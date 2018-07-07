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Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 15:59 | Son Güncelleme

Millet İttifakına katılarak CHP listelerinden milletvekili seçilen Saadet Partisi kökenli Abdülkadir Karaduman ve Cihangir İslam yemin töreni öncesi CHP’den istifa etti. 2 Milletvekili Saadet Partisi’ne geçti. CHP'nin sandalye sayısı ilk günden 144'e indi.

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin birlikte kurduğu Millet İttifakında, Demokrat Parti adayları İYİ Parti'nin listelerinden aday gösterilirken, Saadet Partisi'nin altı adayı da CHP listelerinden seçime katıldı. Ancak İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman seçildi.

İslam ve Karaduman, Meclis'te yemin etmeden önce Meclis Başkanlığı'na başvurarak CHP'den istifa ettiler. Meclis kayıtlarına da Saadet Partisi milletvekili olarak geçtiler. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı da 146'dan 144'e düşmüş oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, İslam, istifa ve yemin töreni öncesi "Çok iyi çalışmalar yapmayı planlıyoruz. İyi bir muhalefet yapacağız” ifadesini kullanıştı.

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CHP Saadet Partisi Son dakika istifa Cihangir İslam abdulkadir karaduman

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Adamın soyadı İslam chp'den milletvekili seçilmiş çok komik.
Bütün hesapları ikinci tur içindi oyunlarınızıda hesaplarınızida boşa çıkardık Hokkabazlikla biryere varilamayacaginida öğrenmiş oldunuz
chp den vekil seçilmişsin saadetciyim diye geçinirsiniz. utanmadan erbakakanın yolundayım dersiniz. buna millet nezdinde hainlik denir chp nin seçmeninden oy alıp vekil ol sonra saadetciyimde yuhh artık.
CHP li arkadaşlar yok IYI partinin seçime girebilmesi için 15 vekil vermiş yok iyilik etmiş ya tamam teşekkürler dedik CHP ile ittifak IYI parti ve sadete yüzde 8 oy kaybettirdi bunuda bilin ayrıca CHP IYI parti ve saadetin oyları ile 33 vekil çıkardı tarihte elazığ kırıkkale kırşehir kastamonu bolu karabük yozgat osmaniye maraş niğde nevşehir CHP vekil çıkarma şansı varmıydı yoktu.. Bu ülkede CHP ve MHP ikdidar olma şansı yoktur bu anlaşıldı CHP 1950 ile yüzde 25 geçme şansı MHP ise 1999 ile yüzde 18 i geçme şansı
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