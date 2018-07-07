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Son dakika! AK Parti'nin Grup Başkanı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesi olarak geçen bilgiye göre Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı, Mustafa Şentop, Meclis Başkanvekili olacak.

Son dakika! AK Parti'nin Grup Başkanı belli oldu

Son dakika bilgisi... AK Partili Naci Bostancı 27. dönemde AK Parti Grup Başkanı olacak. Grup Başkanvekili ise Mehmet Emin Akbaşoğlu olacak. Mustafa Şentop ise Meclis Başkanvekili görevini üstlenecek.

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ak parti AK Parti'nin Grup Başkanı Mustafa Şentop Naci Bostancı

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