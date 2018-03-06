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Son dakika... Çavuşoğlu'ndan ABD ile Münbiç görüşmesine ilişkin flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 18:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "İç savaş öncesi nüfus dağılımı esas alınacak" dedi.

Son dakika... Çavuşoğlu'ndan ABD ile Münbiç görüşmesine ilişkin flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "İç savaş öncesi nüfus dağılımı esas alınacak. Anlaşma için önce YPG Münbiç'ten çıkarılmalı. Sürgün edilenler yeniden topraklarına dönecek. ABD ile nüfus oranına göre yönetim konusunda hemfikiriz" dedi.

Washinton ile Ankara'nın nüfus oranına göre yönetim konusunda mutabık olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sürgün edilenler yeniden topraklarına dönecek. Anlaşma için önce YPG Münbiç'ten çıkarılmalı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Pape münbiç Afrin ABD

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
KISACA DİYOR Kİ ABD BİZİ MENBİÇE SOKMUYOR.UZAKTAN BAKMAKLA YETİNECEĞİZ.
lafı anlamak istediğin uzvundan anlıyosun,beyninle anlasaydın bu yorumu yapmazdın,he beyninle yapmışsan bu yorumu bende diyorumki topunuz gelin
bunu abd değil sen diyorsun ..
@xavga SENİN GİBİ SADECE SOL BEYNİ OLANLARIN ANLAYAMAYACĞI ŞEYLER BUNLAR SOLCULARIN ZAMANINDA ABD SADECE EMİR VERİRDİ TÜRKİYEYE ŞİMDİ ADAMLARIN EĞİTTİKLERİNİ ÇATIR ÇATIR ÖLDÜRÜRYORUZ MECBURLAR BİZİMLE PAZARLIK ETMEYE AFRİN BİTİNCE BİZ MÜMBİÇ E GEÇECEĞİZ ABD MECBUR TERK EDECEK
Aynen öyle
uyumak ve uyutulmak yok ona göre
olayın sonu belli abd israil Avrupa ve Türkiye..suriyeyi bölecek..izleyin görün..esad düşecek Suriye bölünecek
YAZIN BİR KENARA DEV UYANDI TARİHE BAKIN EN GEÇ 10 YIL İÇİNDE SURİYENİN TAMAMINA ADIM ADIM EL KOYUYORUZ GÜNDE 2 KÖY GÜNDE 2 KÖY BAZEN 1 KÖY BAZEN 3 KÖY
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