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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin ile görüşmeleri hakkında "Bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ilettik" dedi. Başbakan Binali Yıldırım ise ABD ve Rusya arasındaki gerilimle ilgili olarak iki ülkeye uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Rusya arasındaki krize ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milletimizin milli beraberliği barışı çok önemli. Gerek sayın Putin'le sayın Trump ile yaptığımız görüşmeler ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini için neler yapılabilir. Bunları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu bölgedeki suların ısınmasını doğru olmayacağını, barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu." dedi.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Mimar Sinan Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Camiden çıkışta Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"VİDEOLARI PUTİN'İN ÖZEL TEMSİLCİSİNE VERDİM"

Doğu Guta'daki saldırıyla ilgili Erdoğan, "Hele hele Doğu Guta ve Duma'daki gelişmeler can yakıcıydı, felaket tablolarıydı. Bende video çekimleri vardı. Bu videoları ben özellikle Putin'in göndermiş olduğu özel temsilcisine verdim." diye konuştu.

"TÜM KOALİSYON GÜÇLERİNİN BURADA HASSASİYETİNİ İSTEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı bir zemine her ne kadar oturuyorsa da biz bunu değerlendirirken konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız. Kimyasal silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor, yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor? Tabii ki kimyasal silahlarla ölümler gerçekten bir fecaat, bir felaket ama öbür tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombaları yağdığı zaman insanlar, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmiyor ki hepsini de acımasızca öldürüyorlar. Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya, tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik,
istiyoruz ve şu andaki son gelişmeler sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek" şeklinde konuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMALAR

Türkiye'den ABD ve Rusya arasındaki Suriye kriziyle ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'nda da açıklamalar geldi. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "ABD ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gdiyor. Bölge uzun yıllardır büyük bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz" dedi.

"KİMYASAL SİLAH KULLANIMININ AFFEDİLECEK BİR TARAFI YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Rusya başkanları ile görüştüğünü ifade eden Yıldırım, "Tabii kimyasal silah kullanımının, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bunu yapanlar da bedelini ödemeli.

"GEREKLİ UYARILARI YAPIYORUZ"

Türkiye'nin bölgesel girişimlerine değinen Yıldırım, "Bütün bunları yapanlar bölgede bugüne kadar Türkiye, Rusya ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetlerini akamate uğratacak çapta girişimlerden de uzak durulmalı. Türkiye olarak müttefiklerimize tavsiyemiz budur. Bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
yani diyor ki , bakma sana düşman gibi davrandığımıza Ya ABD , gönlüm de kalbimde seninle , ahada sattım gitti Rusya'yı , zaten sana seçmeni kandırma için düşman gibi davrandık Ya ABD !!! diyor .
kim dinler bizi pehhh
Tutarlı iç ve dış politikamız olmadığı için, İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmaları gerekir. Yoksa ortada biz kalacağız.
tabi tavsiye edeceksin arada kaldin neymis eyy amerika ey rusya demeye benzemiyormu
WAY MUSTAKBEL BAŞBAKANIMIZ UYARMIŞ
Susun düşük profil konuşuyor. Konuş düşük profil...
konuştu turkiyenin atanmış yok hükmündeki boşbakanı
aboov bu uyarıdan sonra uslu dururlar
Bu şekil mi konuş dediler başbakanım ?
Yürü be bebim profili düşük başbakanım. Belki seni tınlarlar..
neden içimden gülmek geliyor
zurnanın zırt dediği delik
Lütfen haddimizi aşmayalım.Eğer sözün geçiyor ise diplomatik yolla konuşalım.Yoksa eleştirdiğimiz insanlardan daha kötüsünü yapmayalım.Yani bir takım cahil insana basın önünde ABD ve RUSYA yı eleştiriyor gibi yapıp rezil olmayalım.
Ne medya dalaşı ? Akdeniz 'de Türkiye dışında bi sürü ülke var..Adamlar savaş gemileriyle gelmiş ve siz buna medya dalaşı mı diyorsunuz ? Acaba bu haber yanlış olabilir mi ? ya da Uruguay başkanı filan mı konuşuyor ?
Kesin İki ülkeninde bu uyarıdan sonra ödleri kopmuştur.Bu savaş olmazsa bunun baş aktörü Türkiye olarak tarih kitaplarına geçecek.Alternatif tarih yazıyorlar.Arka kapıdan kahramanlık,ar kapıdan liderlik,arka kapıdan dünya devleti olma saygın devlet olma.....
2 süper güce telefon et anında karşında.Nerdennn nereye geldi şu güzel memleketim.Allahımıza hamd olsun,Devletimiz var olsun.
BAKSEN 3 BÜYÜK BARONLAR ORTAKLAT
Dost? Darbeyi ABD yaptı, Rusya ve ABD terör örgütlerine silah sağladı. Bunları ben söylemedim sayın başbakan...
kısaca rusyadan taraf tutuyoruz diyor.taraf tutmak zorundamıyız
Danışıklı döğüş bunların kiRahmetli Erbakan ın videolarını izleyenler bu günlere nasıl gelindiğini kimin hain kimin vatansever olduğunu anlayacaktır.
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