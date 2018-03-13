AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi

Bugün saat 10:30'daki MHP ve 11:30'daki AK Parti grup toplantıları iptal edildi. Meclis Genel Kurulu da seçim ittifakı görüşmelerinin ardından çalışmalarına bugün ara verecek.

NEDEN İPTAL EDİLDİ?



Grup toplantısıları ve Genel Kurul çalışmaları, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen seçim ittifakı tasarısının uzun sürmesi nedeniyle iptal edildi. Dün akşam saatlerinde başlanan tasarı teklifinin Meclis'te görüşülmesi halen devam ediliyor.