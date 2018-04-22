Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Türkiye süratle seçime giriyor. Türkiye yönetilemez hale geldi. Yargı üzerindeki bütün baskıya rağmen Erdoğan'ın artık Türkiye'yi yönetemez olduğu gerçeği ortada. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere katılabilecek partilerin kuralları mevzuatla bellidir. Demokrasimizin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Biz yok edilen adaleti yeniden inşa edeceğiz. YSK'nın Yargıtay'dan hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceği ile ilgili istediği görüş müspet olmasına rağmen İYİ Parti'nin seçime katılmasına dair kararın alınanamamış olması siyasi bir tasarruftur. Biz CHP olarak demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışını sürdüreceğiz. Siyasallaşan yargıya karşı da hiç şüphesiz mücadele edeceğiz. YSK'nın değerli üyelerinin iktidar partisinin baskısına maruz kalmamasını istiyoruz. Bunun için bir rahatlamaya, seçime katılamayı hak eden herkes seçime girebiliyor görüşünün sağlanmasını istiyoruz. Bu sebeple demokrasinin kazanması için siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar. Arkadaşlarımız demokrasiye yönelik gaspa zırh olmuşlardır.

TEZCAN: GENEL BAŞKANIN TALİMATI İLE İYİ PARTİ'YE GEÇTİLER



Bülent Tezcan'ın açıklamaları:

15 milletvekili arkadaşımız genel başkanımızın talimatı ile bir parti görevini yerine getirmek üzere CHP milletvekilliğinden istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Tarih onları partilerinden ayrılan milletvekilleri olarak yazmayacak, onları partilerinin verdiği görev doğrultusunda demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacak. Bu kolay bir iş değildir. Bu zor bir görevdir.

24 Haziran seçimi Türkiye'nin kurtuluşu olacak. Bu yol seçim züreci tuzaklarla donatılmış bir süreç. Bu tuzakları birer birer temizlemek bizim görevimiz. İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. Dün karar verme konusunda tereddüt yaşayan YSK üyeleri de biliyor. Ama tek adam rejimi yeni seçim sistemini dizayn etmek istiyorlar. Dün YSK İYİ Parti'nin seçime gireceğini açıklaması gerekiyordu. Oysa Yargıtay'ın kararına rağmen kendi kararına vermedi. Bu YSK'nın üzerinde bir baskı olduğunun açık kanıtıdır. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Bu noktada madem ki mertliği bozacak adımlar atma peşindesiniz. Mertliğin er meydanını yaratmak bizim görevimizdir. Genel başkanımızın talimatı ile bir parti kararı ile 15 arkadaşımız YSK'nın kazasına uğramaması için bu seçimlerin, İYİ Parti'ye katılma kararı almışlardır. Bu Türkiye'yi demokrasiye taşıma kararıdır.