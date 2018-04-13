Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Rusya arasındaki krize ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milletimizin milli beraberliği barışı çok önemli. Gerek sayın Putin'le sayın Trump ile yaptığımız görüşmeler ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini için neler yapılabilir. Bunları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu bölgedeki suların ısınmasını doğru olmayacağını, barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu." dedi.
Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Mimar Sinan Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Camiden çıkışta Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"VİDEOLARI PUTİN'İN ÖZEL TEMSİLCİSİNE VERDİM"
Doğu Guta'daki saldırıyla ilgili Erdoğan, "Hele hele Doğu Guta ve Duma'daki gelişmeler can yakıcıydı, felaket tablolarıydı. Bende video çekimleri vardı. Bu videoları ben özellikle Putin'in göndermiş olduğu özel temsilcisine verdim." diye konuştu.
"TÜM KOALİSYON GÜÇLERİNİN BURADA HASSASİYETİNİ İSTEDİK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı bir zemine her ne kadar oturuyorsa da biz bunu değerlendirirken konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız. Kimyasal silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor, yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor? Tabii ki kimyasal silahlarla ölümler gerçekten bir fecaat, bir felaket ama öbür tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombaları yağdığı zaman insanlar, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmiyor ki hepsini de acımasızca öldürüyorlar. Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya, tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz" diye konuştu.
Erdoğan, "Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik,
istiyoruz ve şu andaki son gelişmeler sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek" şeklinde konuştu.
BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMALAR
Türkiye'den ABD ve Rusya arasındaki Suriye kriziyle ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'nda da açıklamalar geldi. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "ABD ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gdiyor. Bölge uzun yıllardır büyük bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz" dedi.
"KİMYASAL SİLAH KULLANIMININ AFFEDİLECEK BİR TARAFI YOKTUR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Rusya başkanları ile görüştüğünü ifade eden Yıldırım, "Tabii kimyasal silah kullanımının, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bunu yapanlar da bedelini ödemeli.
"GEREKLİ UYARILARI YAPIYORUZ"
Türkiye'nin bölgesel girişimlerine değinen Yıldırım, "Bütün bunları yapanlar bölgede bugüne kadar Türkiye, Rusya ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetlerini akamate uğratacak çapta girişimlerden de uzak durulmalı. Türkiye olarak müttefiklerimize tavsiyemiz budur. Bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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