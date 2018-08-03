Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İlk incelememize göre yeterli imza toplanamadı" denildi. CHP'li Gaye Usluer, CHP Genel Merkezi'nin yaptığı açıklamayı Habertürk TV'de değerlendirdi. Usluer, "Şu anda Genel Merkez'den yapılan açıklama ipe un sermektir. 830 imza teslim etseydik yine aynısı olacaktı" dedi.

CHP'den, olağanüstü kurultay isteyen muhaliflerin topladığı imzalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Genel merkez kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanamadı. Genel Merkez kaynakları, 614 imzanın kendilerine iletildiğinin; bunların 4'ünün mükerrer, 5'inin de eski delegelerin imzası olduğunu açıkladı.

Böylece, toplanan imzaların sayısının 605'e olduğu duyuruldu. Olağanüstü kurultay için en az 624 imza gerekiyordu.

CHP'li muhalifler 630 imzayı CHP Genel Merkezi'ne teslim edildiğini açıklamış, CHP'li Gaye Usluer 50 imzanın da Genel Merkez'e iletileceğini açıklamıştı.

CHP Genel Merkezi'nden 6 Ağustos Pazartesi günü resmi açıklama yapması bekleniyor.