim. Benim referansımla üye ol her istediğini anında yaptırırız
@sabrimuhtar -) birde hayat hikayesini yazmışlar dimi arkadaş -))
türbanlı gelir yerine
hani basın toplantısından açıklama ?
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