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Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre 24 Haziran seçimi hakkında konuşan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Geniş katılımlı bir ittifakın peşindeyiz" açıklamasını yaptı. Muharrem İnce bugün, "Gül seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır" ifadesini kullanmıştı. Son açıklama ise Özgür Özel'den geldi. Özel, "Yeter, Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da" ifadelerini kullandı

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi etrafındaki tartışmalar sürerken CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan açıklama geldi;

Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok. İsimlerin kamuoyu önünde konuşulması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifak peşindeyiz

Muharrem İnce, "Türkiye’nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz. Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖ'cü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır. Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız.'' demişti.

CHP'de son açıklama ise Özgür Özel'den geldi. Özel, Twitter'dan, "Yeter, Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da" dedi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eğer yanılır da Gül’ü aday gösterirseniz,Ekmeleddin vakasından daha beter hale gelirsiniz.Zira o zaman arkasına düştüğünüz %0,05 lik oy yerine babayı aldınız.Bunda da alırsınız babayı!
Milletvekilliği seçimi için olabilecek en fazla parti katılımlı ittifak ama Cumhırbaşkanlığı için her parti kendi adayı ile katılmalı Nasılsa 2nci turda ak ile kara belli olacak 1nci turda erdoğan dahil kimsenin seçilme şansı yok
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