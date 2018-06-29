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Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

AK Parti'nin olağan kongresinin 18 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi.

Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti'nin 6'ncı Olağan Kongresi'nin 18 Ağustos Cumartesi günü yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

MKYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Ünal, şunları söyledi:

MKYK'mız gerekli değerlendirmeleri istişareleri gerçekleştirdi. Yine teşkilat başkanlığımızın sunumu ve 6'ncı olağan kongre ile sunumu değerlendirildi ve 18 Ağustos'da kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Biz yine aynı şekilde önümüzdeki günlerde partimizde oluşturacağımız komisyonla kendi etkinliklerimizi yapacağız.

14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü. 14 Ağustos kuruluş yıl dönümü ve 18 Ağustos kongremizi birleştirerek ikisini birlikte kutlamayı düşünüyoruz.

YSK kesin sonuçları açıkladıktan ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra üçüncü günü milletvekillerinin yemin töreni gerçekleşecek. Hemen akabinde de Meclis Başkanlığı'na dönük adaylara dönük çalışmalar tamamlanacak. Altıncı günde de Meclis Başkanlığıyla ilgili ilk tur oylamalar gerçekleştirilecek.

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