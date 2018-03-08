AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ istifa etti. Karadağ, kararını düzenlediği basın toplantısında duyurdu.
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
YEŞİM KARADAĞ KİMDİR: 1980 doğumlu, Çanakkale ‘nin Eceabat ilçesindendir. İlk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Pertevniyal lisesini bitirmiştir. Lisans Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamlayıp, Yüksek lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında bitirmiştir.
Meslek hayatına Sabancı Holding bünyesinde başlamış, evlenip Memleketi Çanakkale’ ye dönmesi ile 1970 Yılından beri Çanakkale’de kurulu olan aile şirketlerinde yöneticilik yapmış, Aynı zamanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksek Okulu ‘nda Öğretim Elemanı Olarak İktisat,Girişimcilik,Ticaret Matematiği Derslerine girmiştir.
Lise ve Üniversite yıllarında bir çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler almıştır.
2011 Yılında Güney Marmara Bölgesine hizmet veren Kendine ait bir yatırım danışmanlığı şirketi kurarak gerek özel sektöre gerek kamu kurum ve kuruluşlarına projeler hazırlayarak ve yatırım danışmanlığı yaparak özel sektör ve kurumların devletin hibe desteklerinden faydalanmalarını sağlamakta, ayrıca marka, patent, kalite belgelendirme sistemleri, tarımsal hibeler ve eğitimler konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.
Aktif Siyaset Hayatına Adalet ve Kalkınma Partisinde başlamış, Mahalle, Merkez İlçe ve İl Teşkilatlarında çeşitli görevler yürütmüştür.
YPG'li teröristlerden Afirin'den kaçan sivillere bombalı tuzak!
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Atilla Taş'a hapis cezası!
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!
Erdoğan sert çıktı: Din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili...
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak
Telefonundan cinsel ilişkiyi izleyen oğlunun elini kesti!
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 42 yorum