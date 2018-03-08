Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ istifa etti. Karadağ, kararını düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

YEŞİM KARADAĞ KİMDİR: 1980 doğumlu, Çanakkale ‘nin Eceabat ilçesindendir. İlk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Pertevniyal lisesini bitirmiştir. Lisans Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamlayıp, Yüksek lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında bitirmiştir.

Meslek hayatına Sabancı Holding bünyesinde başlamış, evlenip Memleketi Çanakkale’ ye dönmesi ile 1970 Yılından beri Çanakkale’de kurulu olan aile şirketlerinde yöneticilik yapmış, Aynı zamanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksek Okulu ‘nda Öğretim Elemanı Olarak İktisat,Girişimcilik,Ticaret Matematiği Derslerine girmiştir.

Lise ve Üniversite yıllarında bir çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler almıştır.