Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığındaki heyet, bugün İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinde gündeme gelen İYİ Parti'nin doğrudan seçime katılabilmesi için Meclis'te grup kurdurma seçeneği görüşmede masaya yatırıldı.
CHP'Lİ VEKİLLER NEDEN İYİ PARTİ'YE GEÇTİ?
Meral Akşener'in 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olmasında, YSK'nın "engel çıkaracağı" iddiası üzerine, bu yönteme başvuruldu.
'MİLLİ İRADE' FORMÜLÜ
CHP ve İYİ Parti bu adıma 'milli irade' formülü adını verdi. Vekillerin İYİ Parti'ye katılım evrakı YSK'ya sunuldu.
AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ
AK Partili Bülent Turan CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İyi Parti'ye katılmasını, "CHP Güneş Motel olaylarından ders almamış" sözleriyle değerlendirdi.
ENGİN ALTAY KARARI BÖYLE AÇIKLADI
Engin Altay'dan açıklama:
Türkiye süratle seçime giriyor. Türkiye yönetilemez hale geldi. Yargı üzerindeki bütün baskıya rağmen Erdoğan'ın artık Türkiye'yi yönetemez olduğu gerçeği ortada. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere katılabilecek partilerin kuralları mevzuatla bellidir. Demokrasimizin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Biz yok edilen adaleti yeniden inşa edeceğiz. YSK'nın Yargıtay'dan hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceği ile ilgili istediği görüş müspet olmasına rağmen İYİ Parti'nin seçime katılmasına dair kararın alınanamamış olması siyasi bir tasarruftur. Biz CHP olarak demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışını sürdüreceğiz. Siyasallaşan yargıya karşı da hiç şüphesiz mücadele edeceğiz. YSK'nın değerli üyelerinin iktidar partisinin baskısına maruz kalmamasını istiyoruz. Bunun için bir rahatlamaya, seçime katılamayı hak eden herkes seçime girebiliyor görüşünün sağlanmasını istiyoruz. Bu sebeple demokrasinin kazanması için siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar. Arkadaşlarımız demokrasiye yönelik gaspa zırh olmuşlardır.
TEZCAN: GENEL BAŞKANIN TALİMATI İLE İYİ PARTİ'YE GEÇTİLER
Bülent Tezcan'ın açıklamaları:
15 milletvekili arkadaşımız genel başkanımızın talimatı ile bir parti görevini yerine getirmek üzere CHP milletvekilliğinden istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Tarih onları partilerinden ayrılan milletvekilleri olarak yazmayacak, onları partilerinin verdiği görev doğrultusunda demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacak. Bu kolay bir iş değildir. Bu zor bir görevdir.
24 Haziran seçimi Türkiye'nin kurtuluşu olacak. Bu yol seçim züreci tuzaklarla donatılmış bir süreç. Bu tuzakları birer birer temizlemek bizim görevimiz. İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. Dün karar verme konusunda tereddüt yaşayan YSK üyeleri de biliyor. Ama tek adam rejimi yeni seçim sistemini dizayn etmek istiyorlar. Dün YSK İYİ Parti'nin seçime gireceğini açıklaması gerekiyordu. Oysa Yargıtay'ın kararına rağmen kendi kararına vermedi. Bu YSK'nın üzerinde bir baskı olduğunun açık kanıtıdır. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Bu noktada madem ki mertliği bozacak adımlar atma peşindesiniz. Mertliğin er meydanını yaratmak bizim görevimizdir. Genel başkanımızın talimatı ile bir parti kararı ile 15 arkadaşımız YSK'nın kazasına uğramaması için bu seçimlerin, İYİ Parti'ye katılma kararı almışlardır. Bu Türkiye'yi demokrasiye taşıma kararıdır.
İSİMLER BELLİ OLDU
CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 isim:
Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal,
Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer
, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil,
Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız,
Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın,
Burdur Milletvekili Mehmet Göker,
Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu,
Bursa Milletvekili Erkan Aydın,
Çorum Milletvekili Tufan Köse,
Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,
İzmir Milletvekili Tacettin Bayır,
Kayseri Milletvekili Çetin Arık
, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet,
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,
Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş
Şu an Meclis'te bulunan İYİ Partili isimler şöyle:
Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu
MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞECEK?
CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye sayısı da değişecek. Yeni saldalye dağılımı şu şekilde olacak:
Adalet ve Kalkınma Partisi 316
Cumhuriyet Halk Partisi 116
Halkların Demokratik Partisi 48
Milliyetçi Hareket Partisi 36
İyi Parti 20
Bağımsız Milletvekili 1
Seçim Kanunu’na göre, bir partinin seçime katılabilmesi için, “İllerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gruplarının bulunması şartını” yerine getirmesi gerekiyor. İYİ Parti’nin, 6 ay şartına takılması durumunda, B Formülü’nün yani, TBMM’de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili şartının yerine getirilmesi için en az 15 milletvekiline daha ihtiyaç bulunuyor. Şu anda İYİ Parti’nin Meclis’te 5 sandalyesi bulunuyor. Meclis’te 20 sandalyeyi bulursa, İYİ Parti seçimlere doğrudan katılma hakkına kavuşacak.
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