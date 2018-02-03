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Son dakika! AK Parti CHP Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 08:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AK Parti CHP Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı. CHP'nin 36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek.

Son dakika! AK Parti CHP Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı

Alınan son dakika bilgisine göre, AK Parti CHP Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek. Ana teması, 'adalet ve cesaret' olarak belirlenen kurultay için 10 binin üzerinde kişiye davet gönderildi. Davetiye gönderilen isimler arasında, sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatlar ve eski siyasetçiler de bulunuyor.

Kurultay öncesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu aday adaylığını açıklayan isimler. Aday adayları, delegelerin yüzde 10'unun imzasını almaları durumunda aday olabilecekler.

CHP liderinin 7'nci kurultayında ilk gün genel başkan seçimi yapılacak, 2'nci gün ise Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
gönderse ne olacak göndermezse ne olacak chp nin umrundaydı memleket meselesi
bence chp nin yok sayılıp,devlet sırlarının bile paylasılmaması lazım.çünkü chp uzun zamandır dış servislerin elinde
akp bilerek herkesi kendine düşman ediyor ki mağduriyeti oynasin
Aman çok üzüldüm.
chp ye kimin geldigi önemli degil onu yöneten üst akil degismedikten sonra kim gelirse gelsin degisim olmaz... zihniyet degismeden yuzde 23 u gecemez
İYİ YAPMIŞLAR DEMOKRATİK OLMAYAN BİR SEÇİMDE GÖZLEMCİ BİLE OLMAYA GEREK YOK NE DEMİŞTİ MUHARREM İNCE DELEGELERE ZORLA İMZA ATTIRILIYOR SEÇİM ŞEFFAF DEĞİL KEMAL EFENDİ DİKTATÖRLÜK NASIL YAPILIR ÖĞRETİYOR PARMAK SALLAYANI KAPI DIŞARI EDİYOR ZATEN DELEGELERDE KIC KORKUSUNDAN NE DERSE ONU YAPIYORLAR DİĞER ADAYLAR BOŞUNA UĞRAŞMASIN GENE K.K SEÇİLECEK ADALETİ ORADA ARAMAYIN SİZDE BİR KASET KUMPASI YAPIN HALLEDERSİNİZ KEMAL BEY BİLİR NASIL YAPILACAĞINI ONA SORUN
Bende olsam uçuşan sandalyeler ve masaların olduğu yere gelmem ;)
ben olsam gelen AKP li yetkilisini kovarım onların yeri zarrablardır
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