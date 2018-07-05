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Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı: Bir an önce toplanmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Kurultay Delegeleri, düzenledikleri basın toplantısı ile Seçimli Olağanüstü Kurultay’ın toplanmasını istedi. Muharrem İnce, kurultayla ilgili olarak, 'Şu anda 30 civarında ilden açıklamalar yapılıyor. Çözülecektir bu' demişti.

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı: Bir an önce toplanmalı

CHP Kayseri Kurultay delegeleri adına bir basın açıklaması yapan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, 24 Haziran seçimleriyle birlikte partinin kendi doğal liderini oluşturduğunu ifade ederek, Kurultay’ın bir an önce toplanmasını istediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na parti onursal başkanlığının çok yakışacağını belirten Gonca Yelda Orhan, “Kayseri Kurultay Delegeleri olarak halk ve tabanın sesine kulak vererek değişimden yana olduğumuzu ve partimizin en üst yetkili organı olan Seçimli Olağanüstü Kurultay’ın toplanmasını gerekli görüyoruz. Bu talebimizi kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz. Halkın ve tabanın sesini dinlediğimiz için biliyorsunuz ki 24 Haziran seçimlerinde aldığımız oy oranları ve Sayın Muharrem İnce’nin almış olduğu oy oranı arasında ki fark düşünülerek taban Cumhuriyet Halk Partisi’nde kendi doğal liderini oluşturdu. Bizde bu doğal liderin arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Genel Başkanımızın onursal başkanlığına çok yakışacağını ve yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine özellikle millet ittifakına göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

"BİR AN ÖNCE TOPLANMALI"

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminden gelen tepkilere karşılık vermiş, en doğru adımın MYK’dan kurultay çağrısı yapılması olduğunu söyleyerek, “Şu anda 30 civarında ilden açıklamalar yapılıyor. Çözülecektir bu” demişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
CHP seçimli olağanüstü kurultayı

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