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Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Osmanlı düşmanlığı katıksız Türk düşmanlığıdır." diyerek tepki gösterdi.

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüsü Bekir Bozdağ, Kılıçdarığlu'nun Yörükler Çalıştayı'nda Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili söylediği sözleri eleştirdi. Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Mersin'de Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda şunları söylemişti:

"Bu çadırlar kadim Anadolu kültürünün eserleridir. O nedenle bu çadırlar hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar aynı zamanda güzel Türkçemizi asırlar boyunca yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın sarayında Farsça, Osmanlıca konuşulurdu ama bu çadırlarda öz be öz Türkçe konuşulurdu. Osmanlının zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı çıktı? Boşuna mı söylediler, padişahın fermanını ama dağların da bize ait olduğunu. Elbetteki bu çadırları, kültürü, geçmişimizi de bileceğiz. Geçmişten ders alacağız, daha güzel bir geleceği hep beraber inşa etmek için. Bunun mücadelesini vereceğiz."

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
kılıçtaroğlunun dedeleri Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışına sebep olmuştu. şimdide torun kılıçtaroğlu Türkiye Cumhuriyetinin yıkılmasına sebep olmak üzere.
Ulkeyi bölmeye parçalamaya çalışanların kim olduğunu herkes çok iyi biliyor..
Osmanlıcılık yapanlar Türkiye Cumhuriyetinden rahatsız olanlar.Türk kelimesini ağzına almayanların Osmanlıcılıkları Türkçülük değil düpedüz siyasal islamcılık din tücarlığıdır.
osmanlı padişahları kendi saltanatları için öz kardeşlerini ve erkek çocuklarını öldürmüşlerdir..bu canilik değilmidir..?
@ali_parlar_1968 Cahillik seviyen attığın yorumdan buram buram anlaşılıyor dostum. Çok az tarih bilgin olsaydı, osmanlının bir devlet olduğunu ve devletin aileden önde geldiğini bilirdin. DEVLET bölünemez bölmeye kalkışan kardeş bile olsa anne baba bile olsa DEVLET asla bölünemez. DEVLET bakidir DEVLET'in bir Milleti vardır. Milletin geleceği vardır. Milletin geleceğini yaşatmak DEVLET'i ayakta tutmaktan geçer. Osmanlı DEVLET'i kolay kurulmadı ki 2 kardeş arasında kolayca bölünsün. Anlayacağın kendi saltanatları için değil. Devletin geleceği için kardeşlerini çocuklarını öldürmüşlerdir.
@marqus22 KUNDAKDAKİ TORUNLARMI DEVLETİ YIKACAKTI
Osmanlının en büyük düşmanı akp’dir. Asırlarca savaş vermiş atalarımızın fethettiği toprakları yabancılara peşkeş çeken Akp mi atalarına sahip çıkıyor. Bırakın artık bu ayakları sonunuz yakın
osmanli denilen yapı babadan oğula geçen halkı köpek yerine koymayan hanedanliktı.yani halka cok zulüm cektirdiği doğrudur.Kılıçdaroğlu eksik bile söylemiş.bu evladı osmanlı olduğunu sananlarda o dönemde ya saray kölesıydi , ya hülumdarın gılman oglanlarindandi ,ya hadım edilmiş hizmetkarlardı.simdi hepsi osmanli torunlariyiz diye övünüyorlar hepsi cahillikten
Bu konuda haklısınız ama lütfen adaletli olun neden ATATÜRK e küfür edenlere tepki göstermiyorsunuz hani Müslümandık adil olacaktık saygılı olacaktık
kimsede osmanlı düşmanlıgı yok ama sizdeki sinsi atatürk düşmanlıgı nerden geldigi belli alt yapınızda feto şırıngası var
SAYIN sozcu,bırak her şeyi.Dolar ,benzin,mazot,işsizlik,eğitim,asgeri ücret,şeker fab.satımı,y.selim,yalova kopruleri.bunlara cevap ver.
akp sanki siz çok seviyorsunuz osmanlıyı saltanat ve zenginliginden başka birşeylerini örnek almamışsınız osmanlının zengin partisi akp
Osmanlı Düşmanlığı Türk düşmanlığı da, adının TÜRKİYE olduğu Cumhuriyet düşmanlığı değil mi? Bir feto hocanız vardı memlekete bela oldu, şimdide fesli deli hocanız var bakalım o ne zaman bela olacak. Bu millete Türklük öğretecek en son kişiler sizsiniz. İş arayın kendinize 24 hazirandan sonra. Haydeeee.
osmanli padisahlarinin esleri ve anneleri büyük oranda rus ve ermeni kökenli, burdan bile ne olduklari anlasiliyor Türk düsmanlari
Ver mehteri Bekir Bozdağ ver mehteri.
Osmanlı bir ailedir. Birçok devlet gibi eski bir Türk devletidir. Saygı gerekir, ama özenti değil. Şuan Atatürk'ün kurduğu devleti korumak ve yüceltmek gereklidir. Bu da ilim ve bilimle olur. Laiklikle olur.
Bu Kılıçtaroğlu kadar chp ye zarar veren adam olmamıştır..şu seçim arafesinde Osmanlı ile derdin nedir?sen oyu onun torunlarından almayacakmısın?yoksa Bizans yetmelerindenmi oy bekliyorsun?bu kadar ahmak bir başkan olurmu yahu?Bak iktidar bunu haklı olarak kullanıyor..çok ciddi bir durum var..CHPden en az %5 götürür.
Osmanlıda türk düşmanıydı bekir efendi, cahil bekir osmanlının sarayda farsça ve arapça konuştuğu ve osmanlı sarayında türkçeynin aşağılandığı tarihi bir gerçektir cahil bekir
Ne oldu bozdağ. Yakın tarihle ilgili belgeler hazırlayıp milleti bikgilendire eksiniz ya biraz da osmbalının kardeş kanı döküşünden osmanlıyı Türklüğün tek temsilcisi olmayacağından bahsetseniz. Yalanmıdır. Dil konusu yalanmıdır Türk boylarının katlesiliş mesleleri. Sizin hazırladığınız belgelerin oskalık olanı malum kabataş belgeleridir. Halen aynı şarkı dönüyor taş pilakta bir türlü gelmez cumanın cumanın ufkundayım..Türk bayrağını yasaklayan zihniyetsiniz..
Osmanlıdan sonra ilk toprak kaydı Süleymanşah ve 18 ada akpnin becerisidir.
BEN OSMALI DEĞİLİM YÜRK OĞLU TÜRKÜMM
osmanlı olmayı kabul etmiyorum ben o ailenin mensubu değilim hııı ama Türk oğlu Türk üm o başka osmanlı olmak ile Türk olmayı karıştırmayalım tabi cahil çok ver ayarı gitsin
@berkanty Türk nedir Omanlının şoyundan gelenler kuranlar kimdir ? Türk beyliklerinden oluşmazmı naşıl bir cehalet bu yahu
OSMANLI KARIŞIK SOYDUR.HİÇ BİR PADİŞAHIN NE ANNESİ NEDE KARILARI TÜRK KANI TAŞIMIYOR.HEPSİDE HAYRİMÜSLİM.TÜRKLERİN EJDADI OLAMAZLAR ÇÜNKÜ OSMANLI HANEDANLIKTIR YANİ BİR AİLEDİR.EJDADIMIZ TÜRKTÜR.TAHT KORKUSUYLA ÖZ EVLATLARINI KARDEŞLERİNİ ÖLDÜREN VE ZEVKİ SEFA İÇİNDE YAŞAYAN PADİŞAHLAR ASLA TÜRKLÜKLE ÖVÜNMEMİŞLERDİR.OSMANLININ EN PARLAK DÖNBEMİ TÜRKLERİN GÜCÜNDEN KAYNAKLANAN İRADEDİR.OSMALNI PADİŞAHLARI TÜRKLERİN GÜCÜNDEN KORKTUKLARI İÇİNDE TÜRKLERİ ÖNEMİLİ YERLERE ATAMAMIŞTIR.ASLIMIZ TÜRKOĞLU TÜRKTÜR OSMANLI DEĞİLDİR.İNANMAYANLAR GOOGLE GİRSİNDE PADİŞAHLARIN ANNE VE KADINLARINI ARAŞTIRIN GÖRÜ
2002 siirt seçimini iptal eden chp midir
Bu olayda CHP, iktidardan çok kötü bir gol daha yiyecek. bu olay chp yi çökertir.
Bekir sende kendini adam sanıp konusuyon yaa
Sayın Bozdağ ve AKP yetkilileri; Kürk saçılımının en caf caflı döneminde Osmanlı Türk değildi diyordunuz. Ne olduda söylemlerinizi 180 derece değiştirdiniz. Yavaş dönün ümmet yetişemiyor.
KILIÇTAR OGLU NE DEDİGİNİ ÇOK İYİ BİLİYORDUR SİZ TÜRKLÜGÜ AYAKLAR ALTINA ALDINIZ HALADA TÜRKLÜK DİYORSUNUZ
Türk kelimesini AKP kaldırmaya çalıştı ama yemedi ,okullarda Türküm doğruyum demek işlerine gelmedi,
türklüğe hakaretmi tc yi andımızı kaldıranların ırkçılık ayaklarımızın altında diyenlerin, türk diye bir ırk yoktur diyenlerin şimdi türkçülüğe sığınmaları çok garip
kaybetme korkusu iyice içlerine sardı hertürlü çirkefliği yapar bunlar
Osmanlı dediğin Tarihin sayfalarına gömülmüştür. En son Sevr Anlaşmasını imzalamıştır.(maddelerine bakın bakalım osmanlı diye bir şey kalmışmışıdır.) Şuanki devlet ATATÜRK'ün kurduğu TÜRKİYE CUMHURİYETİ'dir.
artık şurası açık seçik belli oldu.. kılıçdar denen pkk lı belayı chp nin başına getiren kaset mühendisleri, bununla da yetinmeyip herifin cebine ülkeyi bölme taktiklerini, planlarını da bırakmışlar...kılıçdarın her konuşması buram buram proje kokuyor..
TÜRK milletinin her bir ferdine yapılmış bir hareket görmek istiyorsan bu milletin fertlerinin meclisinde fetoş alçağını öve öve bitiremediğin yere göğe sığdıramadığın video var ısrarla seyretmeni tavsiye ederim en azından çıkıp böyle konular için konuşacak son adam olduğunu hatırlarsın..!
kendilerini osmanlı adı altında osmanlı gencleriyiz veya osmanlı torunlarıyız diyen ahmaklar. Sizler osmanlının kaç ulustan, kaç insanı, kaç vatandaşı barındırdığını biliyor musunuz? Siz yabancı görünce gavur diyen bir tayfasınız. Oysa ki osmanlı, ortodoksundan tutun, katolik, yahudi vb. bir çok milleti topraklarında huzur içinde yaşattı. Sizler daha yabancılara tahammul edemezken osmanlı asırlarca yabancı milletler ile yaşadı. Türküz diyorsunuz, osmanlıyız diyorsunuz ama peşkeş cekmediginiz yer kalmadı..
chp başındaki zat oşmanlıyı bırakda az derşimi anlat bırak bilmediğin oşmanlıyı ağzına alma başlı başına faciaşın yahu
biz ilk okulda okurken.ne diyorlardı kitaplarda biliyormusunuz atatürk kalktı osmanlı patişahlığını yıktı.diye.tarih dersinde vardı.şimdi ise bazıları osmanlıları destekliyor.karşı da çıkan yok yani.osmamlıyı kimse kötülemiyor.yünetimleri ini kötülüyorlar.tabiki demokrasi harika bir yünetim şeklidr.demokrasiden asla ödün vermeyiz.kralık kraliyet bak saddama bak esede bak kaddafiye bak husnu mubareke.bak ve bak.azerbeycanında bir gün başına gelecek her sene herdaim ce aliyef seçiliyor.azerbaycanda demokrasimi var sizce.yazık ya bırakın halk kendini idare edecek.
EY KILIÇTAROĞLU TAM TERSİ SARAYDA VE HER YERDE TÜRKÇE KONUŞULURDU ANCAK; ŞU BİR GERÇEK YAZILAR, YA ARAPÇA YA FARSÇA YAZILIRDI. NEDENSE? ARAPLARA YA DA FARSLILARA BİR ÖZENME VARDI BU İNKAR EDİLEMEZ. AMA OSMANLILAR SAPINA KADAR TÜRKTÜ. ZATEN DÜNYA TARİHİNDE OSMANLI TÜRKLERİ VEYA TÜRK OSMANLI DİYE GEÇER. EVET KILIÇTAROĞLU OSMANLI O BAHSİNİ ETTİĞİN ÇADIRLARDA KURULDU. KURUCUSU TÜRKOĞLU TÜRKTÜ. OSMANLI, SELÇUKLU TÜRKLERİNİN DEVAMIDIR.
ADAMLAR HALA TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE YAŞADIKLARINI KAVRAYAMAMIŞLAR OSMANLININ ANADOLU DA BİR ÇİVİSİNİ GÖSTERSİNLER OSMANLI DEDİKLERİN SARAYLARDA YAŞAMIŞLAR GÜNLERİNİ GÜN ETMİŞ HAKKANİYETTEN UZAK CAMİLER KÖPRÜLER HERŞEYİ İLE İST AVP YAKASI VE BALKANLARA YATIRMIŞLAR ANADOLU HALKI ÇALIŞMIŞ YATIRIM BALKANLARA OLMUŞ OSMANLI BU BEN TÜRKÜM TÜRK YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Bu ülkede 68 senedir yaşıyorum sizin partinizden başka bu kadar Türk ve Türklüğe düşman olan bir parti ve o parti mensupları ile yandaşları gelmedi..Geçmişte yaptıklarınız bundan sonra yapacaklarınızın teminatıdır..Hedefiniz Türk'ü Osmanlı dönemindeki gibi en aşağı sınıf olarak konuşlandırıp parya muamelesi yapmak..Sizi gidi Arap sevicileri sizi gidi Vahabi uşakları sizi...
yalandan osmancilik oynuya oynuya osmanli eserlerini talan ettiniz
kimlerin osmanlı ve tutk dusmani oldugü belli
bekiiiir. kimin vatan haini fetöcü olduğunu cümle alem biliyor. Türkçe olimpiyatlarını hatırlatırım.
osmanlının bir aile.türkün ise bir ırk olduğunu bilmeyecek kadar cahilsin.
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