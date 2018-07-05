Son dakika! Başbakan Yıldırım'dan Meclis Başkanlığı açıklaması

Başbakan Yıldırım Meclis'in yeni döneminde Meclis Başkanı olacağı yönündeki iddialar hakkında "Onun kararını ben vermem. Partimizin genel başkanı ve partimiz hangi yönde karar verirse o yönde görev yaparız" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Seçim sokağa ağızdan düştü mü ondan sonra yönetmesi zor. Herkes frene basar "hele şu seçim geçsin de bakalım" der. O yüzden bu seçimlerin yapılması gerekiyordu. Artık seçim bitti, geçim zamanıdır. Hayat devam ediyor, yatırımcı yatırımını planlayacak, tatile giden tatilini planlayacak. Seçimin arzu etmezdik ittifaklar arası keskin rekabete dönüşmesini istemezdik. Nihayetinde bir cumhurbaşkanı ve vekil seçeceğiz. Ama karşıdaki ittifak tek bir noktada anlaştılar; Recep Tayyip Erdoğan olmasın ne olursa olsun. Bir hedef yok, hedef mevcut cumhurbaşkanını seçilmemesi üzerinde bir ittifaktı. Tabi millet bu ittifakı gördü.

Açık ara farkla en yakın adayla arasında 11 milyon oy farkı var. Şu soru sorulabilir; AK Parti'nin oyunda düşme var 1 Kasım seçimlerine göre. Bu da doğrudur biz de AK Parti olarak bu mesajı aldık. Biz hem cumhurbaşkanı adayımızla hem de milletvekili seçimlerimizde ittifaktır. Seçmen şöyle değerlendirdi; bunlar bir parti gibi hareket ediyorlar ha buraya ha oraya vermişiz nolacak diye düşündü. Sonuçlar ortada, bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide. Herkes memnun halinden. Parlamentoda yapısı da bu haliyle herhangi bir sorun teşkil etmiyor. AK Parti'nin içinde olmadığı hiçbir yasama faaliyeti çıkmaz.