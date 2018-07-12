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Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 12:25 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi destekleyen parti içi muhalefette, olağanüstü kurultay hareketliliği yaşanıyor. CHP'nin toplam bin 266 delegesini yakın markaja alan muhalefet cephesi, bir süredir delegelerden kurultay talebine destek vereceklerine dair "taahhütname" alıyor.

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "onursal başkanlık" önerisi getiren İnce'nin, "Ben imza toplamayacağım ama 'hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi" sözlerinin ardından partide yeniden "kurultay" seslerinin yükselmesine neden oldu.

Genel merkezin "gündemimizde olağanüstü kurultay yok" açıklamaları üzerine, çalışma başlatan parti içi muhalefet, kurultay için gerekli 634 civarındaki imzayı toplamayı amaçlıyor. CHP'nin toplam bin 266 delegesini yakın markaja alan muhalefet cephesi, bir süredir delegelerden kurultay talebine destek vereceklerine dair "taahhütname" alıyor.

Şimdiye kadar, aralarında İzmir, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Kilis, Batman ve Afyonkarahisar'ın da bulunduğu bazı illerden delegeler, "değişimi destekledikleri" yönünde açıklama yaptı. Sürecin, gelecek günlerde, "noter tasdikli imza" aşamasına geçmesi bekleniyor.

CHP GENEL MERKEZİ'NE GÖRE YETERLİ İMZA ZOR

Muhalefet cephesinin, resmen harekete geçmek için Ankara'daki ofisinde çalışmalarını sürdüren İnce'nin talimatını beklediği ifade ediliyor.

İnce'nin yakın ekibi, olağanüstü kurultay talebine delegelerin büyük bir çoğunluğunun destek verdiğini, gerekli imzaların kısa sürede toplanacağını ileri sürüyor.

Parti yönetimi ise İnce'nin kurultay için yeterli sayıya ulaşmasına zor gözüyle bakıyor ve 24 Haziran seçimini "başarısızlık" olarak görmeyerek "yerel seçimlere kısa bir süre kala yapılan parti içi tartışmaların yersiz olduğu" görüşünü savunuyor.

"DEĞİŞİM" MESAJI VERMEYE DEVAM EDECEK

Seçim süresince miting yapamadığı iller başta olmak üzere 81 ile gideceğini açıklayan Muharrem İnce, yurt genelinde ziyaretlere hazırlanıyor.

İlk ziyaretini Erzurum'a yapan İnce, CHP İl Başkanlığınca Erzurum'daki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelmişti. CHP örgütlerine "değişim" mesajları veren İnce'nin, bir takvim doğrultusunda şehir ziyaretlerini sürdüreceği, bu konuda gerekli planlamaların yapıldığı belirtildi.

İSTİFALAR GELDİ

Öte yandan, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından parti örgütlerinde istifalar yaşandı.

Bu süreçte, CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven ve 10 ilçe yönetim kurulu üyesi, Marmaris İlçe Başkanlığı yönetiminden 9 üye ve Erzurum İl Başkanlığı Yönetim Kurulunda görevli 10 kişi istifasını sunmuştu. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ali Arif Özzeybek de "Siyaset çözüm üretmek için vardır ve üretemediğinde halkın önünden çekilmek siyasi ahlak gereğidir. İnandırıcılık krizi, en son 24 Haziran seçimlerinde açıkça ortaya çıktığı üzere sayısız seçim yenilgisini de beraberinde getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kötü gidişi durduracak hiçbir ciddi tedbir almadı." ifadelerini kullanarak istifa dilekçesini genel merkeze iletmişti.

İMZALARIN 15 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI GEREKİYOR

CHP Tüzüğü'ne göre, olağanüstü kurultay için Mart 2018'de yapılan 19. Olağanüstü Kurultay'daki delege sayısı göz önüne alındığında, 260 delegenin noter onaylı imzası gerekiyor ancak bu kurultayın seçimli olmasını sağlamıyor.

Partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmek için İnce ve ekibinin son kurultay dikkate alındığında 634 civarında imzaya ihtiyacı bulunuyor. İmza toplama sürecinin, 15 gün içinde tamamlanarak Genel Merkeze iletilmesi kurultayın toplanması için yeterli oluyor. İmzaların toplanması durumunda Kılıçdaroğlu'nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.

AA

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CHP Olağanüstü Kurultay Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince Kurultay

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
La Muharremin başarısı ne? İnsanlar biraz onurlu olacak! Kemalde çok vasıflı biri değil ama, Muharrem ince ne dedi Karşısına çıkmam dedi. Saat 9’da kaybolup gece 3te bir msj atan adamdan lider olmaz kimse kusura bakmasın!!!
CHP bu alevi grubunun elinden kurtulamazsa, aynı tas aynı koltuk aynı yenilen lider, bi bok olmaz, kk halinden memnun belli.
CHP de değişim şart hatta kaçınılmaz.Ancak çarenin Sn.İnce olduğunu hiç düşünmüyorum. Tamamen genç,yıpranmamış yeni ve vizyonlu bir kadroya ihtiyaç var. Sn.İnce konusunda çok fazla çekincem var. Aranan gençlerin de CHP içinde olduklarını biliyorum. Artık dinazorlar koltuklarını terk etmelidir.
@downferda valla chp peygamber efendimizi aday yapsa onada bir şeyler bulurlar.bu maviya zihniyeti maalesef çok tehlikeli.
Tek şart 800 alevi delegeyi ikna edebilmek
@extrabilenadam şimdide alevi sünni delegemi problem oldu.ince gelincede sünni delegemi dolduracak.
ha gayret mıarrem bu kaset genel başkanının ipini sen çekeceksin bir gramda olsa ondan iyisin gibi
Chp de garişiiyyeeeaaahh
@hdemirtasli kk kasetle gelmiş diyorsan inceninde bir kasedini çıkarırlar.
inceye oy vermiş biri olarak söylüyorum.ince yanlış yoldasın yanlış yapıyorsun hemen kurultay maceralarına giriyorsun o % 30 hepsi chp li değil...kılıçdaroğlu 2.kez yenerse kapıyı gösterirler adama kii hak etmiş olursun.uslu dur partiye zarar verme...MART2019 da İST.büyükşehire aday ol istanbulu alalım ordan başkanlığa yürürsün !! akıllı ol...
İzmir kadar Tunceli'den delege oy verirse bu iş zor tabi. Atatürk gelse Kılıçdaroğlunu deviremez.
tabiki istifa edeceksiniz bu nasil bir yüzsüzlük hepiniz tüm yönetim istifa edecek yeniden yapilanacak sayın incenin liderliğinde herşey daha güzel olacak değişim olmazsa chp ye oy vermiyoruz.
Bunların kavgası AKP yarıyor. Proje yerine çekişme üretiyorlar. Bunlardan bir b..k olmaz.
CHP nin daha ulusalcı milliyetci merkezi bir çizgiye gelmesi lazım. HDP ye karşıt bir duruş sergilemezse anadoludan oy alamaz.kürtlerden zaten almıyoruz...bari merkezde anadolu halkınıın milliyetcilerin oyunu alsın..
SAYİN KILIÇDAROĞLU VER BAKLİM ŞU INCEYE GÖRSÜN BAKLİM %30ALABİLECEKMİ
NAYIR NOLAMAZ BIRAKMA BİZİ KEMAL,,,SENSİN BU ÜLKE YAŞAMAZ...SEN BİZİM IŞIĞIMIZSSIN..
nasıl bir koltuk sevdası varmış be bu chplilerde. yapışıyorlar bırakmıyorlar. hep aynı yüzler. herhangi bir koltuğa gelen 50 yıl kalıyor. başarı önemli değil chp de önemli olan koltuğa yapışma gücü.
Muharrem ince bu akşam 9 da konuşma yaapcak canlı yayında. Organizasyon güzel
vay arkadaş ne koltukmuş oturan kalkmak istemiyor 9 defa yenilmiş sıra 10. yenilğide kalkta bari deyişim rüzgarı meyvesini versin
Sayın Kılıçdaroğlu ver koltuğu Maharrem beye, Ancak bir şartla. iki seçimde %30 geçmezse bütün eski genel başkanların önereceği adayla birlikte, istiyenin aday olacağı yeni bir başkan seçilsin. eskiler hariç. bunu tüzük maddesi yapın.
yaa bu o gelsin bu gitsin teraneleri boşa zaman kaybı bırakın bu işleri. bakın her hangi bir köyden bir tavuk bulup getirin chp nin başına koyun yine aynı oyu alacaktır göreceksiniz. hem köylüyle halkla iç içe bir genel başkanınız olur.
KURULTAY OLUR....VE KILIÇDAROĞLU TEKRAR KAZANIR...
Şimdi artık halkın umrunda değil CHP umrunda olsa Secmende baskı yapardı. olan şu olacak kilictaroglu orada oturdukca CHP elindeki belediyeleri de kaybeder hatta dünyanın en büyük ekonomik krizi çıksa bile kilictaroglu yine kaybeder kilictaroglu sadece ve sadece kurultay kazanir.
CHP ÇOK ZAMAN KAYBEDİYOR BİR AN ÖNCE BU İŞ BİTMESİ LAZIM TOPARLANMALARI İÇİN 5 SENE VAR KILIÇDAROĞLU KENDİ BIRAKMASI LAZIM
BEN KURTULTAYA GİDİLSE BİLE SAYIN İNCENİN KILIÇDAROĞLUNA KARŞI KAZANMA İHTİMALİNİ ÇOK DÜŞÜK GÖRÜYORUM DELEGELERİN % 60 I KILIÇDAROĞLUNUN ADAMLARI AYRICA PARTİDE ATATÜRKÇÜ ULUSALCILARI KILIÇDAROĞLU ZAMANLA UZAKLAŞTIRDI SANIRIM İNCE KURULTAY OLSADA KAYBEDERSE ULUSALCI VE ATATÜRKÇÜLERİ BAŞKA BİR PARTİ ÇATISI ALTINDA TOPLAYACAK
ATATÜRK CHP ve Atatürkcülük Ticareti yapanların hepsinden hesap soracak bunu yazın bir yere.
YENİ TÜRKİYEDE BUNLARIN TÜM İPLİĞİ PAZARA ÇIKACAK ARTIK.....BEYLER BU GEMİ ÇOK GÜÇLÜ BASINÇLA SU ALMAYA BAŞLADI YAKINDA BATACAK. ÜLKEMİZE 100 YILDIR VESAYETİ YAŞATANLARI MİLLET NEFESSİZ BIRAKACAK YAKINDA.BAKINIZ FETOYU EVEL MİLLET ÖLÜRCESİNE SEVİYORDU, ŞİMDİ NE DİYOR MİLLET SOKAĞIN SÖZÜNE KULAK VERELİM.FETO GİBİ SOLDA GÜMÜLEDİ DİKKAT.TÜRKİYEYİ İZLEMEYE DEVAM ....GÖRÜNMEYENLER GÖRÜLECEK YAKINDA.YAHUDİ KIZACAK AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK ARTIK.BOYNUNA VURALACAK 100 LERCE ADNAN OKTAR VAR ŞU AN. HEMDE YEŞİL ELBİSELİLERDE DAHİL.SON SÖZ YAKINDA BEN SOLCU DEĞİLİM DİYENDEN GEÇİLEMEYECEK TÜRKİYEDE.NOKTA.
bence chp de koltuk zor kazanılan bişey dolayısı ile koltuğu terk etmekte zor oluyor çok geriye gitmeye gerek yok (bknz) Deniz Bey ve kılıçtaroğlu arasındaki olaylara tarih tekerrür etti tek eksik kaset skandalı durum böyle devam ederse kılıçtaroğlu için de bir kaset servis edilecek diye düşünüyorum
bu cehepeden bi cacık olmaz herkes rahatlığın peşinde parilerin hepsi bir millet oy verirken çıkarını düşünmeden olacak herkes çocuğunu işe sokmak için oy verirse ki hep böyle oluyo oyu alanda cebini düşünür sende havanı alırsın malesef bu millet önce çıkar düşünür almanyaya bakın beş dönemdir dört partili yönetimde orda amcazade geçmiyo nedeni halk adamgibi bir birini takip edip denetleye biliyo bizde denetim tek parti ye kürküm ye
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