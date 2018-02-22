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Son dakika BBP 'Cumhur ittifakı'na katılma kararı aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 17:41 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 'Cumhur İttifakı'nda yer alacağını açıkladı.

A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin AKP-MHP ittifakında yer alacağını açıkladı.

BBP Genel Başkanı Destici, AK Parti ve MHP ittifakını desteklediklerini net şekilde ifade ettiklerini belirterek, "Şu anda bizim ittifakın içinde yer almamız hususunda her şey olumlu gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Destici geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti.

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Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi cumhur ittifakı BBP

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Okuyucu Yorumları 94 yorum
Helal olsun Size Fatihin Torunları Omuz omuza verdi diye Bizansın tohumları entrika peşine düştü Gidin Sizde kurun lan ittifakınız ..Zaten kurmuşsunuz ,gizli yada açık tek ses veriyorsunuz Milletçe Tek ses olunması gereken meselelerde bile ÇAKALLIK Peşinde Koşuyordunuz "acaba nasıl laf çaksak" die yırtıyordunuz bitaraflarınızı TSK Güçlendikçe bile kulp takma yarışına giriyordunuz..Bir Silah geliştirme gayreti oluyordu anında hafife yada alaya alıyordunuz FIRTINALARIN NAMLUSU BİLE BATMIŞTI SİZE Milliyetiniz ne lan sizin ..Açık konuşun
10 kilo pirinç vereyim sus.
@palermo544 hadi yiyorsa ABD üslerini kapatın fırtanaların namlusu batsın bize.... EĞER KAPATAMAZSANIZ ABD FÜZELERİ DE SİZİN BİR YERİNİZE BATSIN MI
@palermo544 senin milliyetin ıtalyan sanırım nickin den oyle görünüyor..çakma milletçi seniii
@palermo544 VALLA BİZİM MİLLİYETİMİZ BELLİDE HER TÜRLÜ MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALDIM DİYEN ADAMIM ETRAFINDA TOPLANANLARIN VE ONLARA İNANANLARIN MİLLİYETİ NE SEN SÖYLE BİZDE BİLELİM
@palermo544 osmanli torunu once ismini duzelt. bizim milliyetimiz Ibrahim milliyetidir. Bagnaz kafali papucumu milliyetcileri sizi
kıt aklını kendine saklada idaada maç varmi sen ondan bahset palermo ne yapar bu hafta alt mı üst mü olur...
@murat_1978_tnerk PKK nezaman Köşeye sıkışsa" barış" çağrısı yapan Türk(!) Tabipler Birliği Nekadar Türk se Sizde Okadar Türk sünüz adınızın murat yada serdar olması bişey değiştirmez
@reccak O ABD üsleri sizin gibileri korumak için var bu Memlekette Kapatacağımız günlerde gelecek.Ve ilk siz itiraz edeceksiniz ABD Üsleri İsmet İnönü nün Yalta Konferansında Bu Memleketin boynuna geçirdiği bir zincirdi O ZİNCİRİDE KIRACAĞIZ MERAK ETME
@palermo544 acilen IQ testi yaptırmanı öneririm , iyi görünmüyorsun
@palermo544 by trol sahnede. o kadar hevesli idiniz neden 7 haziranda ittifak kurmayıp terörü hortlattiniz?
Milsiz, yersiz ve omurgasızlar ittifakı.
akpkk(eski fetö) toplam oyu %5 zor bulacak partilerle ittifak yapıyorsa işler iyiye gidiyor demektir ;) rahat olun gençler ;)
Herkes safını belli edecek ya millet ya zillet
@otelci024 millet kim ,zillet kim onu bir bilsek.
hükümet yapısında koalisyon seçenegi hoş görülmüyorda ,seçimde neden ittifak seçenegi hoş karşılanıyor...üçlü ittifak,üçlü koalisyon yapamaz mı?
Amerikan uşakları toplanıyor milliyetçiler bu oyunu bozacaktir Türk milletinin ihanete boyun egmeyecegini pansilvanyanin çocuklarına ispatlayacaktir
kemikleri sızlamıştır Türkeş ve Muhsin başkanın
işler iyi gitmiyor anlaşılan...
AKP + 2 Tabela = fıssss
aman ne büyük parti katılmış !!!!!!!
KORKU DAĞLARI SARMIŞ BUNDAN SONRA KOALİSYON OLMAYACAK DİYENLER 360 DERECE DÖNÜP İTTİFAK YAPIYORUZ DEYİP KOYUN KANDIRMAYA DEVAM EDİYORLAR. !
iyi parti dengeleri fena bozmuş sanırım koltuk kaybetme kaygısı başladı vatandaşlarda..
bildiğimiz şeyleri yeni gelişen bir şeymiş gibi göstermek ancak bu ittifaka yakışır Allahın izniyle iktidar olamayacağınız gibi mustafa kemalin askerleri bu kirli ittifakı tarihin en derinliğine gömeceklerdir piskevütlere selamlar bu arada
yalaka desteci bakanlık için kendini bile satar
Kurucusu efsane lider olan partiden omurgasız bir lidere lideriniz ve bı halk sizi affetmez madem bu kadar cımhur trenine binmeye ihtiyacınız vardı mhpnya transfer olsaydınız
bu adamda kendini makama çağırınca önemli bi adam sandı herhalde. o ittifakta yer alacağını ben hasbelkader g.başkan olduğun gün biliyordum. hepinizin son kullanma tarihi işinin bittiği gün. yazın bu sözümü bi yere.
Birde evrim yok derler efsane kurcu liderden basiretsiz kukla bir lidere geçen bbp en canlı ve güncel örneği
Birbirlerine söylemediklerini bırakmamışlardı..Her türlü hakaret ağza alınmayacak laflar hepsi geçmişte kaldı.Dün söylediklerimizin bugün bir anlamı yok diyorlar.Yani bugün söylediklerimizede itimat etmeyin dikkate almayın demek istiyorlar.Hangisine güvenelim kime iananlım kardeşim.Paranoyak olduk,küfürbaz olduk dengemizi yitirdik.Sağ partisi,Sol Partisi,Milliyetçisi,Muhafazakarı hepsi aynı.Anladıkki adam olmak için bir partili olmaya gerek yok.Bireysel olarak vatana millete hayırlı insanlar yetiştirip bunların seline kapılmayacağız.
@mertdenizsoy evet ama .... iyi adamlara yer yok .... nefes bile aldırmıyorlar .....
3 lu koalisyon bize ne getiricek gorecegiz
Madem koalisyonlar kurulacaktı küçük partilere güçlerinin çok üzerinde çıkarlar sağlanacaktı ne diye sistem değiştirdiniz kardeşim.MHP madem koalisyona girecektin 2015 Haziranında Türkiye'yi neden vakit kaybettirdin. Hani koalisyonlar kötüydü ülke geri kalırdı çevir kazı yanmasın dimi
@ahmet_kocasari_1971 ÇOK YAŞA İMİ OZAMAN MHP YE VERDİĞİM OYU GERİ ÇEKDİM İŞDE TAŞIN ALTINA ELLERİNİ KOYMAYAN 2 TANE BOŞ MUHALEFET VARDI BİR SÜRÜ VEKİL KAYBETDİLER AMA GENE AKILLANMADILAR OYUM AKP YE GİTDİ AMA DAHA KİMSENİN AĞLAMASINA GEREK YOK İKİSİNEDE OYUM ASLA OLMAYACAK
peki bu durumda senin partinde mi barajı geçecek:)
@horus_15 tabikiii....!
@horus_15 Hayır kardeş. Baraj altında kalacakları değerlendirmek istiyor sayın cumhurbaşkanımız. Bu iş için bir KHK çıkarırlar yasadışı olan, olur yasal. Kaç senedir uygulanıyor baraj mevzu ama bu sefer işlerine gelmiyor. Oy lazım her bir oy lazım. Peki ne olacak diğer baraj altı partilere kazanan ve kaybeden yok. Tek kazanan bu sistemde Anti-Cumhuriyetçiler. Ölünüzün kemiklerine kadar sövecek gelecek nesiller.
Fetö ,Yurtta Sulh Konseyi'adını kullandı darbeye kalkıştı.çarpıldılar..sonu belli...bu ittifakın adı da Cumhur...fazla sürmez dağılır bunlar.
arkayı dörtlüyelim beyler.!
hala fetöcü hırsızların peşinde koşanları anlamakta zorlanıyorum. daha uyanamadınız ona yanarım.
sanki oyları var ayrica rahmetli yazicopglu un kemikleri sizlar
Dolmabahçe'de uzlasirken tavandaki avizenin kolları, Habur'da teröristlerin ayaklarına serilen halılar ve nihayetinde sonsuz desteğinizle millete 15 Temmuz gununu yaşatan Feto itinin girip çıkmaktan bir hal olduğunuz gaybubet evlerinin kapıları da sana batmıştı.
Erdoğan bunları da kandırdı .
HERKES MAMA PEŞİNDE
akıllıca adam en azından bi bakanlık alır numan ve soylu gibi yoksa bi halt olmuyor bunlardan
kim bilir ne siyasi rüşvetler almıştır. ülkenin bekasıymış behhhh. ,yalanın ta daniskası.
yeni seçim yasasına göre mhp baraj altında kalmayacağına göre, ben en iyisi iyi partiye ye vereyim böylece de gerçek milliyetci partiye oyumu vermiş olur,akp yede oy vermeme geleneğim devam etmiş olur.
la git desticimisin nesin
BENİMDE BİRAZ OYUM VAR İTTİFAKA ALIRLAR MI ACABA
Baraj altında kalacak partilerin yeni taktiği Cumhur İttifakı.!! Ne oldu % lik barajlara işinize mi gelmiyor ? Elek altında kalanları bile bir halt sanıyorsunuz. Bunlar don lastiği gibi heryere uzuyor. O an durum neye müsaitse ona göre şekilleniyorlar. Bir omurganız olsun Omurgasızlar.. Türkiye Cumhuriyeti'nin son seçimine adam akıllı hazırlanın yoksa bu haramzadeler her haltı yiyip o secimi kazanacak.! Cumhuriyetede geçmiş olsun dileklerimizi sunarız o zaman. Şuanki sahte zikirlerinin altındaki gerçek fikirlerini bilyoruz bunların. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet her zaman batmıştır cahillere.
Mhp-Bbp bir de ittifak yapmayız diyorlardı yıllardır,gördük':)
BBP YOKLAMAYA GEÇ KALMIŞ BİRAZ AMA ONU DA YOK YAZMAZLAR O DA HAZIR OL LİSTESİNDE
BBP nin 50 tane oyu varmı acaba ?
Saadett bu sefer var. Sözünden dönen mhp, fetöye ülkeyi teslim eden, apo canisinden medet uman, peygamberin düşmanlarını dost tutan akp, davasını satan bunları bildigi halde vekillige karşı davasını satan bbp. Size oy verirsem kanım kurusun.
Şehid Başkanım Mekanın cennet olsun ... Üzülerek bu seçimde BBP ye oy veremeyeceğim... ya yine sandığa gitmem yada Erbakan hocanın partisine veririm....
Acaba hangi makama karşı partisini sattı..
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