Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İlk incelememize göre yeterli imza toplanamadı" denildi. CHP'li Gaye Usluer, CHP Genel Merkezi'nin yaptığı açıklamayı Habertürk TV'de değerlendirdi. Usluer, "Şu anda Genel Merkez'den yapılan açıklama ipe un sermektir. 830 imza teslim etseydik yine aynısı olacaktı" dedi.
CHP'den, olağanüstü kurultay isteyen muhaliflerin topladığı imzalarına ilişkin açıklama yapıldı.
Genel merkez kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanamadı. Genel Merkez kaynakları, 614 imzanın kendilerine iletildiğinin; bunların 4'ünün mükerrer, 5'inin de eski delegelerin imzası olduğunu açıkladı.
Böylece, toplanan imzaların sayısının 605'e olduğu duyuruldu. Olağanüstü kurultay için en az 624 imza gerekiyordu.
CHP'li muhalifler 630 imzayı CHP Genel Merkezi'ne teslim edildiğini açıklamış, CHP'li Gaye Usluer 50 imzanın da Genel Merkez'e iletileceğini açıklamıştı.
CHP Genel Merkezi'nden 6 Ağustos Pazartesi günü resmi açıklama yapması bekleniyor.
GAYE USLUER'DEN İLK YANIT
CHP'li Gaye Usluer, CHP Genel Merkezi'nin yaptığı açıklamayı Habertürk TV'de değerlendirdi. Usluer şunları söyledi:
"Dün saat 16.00'da belgeleri Genel Merkez'e götürdük. Genel Merkez'e gelen başka imza hakkında bilgilerinin olmadığını söylediler. Biz saat 18.00'de Genel Merkez'den ayrıldık, 10 dakika sonra açıklama yapıldı. Şu anda Genel Merkez'den yapılan açıklama ipe un sermektir. 830 imza teslim etseydik yine aynısı olacaktı. Biz 630 imzayı noterde kayıt altına alarak, Genel Merkez'e sunduk. Genel Merkezimiz sonradan imza veren kişilerden de karşı yönde imza toplamış olabilir" dedi.
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