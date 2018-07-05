HABER

Son dakika! Başbakan Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım Meclis Başkanı olacak mı? Yeni dönemde Meclis Başkanı olacağı yönündeki iddialar hakkında son dakika açıklamalarda bulunan Yıldırım, 'Onun kararını ben vermem. Partimizin genel başkanı ve partimiz hangi yönde karar verirse o yönde görev yaparız' dedi. Yıldırım, seçim gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağlatan olayı da anlattı.

Son dakika! Başbakan Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı açıklaması

Başbakan Yıldırım Meclis'in yeni döneminde Meclis Başkanı olacağı yönündeki iddialar hakkında "Onun kararını ben vermem. Partimizin genel başkanı ve partimiz hangi yönde karar verirse o yönde görev yaparız" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Seçim sokağa ağızdan düştü mü ondan sonra yönetmesi zor. Herkes frene basar "hele şu seçim geçsin de bakalım" der. O yüzden bu seçimlerin yapılması gerekiyordu. Artık seçim bitti, geçim zamanıdır. Hayat devam ediyor, yatırımcı yatırımını planlayacak, tatile giden tatilini planlayacak. Seçimin arzu etmezdik ittifaklar arası keskin rekabete dönüşmesini istemezdik. Nihayetinde bir cumhurbaşkanı ve vekil seçeceğiz. Ama karşıdaki ittifak tek bir noktada anlaştılar; Recep Tayyip Erdoğan olmasın ne olursa olsun. Bir hedef yok, hedef mevcut cumhurbaşkanını seçilmemesi üzerinde bir ittifaktı. Tabi millet bu ittifakı gördü.

Açık ara farkla en yakın adayla arasında 11 milyon oy farkı var. Şu soru sorulabilir; AK Parti'nin oyunda düşme var 1 Kasım seçimlerine göre. Bu da doğrudur biz de AK Parti olarak bu mesajı aldık. Biz hem cumhurbaşkanı adayımızla hem de milletvekili seçimlerimizde ittifaktır. Seçmen şöyle değerlendirdi; bunlar bir parti gibi hareket ediyorlar ha buraya ha oraya vermişiz nolacak diye düşündü. Sonuçlar ortada, bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide. Herkes memnun halinden. Parlamentoda yapısı da bu haliyle herhangi bir sorun teşkil etmiyor. AK Parti'nin içinde olmadığı hiçbir yasama faaliyeti çıkmaz.

(Başkan yardımcılığı sorusu) Liderimiz ve partimiz ne karar alırsa o görevi yaparız.

(Cumhurbaşkanlığı sistemi neden çok önemli) Bu tartışma 140 yıldır yapılıyor. 1980 ihtilali işin tuzu biberi oldu. Parlamenter sistemden uzaklaşıldı. Önceden Cumhurbaşkanları temsili makamlardı, icraat yetkileri yoktu. Bütün iş başbakanlarda toplanıyordu. 80'de ihtilali yapanlar cumhurbaşkanı da olmak istedikleri için, oraya Evren Anayasa'yı yazdırırken, cumhurbaşkanlığı kısmına tüm yetkileri dizmiş. Aynı yetkileri parlementer sistemden de silmedikleri için ikisinde de aynı yetkiler toplanmış, çift başlılık oluşmuş. Bu sürdürülebilir bir şey değil.

"SEÇİM KAZANMIŞ UMRUNDA DEĞİL, ÇOCUĞU ANLATIP AĞLADI"

Cumhurbaşkanımız Erdoğan rahatı sevmeyen birisi. Çalışma arkadaşlarını da rahat ettirmez. O gece seçim kazanılmış telefonda konuşuyoruz. Ayağı sıkışan evladımızı düşünüyor. Seçimi kazanmış falan umrunda değil. Telefonda bir baktım çocuğu anlatıp ağladı. İşte sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir lider.

PARTNERBagajdan CD aktıBagajdan CD aktı
Mustafa Destici'nin 'AK Parti' itirazı YSK tarafından reddedildiMustafa Destici'nin 'AK Parti' itirazı YSK tarafından reddedildi
Aziz Kocaoğlu'na şok suçlama: Bir hesabı varAziz Kocaoğlu'na şok suçlama: Bir hesabı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Meclis Başkanlığı Son dakika

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

WhatsApp 50 bin dolar dağıtacak!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Okuyucu Yorumları 4 yorum
ZAVALLI O MECLİS MEMLEKET KİMLER EMANET VAH VAH VAH !
BAŞKANIMIZ NE DERSE O OLUR
AKP de fikir birliği var.
ŞAŞIRDIK KALDIK NE YAPMALI BOŞBAKANA BİR İŞ AYARLAMAMIZ GEREK BE YA.....
Diğer Haberler
CHP'de genel başkanlık adaylığı için sürpriz isim: Haluk Pekşen

CHP'de genel başkanlık adaylığı için sürpriz isim: Haluk Pekşen

Mustafa Destici'nin 'AK Parti' itirazı YSK tarafından reddedildi

Mustafa Destici'nin 'AK Parti' itirazı YSK tarafından reddedildi

Aziz Kocaoğlu'na şok suçlama: Bir hesabı var

Aziz Kocaoğlu'na şok suçlama: Bir hesabı var

İYİ Parti'de kongre sesleri! Meral Akşener genel başkanlığı bırakır mı?

İYİ Parti'de kongre sesleri! Meral Akşener genel başkanlığı bırakır mı?

Ahmet Hakan'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 22'yi aşamayacaksın

Ahmet Hakan'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 22'yi aşamayacaksın

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.