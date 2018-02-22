Son dakika BBP 'Cumhur ittifakı'na katılma kararı aldı

A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin AKP-MHP ittifakında yer alacağını açıkladı.
BBP Genel Başkanı Destici, AK Parti ve MHP ittifakını desteklediklerini net şekilde ifade ettiklerini belirterek, "Şu anda bizim ittifakın içinde yer almamız hususunda her şey olumlu gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Destici geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti.
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