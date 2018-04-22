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Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, CHP'den 15 milletvekili İYİ Parti'ye katılıyor. Meclis'te 5 milletvekili bulunan İYİ Parti, 15 CHP'li vekilin katılması ile 20 milletvekili sayısına ulaşarak Meclis'te grup kurabilecek ve böylece seçimlere girebilecek. CHP'den İYİ Parti'ye geçecek olan 15 isim de belli oldu. Konuyla ilgili olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Parti Sözcüsü Bülen Tezcan, bir basın toplantısı düzenledi. Peki, hangi CHP'li milletvekilleri İYİ Parti'ye geçecek? İşte tüm detaylar...

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığındaki heyet, bugün İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinde gündeme gelen İYİ Parti'nin doğrudan seçime katılabilmesi için Meclis'te grup kurdurma seçeneği görüşmede masaya yatırıldı.

CHP'Lİ VEKİLLER NEDEN İYİ PARTİ'YE GEÇTİ?

Meral Akşener'in 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olmasında, YSK'nın "engel çıkaracağı" iddiası üzerine, bu yönteme başvuruldu.

'MİLLİ İRADE' FORMÜLÜ

CHP ve İYİ Parti bu adıma 'milli irade' formülü adını verdi. Vekillerin İYİ Parti'ye katılım evrakı YSK'ya sunuldu.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Partili Bülent Turan CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İyi Parti'ye katılmasını, "CHP Güneş Motel olaylarından ders almamış" sözleriyle değerlendirdi.

ENGİN ALTAY KARARI BÖYLE AÇIKLADI

Engin Altay'dan açıklama:

Türkiye süratle seçime giriyor. Türkiye yönetilemez hale geldi. Yargı üzerindeki bütün baskıya rağmen Erdoğan'ın artık Türkiye'yi yönetemez olduğu gerçeği ortada. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere katılabilecek partilerin kuralları mevzuatla bellidir. Demokrasimizin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Biz yok edilen adaleti yeniden inşa edeceğiz. YSK'nın Yargıtay'dan hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceği ile ilgili istediği görüş müspet olmasına rağmen İYİ Parti'nin seçime katılmasına dair kararın alınanamamış olması siyasi bir tasarruftur. Biz CHP olarak demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışını sürdüreceğiz. Siyasallaşan yargıya karşı da hiç şüphesiz mücadele edeceğiz. YSK'nın değerli üyelerinin iktidar partisinin baskısına maruz kalmamasını istiyoruz. Bunun için bir rahatlamaya, seçime katılamayı hak eden herkes seçime girebiliyor görüşünün sağlanmasını istiyoruz. Bu sebeple demokrasinin kazanması için siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar. Arkadaşlarımız demokrasiye yönelik gaspa zırh olmuşlardır.

TEZCAN: GENEL BAŞKANIN TALİMATI İLE İYİ PARTİ'YE GEÇTİLER

Bülent Tezcan'ın açıklamaları:

15 milletvekili arkadaşımız genel başkanımızın talimatı ile bir parti görevini yerine getirmek üzere CHP milletvekilliğinden istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Tarih onları partilerinden ayrılan milletvekilleri olarak yazmayacak, onları partilerinin verdiği görev doğrultusunda demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacak. Bu kolay bir iş değildir. Bu zor bir görevdir.

24 Haziran seçimi Türkiye'nin kurtuluşu olacak. Bu yol seçim züreci tuzaklarla donatılmış bir süreç. Bu tuzakları birer birer temizlemek bizim görevimiz. İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. Dün karar verme konusunda tereddüt yaşayan YSK üyeleri de biliyor. Ama tek adam rejimi yeni seçim sistemini dizayn etmek istiyorlar. Dün YSK İYİ Parti'nin seçime gireceğini açıklaması gerekiyordu. Oysa Yargıtay'ın kararına rağmen kendi kararına vermedi. Bu YSK'nın üzerinde bir baskı olduğunun açık kanıtıdır. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Bu noktada madem ki mertliği bozacak adımlar atma peşindesiniz. Mertliğin er meydanını yaratmak bizim görevimizdir. Genel başkanımızın talimatı ile bir parti kararı ile 15 arkadaşımız YSK'nın kazasına uğramaması için bu seçimlerin, İYİ Parti'ye katılma kararı almışlardır. Bu Türkiye'yi demokrasiye taşıma kararıdır.

İSİMLER BELLİ OLDU

CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 isim:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal,
Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer
, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil,
Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız,
Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın,
Burdur Milletvekili Mehmet Göker,
Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu,
Bursa Milletvekili Erkan Aydın,
Çorum Milletvekili Tufan Köse,
Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,
İzmir Milletvekili Tacettin Bayır,
Kayseri Milletvekili Çetin Arık
, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet,
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,
Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş

Şu an Meclis'te bulunan İYİ Partili isimler şöyle:

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞECEK?

CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye sayısı da değişecek. Yeni saldalye dağılımı şu şekilde olacak:

Adalet ve Kalkınma Partisi 316
Cumhuriyet Halk Partisi 116
Halkların Demokratik Partisi 48
Milliyetçi Hareket Partisi 36
İyi Parti 20
Bağımsız Milletvekili 1

Seçim Kanunu’na göre, bir partinin seçime katılabilmesi için, “İllerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gruplarının bulunması şartını” yerine getirmesi gerekiyor. İYİ Parti’nin, 6 ay şartına takılması durumunda, B Formülü’nün yani, TBMM’de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili şartının yerine getirilmesi için en az 15 milletvekiline daha ihtiyaç bulunuyor. Şu anda İYİ Parti’nin Meclis’te 5 sandalyesi bulunuyor. Meclis’te 20 sandalyeyi bulursa, İYİ Parti seçimlere doğrudan katılma hakkına kavuşacak.

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Okuyucu Yorumları 210 yorum
Chp akpyi ve rteyi yenmek için mezardan siyasetçi çıkarıp onlada anlaşır ermenistanla da anlaşır israillede anlaşır
@askmeh he he aqp den öğrendi
Kaç seçimdir mezardan seçmen çıkartıp anlaşıp aldatilmadiginiz kalmadı ? Demokrasi adına yapılan bu tarihi ittifak mı zorunuza gitti ? komiksin!
Mezardan adam çıkarmak sizin Fetö ile aşk yaşarken kullandığınız taktik degilmiydi yaww
@askmeh israil kimden acaba? sayın cumhurbaşkanı seviliyor belki ama, atatürkten, istiklal marşından, mollalar ülkesi olmaması çabalarımızdan vazgeçecek değiliz arkadaş. türklük göster biraz.
Vay vay vay, troller sahnede
reisten gördü bunu. HDP ilede anlaşan MHP ile de anlaşan kimdi. şimdi zorunuzamı gitti.
@askmeh israil pkk hdp fetö ile anlaşma işleri RTE nin işleri tabi sonunda kandırıldım deyip sıyrılmasıda cabası :))))))))))
IYI partiyi seçime sokmamak için atmadığınız takla kalmadı.. alınan bu karar için yetmez ama EVET diyoruz.. korkmayın ..titreyin..
Kısaca yalamayacağı çanak kalmaz diyosun Haklısın...
@askmeh Fetö ile karı koca oldunuz ağzımı açtırma benim.
noooldu ülkücü bozmaları . Sol bir partti den destek neden alınıyor . hani Ülkücüydünüz siz . Meral şenerin kocası kominist tabanlı birisi olduğunu biliyorux zaten . İyi partiye geçen ülkücüler tam bir döneksiniz artık.
işin rengi değişir aga beklediğim anlaşma hadi bakalım kara göründü akp ye derya deniz bittii
tencere yuvarlandı kapağını buldu...
iyi parti chp ve sp partisi birleşirse bu sefer başarabilirler
ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM!!!ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!
huyunuz suyunuz ayni dereye akiyor.feto baginiz sizi ger yerde bulusturur.endiseniz olmasin
peşinden gittikleri ne bir göz at istersen fetö ordadır
İYİ olmuş
Bu işte iyi oldu
vayşşşşş ulan ke. malllll akp kalmasın başta diye herkese gider yıkar yalarsın yazık senin şerefine
artık saray saltanatlığı kabak tadí verdi
Şimdi nasıl engelleyecekler merak ediyorum.
geçmiş olsun meral hanıma
İYİ partiyi engelleyemeyeceksiniz.
İşte bu...AKP yi devirmek için onun yaptığı gibi ayak oyunlarını çekşinmeden yapacaksınız.İnönü ne demişti " Bu ülkede namuslularda en az namussuzlar kadar (AKP) cesur olmadıkça bir ülke kurtulmaz." helal olsun size şimdi inandım AKP nin yıkılacağına 24 haziranda
içlerinde çürük elma olmadığı sürece meral başkan İyi partiye kaliteli milletvekillerini toplamalı
İştebu bahçelinin bütün hesaplarını bozar.bahceli iyice yaşlanır artık.
hayaller hayaller
Zamanında Erdoğan'ın seçimlere girebilmesini sağlayan da CHP idi... Şimdi İYi partinin de önünü bu şekilde açarsa çok iyi bir hareket yapmış olur. Özgürlükler anlamında en iyi parti olduklarını bir kez daha gösterirler... Ancak bu Kemal gidip "solcu olmayı hdp'li olmak" zanneden kestaneleri temizlemeden oy yok size...
böyle başa böyle tarak bel altı vuranlara sende bel altından vuracaksım
şaşırdıkmı yok hdp kankilerinizide olın endişeli olan haçlı larıda yenicez rahat olun bu millet tokatı yersiniz abd aday hakında bilgi gelmedini daha ke mal talimat almadınmı yüreğin yetmezki aday ol ama abd ne dere o olur sizde
Helal, birlik böyle olunur işte.
sıfır artı sıfır eşittir sıfır
@muhalif3542 trol zorunamı gitti çatla patla
aday olsana kemal emice..nasil biliyosunuz demi pirince gideyim derken evdeki bulgurdan olacağını :D
milli ekonomi modeli .....olmazsa olmaz
her şey iyi olacak inşaallah çalana talana son meral bacı yürü mevlam gönlüne göre versin vatana millete hayrlı olsun
İyi parti seçime girebileceğini dün açıklamıştı ne oluyor yine yetişemiyoruz ha.Bu seçim biraz hararetli geçecek gibi.Demokrasi eşitlik adalet insanca yaşam gerçek anlamda gelir,yolsuzluk din siyaseti mezhep siyaseti kutuplaştırma hakaretvari siyaset ekonomik sorunlar gider umarım:)
yaa neden ortak bi aday cikartiyorsunuz..Erdogan adam gibi cikti adayligini koydu secilemezse milletvekili bile olamicak siyasi hayati bitecek sizde ayni erkekligi yapinda şu halk bi gorsun..neyden korkuyorsunuz hani kazanacakdınız noldu..ne yardan vazgeciyorsunuz ne serden..
herkesin binbir hesabı var ,amma Allahu Teala nin bir hesabı var ve 24 Haziran'da göreceksiniz,ne yaparsanız yapın hepsi boş fetö ile de PKK ile de ittifak yapsaniz hikâye...
Ne yaparsanız yapın Türk-İslam birliği için Ak Parti-Mhp
CHP Medyanın gazına gelerek seçimde en fazla %4_5 oy alabilecek İyi partinin oyuncağı olmamalı.bu numaralar tutmaz ters teper daha önceleri denendi sonuç alınamadı.
iyiler kazanacak.
oyunlara bakar mısınız ? 15 değil 45 geçsin. daha sağlam olur.
alayınız gecse ne fayda
hdp yide alın nasıl olsa berabersiniz
İşte bu helal olsun
önce Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu geçsin
iyilik hareketi yola çıktı gümbür gümbür geliyoruz..korkmakta haklısınız 24 haziran bayramın olsun TÜRKİYEM
chp saadet iyi parti ittifakından en az %60 bekliyorum
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