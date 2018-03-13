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AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 08:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı AK Parti TBMM Grup Toplantısı iptal edildi. Ayrıca MHP'nin grup toplantısı ve Meclis Genel Kurul çalışmaları da bugün yapılmayacak

AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi

Bugün saat 10:30'daki MHP ve 11:30'daki AK Parti grup toplantıları iptal edildi. Meclis Genel Kurulu da seçim ittifakı görüşmelerinin ardından çalışmalarına bugün ara verecek.

NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Grup toplantısıları ve Genel Kurul çalışmaları, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen seçim ittifakı tasarısının uzun sürmesi nedeniyle iptal edildi. Dün akşam saatlerinde başlanan tasarı teklifinin Meclis'te görüşülmesi halen devam ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ay şimdi ne kadar da çok üzüldüm...
millet resmen uyuyor narkoz yemiş gibi akp-mhp gece yarılarında ne haltlar çeviriyorlar ruhsuz düşüncesiz olmuş mileltimiz iyicene bu iki aymaza hesap sormuyor seçim ittifakı da nedir yaa yazıklar olsun şu mhp ye 1 oy dahi atan suratsızdır edepsiz
çok şükür bıktık İNŞŞALLAH hiç yapmazlar
oh bee bu salı kafa dinleyebileceğiz :))) gece yarısı seçim kanununu meclisten apar topar geçirmeye çalıştıkları için iptal edildi!! peki madem anketlerde öndesiniz o zaman bu neyin acelesi, neyin telaşı?? neden mühürsüz oylarla seçim yapmak istiyorsunuz? dünyada görülmüş duyulmuş bir saçmalık değil, ne oldu bu millete, bu neyin sarhoşluğu, olup biteni görmüyor musunuz??*
ne faydası var bizede herkes rantını düşünüyor.
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