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Son dakika! CHP'li muhaliflerden olağanüstü kurultay için yoğun mesai: 300'ün üzerinde imza verildi iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 11:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrasında yaşanan olağanüstü kurultay tartışmaları, parti içi muhalefetin delege hesabı üzerinde yoğunlaştı. Olağanüstü seçimli kurultayı toplamak adına dün harekete geçen parti içi muhalefet, delegeleri 'değişim' için ikna etmeye çalışıyor. 'Değişim ve dönüşüm kurultayı' olarak adlandırılan olağanüstü kurultay için şu ana kadar 300'ün üzerinde delegenin imza verdiği iddia ediliyor.

Son dakika! CHP'li muhaliflerden olağanüstü kurultay için yoğun mesai: 300'ün üzerinde imza verildi iddiası

CHP'de 24 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan olağanüstü kurultay tartışmaları, parti içi muhalefetin delege hesabı üzerinde yoğunlaştı.

Bir süredir kurultay talebine destek vereceklerine dair delegelerden "taahhütname" alan muhalefet, olağanüstü seçimli kurultayı resmen toplamak için harekete geçti.

Muharrem İnce'ye yakın isimlerden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve beraberindeki bazı partili kurultay delegelerinin açıklamasıyla başlayan süreçte delegelerden noter tasdikli imza toplanıyor.

Bir önceki kurultaya göre CHP'nin toplam bin 266 delegesini yakın markaja alan muhalefet cephesi, delegeleri "değişime" iknaya çalışıyor.

"Değişim ve dönüşüm kurultayı" adı verilen olağanüstü kurultayın toplanması için şu ana kadar 300'ün üzerinde delegenin imza verdiği ileri sürülüyor.

Genel merkezin "gündemimizde olağanüstü kurultay yok" açıklamalarını yaptığı CHP'de seçimli olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 630 delegenin imzası gerekiyor.

GENEL MERKEZ DE TAKİPTE

Ankara'daki ofisinde çalışmalarını sürdüren İnce'nin, süreci yakından takip ettiği belirtildi.

İnce'nin yakın ekibi, olağanüstü kurultay talebine delegelerin büyük bir çoğunluğunun destek verdiğini, gerekli imzaların kısa sürede toplanacağını, en az 700 imzayla kurultaya gidileceğini iddia ediliyor.

Parti yönetimi ise İnce'nin kurultay için yeterli sayıya ulaşmasına zor gözüyle bakıyor. Kurultay delegelerinin, "yerel seçimlerin yaklaştığı bir süreçte değişime sıcak bakmadığını" savunan CHP yönetimi parti içi muhalefetin hamlelerini yakından izleyerek delegelerin nabzını tutuyor.

15 GÜNLÜK SÜRE BULUNUYOR

Parti tüzüğüne göre, dün resmen başlayan imza toplama sürecinin 15 gün içinde sona ermesi gerekiyor.

Bu süreçte, İnce'nin ekibinin partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmek için 630 civarında delegenin imzasına ihtiyacı bulunuyor.

İmzaların toplanması durumunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor.

İNCE 447 OY ALMIŞTI

CHP'nin 3-4 Şubat 2018'de yapılan 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy alarak Genel Başkanlığa yeniden seçilmişti. Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan Muharrem İnce ise 447 oyda kalmıştı.

İnce'nin genel başkanlığa aday olmak için topladığı 165 delege imzasının içinde mükerrerlerin bulunduğu gerekçesiyle tartışmaların yaşandığı kurultayda, İnce'nin adaylığının düşürülmesi gündeme gelmişti.

Kurultay Divanının yaptığı incelemede İnce'nin topladığı imza sayısının 115 olarak açıklanması üzerine devreye giren Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin genel başkanlığa aday olmasının önünü açmıştı. (AA)

BÜLENT TEZCAN: YETERLİ İMZAYA ULAŞILAMAZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamasına ilişkin olarak, “Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Ancak bizim edindiğimiz izlenim, bu imzanın toplanamayacağı yönündedir” yorumunda bulunmuştu.

KURULTAY TALEBİ

Tezcan, parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamasıyla ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetmişti;

“Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması bir tüzük emridir. Ancak bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönündedir. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü, şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını, uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor ve kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Yeterli sayıya ulaşıp ulaşamayacağını 15 gün içinde görürüz. Bizim edindiğimiz izlenim ulaşılamayacağı yönündedir.”


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