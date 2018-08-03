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Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2018 13:20 | Son Güncelleme

CHP'den gelen bir son dakika açıklamasına göre; kurultay için yeterli imza toplanamadı. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamayı eleştiren CHP'li Gaye Usluer ise "Biz 630 imzayı noterde kayıt altına alarak, Genel Merkez'e sunduk. Genel Merkezimiz sonradan imza veren kişilerden de karşı yönde imza toplamış olabilir" açıklamasını yaptı

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İlk incelememize göre yeterli imza toplanamadı" denildi. CHP'li Gaye Usluer, CHP Genel Merkezi'nin yaptığı açıklamayı Habertürk TV'de değerlendirdi. Usluer, "Şu anda Genel Merkez'den yapılan açıklama ipe un sermektir. 830 imza teslim etseydik yine aynısı olacaktı" dedi.

CHP'den, olağanüstü kurultay isteyen muhaliflerin topladığı imzalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Genel merkez kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanamadı. Genel Merkez kaynakları, 614 imzanın kendilerine iletildiğinin; bunların 4'ünün mükerrer, 5'inin de eski delegelerin imzası olduğunu açıkladı.

Böylece, toplanan imzaların sayısının 605'e olduğu duyuruldu. Olağanüstü kurultay için en az 624 imza gerekiyordu.

CHP'li muhalifler 630 imzayı CHP Genel Merkezi'ne teslim edildiğini açıklamış, CHP'li Gaye Usluer 50 imzanın da Genel Merkez'e iletileceğini açıklamıştı.

CHP Genel Merkezi'nden 6 Ağustos Pazartesi günü resmi açıklama yapması bekleniyor.

GAYE USLUER'DEN İLK YANIT

CHP'li Gaye Usluer, CHP Genel Merkezi'nin yaptığı açıklamayı Habertürk TV'de değerlendirdi. Usluer şunları söyledi:

"Dün saat 16.00'da belgeleri Genel Merkez'e götürdük. Genel Merkez'e gelen başka imza hakkında bilgilerinin olmadığını söylediler. Biz saat 18.00'de Genel Merkez'den ayrıldık, 10 dakika sonra açıklama yapıldı. Şu anda Genel Merkez'den yapılan açıklama ipe un sermektir. 830 imza teslim etseydik yine aynısı olacaktı. Biz 630 imzayı noterde kayıt altına alarak, Genel Merkez'e sunduk. Genel Merkezimiz sonradan imza veren kişilerden de karşı yönde imza toplamış olabilir" dedi.


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CHP chp kurultay

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
diktatör kemal az onurlu ol bu kadar imza varsa gitmen gerek beceriksiz adam onurlu olsan kendin istersin kurultayı bu partiye asla oy cikmaz bizden artik
muharrem ince yalan mı söylüyor bu durumda ?
toplasalar da toplamadık derler zaten
KAÇ SECIMDIR KAYBEDIYO KILOÇDAROGLU GITMELİ ARTIK İNCEYLEDE BU İŞ OLMAZ
biri topladik diyor biri toplanmadi diyor biri yalan soyluyor ama 2 tarafta chpli
Allah sizi ıslah etsin! İktidar partisinin en büyük destekçisi sizsiniz! Partimden utanıyorum artık..
Ah be koltuk. Sen neymişsin
iki taraftan biri yalan konuşuyor artık yeter biraz cesur olun bu tavırlar hiç yakışmıyor
EEEE KOLTUGU BIRAKMA OZAMAN OTUR BAKALIM OTURABİLECEKSEN BU İŞ İMZA İLE OLMAZ SEÇMEMN KURULTAY İSTİYOR BUNU BEYNİNİZE SOKUN BÖLERSİNİZ PARTİYİ BU DAVRANIŞINIZLA
kılıçdaroğlu bahceli gbi oldu. maden cok güveniyorsun gir kurultaya . iyi parti gibi olursa napacaksın o koltuk sana bişi kazandırmaz eyy kemal
Atatürk’ün bizlere bıraktığı parti ne hallere düştü. Meğer herkes koltuk sevdalısıymış. Bir daha size oy yok!
CHP yönetimi eline 630 imza ulaşsa idi kurultay kararı alacağına inanıyorum. Şimdi iki durum var, Kılıçtaroğlu koltuğa yapıştığı için kızgınım, Ince önderdiğinde ki muhalefetinde 630 oya erişememesine rağmen eriştik demesine kızgınım. Bir CHP'li olarak şuanki durumdan rahatsızım.
bir daha alırsınız oy bir izmir li olarak önümüzdeki ilk seçimde oyum akp ye. eşşeği bile koysam izmirde kazanır kafanızı değişmesi şart artık
10 seçimdir chp veriyorum oyumu bir daha yok böyle birşey olamaz koltuğa yapışan kalkmıyor ölene kadar.
dolar 5 lirayı aştı ekonomi çökük esnaf siftah yapmadan kepenk kapatıyor hükümet milletin bankalardaki parasına el koymaya hazırlanıyor bunlar imza sayıyor....
Bırakın bu ayakları CHP seçmeninin bu düzmecelere karnı tok. karşınızda eneyi topluluğu yok. eğitimli bir seçmen topluluğu var. Bırakın yarıdan bir d fazla sayıyı, 300 delege imza vermişse size kurultay kararı almak düşer. aksi taktirde önümüzdeki seçimleri de kaybetmeye mahkümuz. kise kimseyi kandırmasın. son 10 yılda hiçbir seçimde başarımız yok. şu anda da hızla eriyoruz.
CHP Sizden Bir Cacık Olmaz, Bari Türk Milleti'nin Başını Agrıtmayın., Yıllardır Bu Belaları Başımıza Açmanız'da Sizinde Rolunuz Büyük, Gi Alın Milletvekili Maaşlarınızı Gidin Side'de Tatil Yapın, Boşverin Vatanı, Matanı..!!!
Yav kardeşim niye kriz daha fazla tırmanacak. YETERLİ İMZA VAR İSE KURULTAY OLUR. YOKSA OLMAZ bu iş bu kadar basit. Niye Alevlendiriyorsun ortalığı.
CHP yi kapatın gitsin.Yerel seçimlerde üçün birini alırsınız
Lan bi sal milleti ya ne koltukmuş
9 tanede fazla toplandı . bu saatten sonra chp den bld başkanı adayi olacaklar boşuna masraf etmesin değişim yoksa oy yok .
toplananlar ne biriniz öyle diyor biriniz böyle..Kılıcdaroglu bugüne kadar yapamadıgın hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz.Yolunuz açık olsun.Değişime ihtiyac var taban seni sitemiyor.Bırak artık koltugu lütfen.Muharrem bey bu ülkeye daha ılımlı daha sempatik daha bir güven verdi.İnatlasma git artık yeterrrr.
Bu nasıl oluyor??? hem bu kadar isteyen var hem de imza toplanmıyor.
Toplanmadı mı.? Toplandı mı.? EEE nolacak şimdi KK----Gel Muharrem....! KK----Git Muharrem....!
Türkiye'de binlerce sorun varken şu ana muhalefete bak yazık ki ne yazik
yaziklar olsun..Büyük kurtarici Ataturk'un partisine ne hale getirdiniz..Bu sizin Demokrasi anlayisiniz..koltuk savasi size hic yakismiyor.Utanc verici..secmenler icin guven tazeleseniz ne olur sanki.olurmu koltuk gidecek degilmi..gozunuzde minnsciksiniz.
kendi icinizde bile birlik beraberlik yokken iktidara gelseniz ulkeyi nasil yoneteceksiniz acaba?
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