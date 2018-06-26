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Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

Son gelen bilgiye göre; AK Parti MYK ve MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda cuma günü toplanacak.

Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu

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