Son dakika! CHP'li muhaliflerden olağanüstü kurultay için yoğun mesai: 300'ün üzerinde imza verildi iddiası

"Değişim ve dönüşüm kurultayı" adı verilen olağanüstü kurultayın toplanması için şu ana kadar 300'ün üzerinde delegenin imza verdiği ileri sürülüyor.

Bir önceki kurultaya göre CHP'nin toplam bin 266 delegesini yakın markaja alan muhalefet cephesi, delegeleri "değişime" iknaya çalışıyor.

Parti yönetimi ise İnce'nin kurultay için yeterli sayıya ulaşmasına zor gözüyle bakıyor. Kurultay delegelerinin, "yerel seçimlerin yaklaştığı bir süreçte değişime sıcak bakmadığını" savunan CHP yönetimi parti içi muhalefetin hamlelerini yakından izleyerek delegelerin nabzını tutuyor.

İnce'nin yakın ekibi, olağanüstü kurultay talebine delegelerin büyük bir çoğunluğunun destek verdiğini, gerekli imzaların kısa sürede toplanacağını, en az 700 imzayla kurultaya gidileceğini iddia ediliyor.

İnce'nin genel başkanlığa aday olmak için topladığı 165 delege imzasının içinde mükerrerlerin bulunduğu gerekçesiyle tartışmaların yaşandığı kurultayda, İnce'nin adaylığının düşürülmesi gündeme gelmişti.

Kurultay Divanının yaptığı incelemede İnce'nin topladığı imza sayısının 115 olarak açıklanması üzerine devreye giren Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin genel başkanlığa aday olmasının önünü açmıştı. (AA)

BÜLENT TEZCAN: YETERLİ İMZAYA ULAŞILAMAZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamasına ilişkin olarak, “Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Ancak bizim edindiğimiz izlenim, bu imzanın toplanamayacağı yönündedir” yorumunda bulunmuştu.

KURULTAY TALEBİ

Tezcan, parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamasıyla ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetmişti;

“Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması bir tüzük emridir. Ancak bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönündedir. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü, şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını, uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor ve kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Yeterli sayıya ulaşıp ulaşamayacağını 15 gün içinde görürüz. Bizim edindiğimiz izlenim ulaşılamayacağı yönündedir.”



