Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "onursal başkanlık" önerisi getiren İnce'nin, "Ben imza toplamayacağım ama 'hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi" sözlerinin ardından partide yeniden "kurultay" seslerinin yükselmesine neden oldu.

Genel merkezin "gündemimizde olağanüstü kurultay yok" açıklamaları üzerine, çalışma başlatan parti içi muhalefet, kurultay için gerekli 634 civarındaki imzayı toplamayı amaçlıyor. CHP'nin toplam bin 266 delegesini yakın markaja alan muhalefet cephesi, bir süredir delegelerden kurultay talebine destek vereceklerine dair "taahhütname" alıyor.

Şimdiye kadar, aralarında İzmir, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Kilis, Batman ve Afyonkarahisar'ın da bulunduğu bazı illerden delegeler, "değişimi destekledikleri" yönünde açıklama yaptı. Sürecin, gelecek günlerde, "noter tasdikli imza" aşamasına geçmesi bekleniyor.

CHP GENEL MERKEZİ'NE GÖRE YETERLİ İMZA ZOR



Muhalefet cephesinin, resmen harekete geçmek için Ankara'daki ofisinde çalışmalarını sürdüren İnce'nin talimatını beklediği ifade ediliyor.