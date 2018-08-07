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Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2018 12:33 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, kongre sonrası parti yönetiminin yarısının yenileneceğini söyledi.

Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Mahir Ünal Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Ülke batıyor; siz koltuk derdindesiniz.. Koltuk kadar taş düşsün başınıza.. Ekonomiyi görüşsenize..
ekonomı n eoldu ekonomı eyy akp lıler
once damadi degistirin.
ya yeter yapılandız kadrolaştız onu bunu zengin ettiniz şimdi yenileri yeneileri yok onu al yok onu ata yeter ya biraz da bize çalışın artık birşeyler ucuzlasın biraz refaha çalışın ya yetet
Bence de değişsin!!!! Hala siyasete girmemiş, meclis dışında da kalmış bir yığın akraba,dost, damat, koruma, eski iş yerinden arkadaş, şöför, dünür, ahbap,komşu yada mesela ahçı vs vardır. Güvenilecek adam lazım bize. Tahsil,kariyer,liyakat,devlet tecrübesi ve deneyimi de ne?????
ülke batiyor ekonomi batiyor diyen gavuc kafakilar yas durumunu ney acaba.2000 li yilkardan once biz amerika olarakmi yonetiliyorduk.ekonomimiz anerika veya almanya ekonomisimiydide simdi batiyor.hainlik bu olsa gerek.
o zaman kötüydükte şimdi iyimiyiz. o zaman ki siyasetçiler unutuldu. sen neyi savunuyorsun. siyasetçi değilmi yok birinin diğerinden farkı
masalla masalla vatandaşı uyutma taktikleri.
NASIL OLSA MEMLEKETTE BİR SÜRÜ YİYİCİ VAR BAŞKALARINI BULURSUNUZ BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GELSİN
ilk giden sen olursun inşallah...
yahu ekonomiyle alakali ekonomi bakani nereye bakiyor anlamiyiruz arkadas dolar uctu herseyin fiyati ucmus biseyler yapun bari
baskanlik gelecek ekonomi ucacak nah uctu dolar secimden sonra 380 olacak dediniz nah dustü herseyiniz yalan dolan memleket batiyor umrunuzda degil aslinda hepinizin değismesi lazim aslinda
AKP MAHİR DEN BEKİR DEN NURETTİN EMRULLAH GBİ İSLAMİ KESİM BU PARTİDEN SOĞUTAN KİŞİLER BU KİŞİLER BU PARTİDEN GİTMEDİĞİ SÜRECE AKP KENDİ KENDİNİ İMHA EDER BU KİŞİLER FETOYA HİZMET EDİYOR DİYANET BU KİŞİLER ELE GEÇİRMİŞ BASKANLAR DİYANET BAŞI EKİBİ İMAM HATİP DÜŞMANI
izmirli helal olsun size
Bence tek kişi değişse yeter.
Ekonomi battık
Ivır zıvır işlere bakanlar değişsin ama ekonominin başına Mehmet Şimşek ve Ali Babacan ikilisi özerk olarak gelmeli.
Bunlar yedi birazda başkası yesin
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