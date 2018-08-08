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Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 13:21 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan MYK toplantısı sonrası yaptığı son dakika açıklamalarda kurultay tartışmalarına değindi. Tezcan, partide yönetimin değişeceğini belirterek 'Yeni çalışma döneminde yeni MYK ve yeni sözcü olacak. Genel Başkan yeni çalışma ekibini oluşturacak' dedi. Bülent Tezcan'ın görevinden ayrılacağı iddiası bir süredir konuşuluyordu.

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Tezcan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Seçimlerden sonra gerek il ve ilçe örgütlerimizde, gerekse partinin yetkili kurullarında bugüne kadar seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve gelecek planlamasının yapılması konusunda başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Sizin de yakından takip ettiğiniz kurultay talebine dönük süreç vardı. Pazartesi süreç sonuçlandı. Bugün MYK toplantımızı yaptık. Bütün MYK üyesi arkadaşlarımız sayın genel başkanımıza güven nedeniyle teşekkür ettiler. MYK, Parti Meclisi içerisinde sayın genel başkanın belirlediği çalışma heyetinden oluşuyor. Sayın genel başkanın her zaman MYK’yı değiştirmek ve yeni bir MYK ile devam etme imkanı, yetkisi kendisine tanınmış bir yetkidir.

'KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEĞİZ'

Seçimlerden hemen sonra bütün MYK arkadaşlarımız, sayın genel başkanın arzu ettiği zaman yapacağı tasarrufu destekleyeceklerini beyan etmişler idi. Bugün de aynı noktada beyanlarını tekrar ettiler. Bundan sonrası sayın genel başkanın kararına kalmıştır. CHP’nin yeni döneminin yeni siyasetini şekillendirmek, ana hatlarını belirlemek ve partiyi hızlı bir şekilde bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak…

Biz yine CHP kadroları olarak genel başkanımızın bugüne kadar olduğu gibi kendisine bu çalışmalarda destek vermeye devam edeceğiz.

'TEKNİK OLARAK BİR İSTİFADAN BAHSETMEK MÜMKÜN OLMUYOR'

Zaten teknik olarak bir istifadan bahsetmek pek mümkün olmuyor. Tüzük gereği MYK’yı değiştirmek genel başkanın yetkisinde. MYK üyelerimiz, büyük bir gönül ferahlığıyla destekleyeceklerini ifade ettiler.

Genel merkezin önündeki eylemler MYK’da görüşülecek konular değil. Parti disiplinini ihlal etmeyecek şekilde işlem yapılır. MYK’nın gündemini işgal edecek bir konu değildir.

İmza sayısıyla ilgili kamuoyu bilgilendirildi. Hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir. Dökümü kamuoyuyla paylaşıldı. Ama tüzük açısından bu bilgileri paylaştık. Talep edenlere de açıp incelemelerini ifade ettik. Teslim edilen imza sayısı 618 idi. 4 tanesi usulüne aykırı suret tasdiki yapılmış imzaydı. Onlar düşüldü, 614. 4 tanesi iki ayrı noterde imza vermiş. 8 imza koymuşlar… 610 imza. Bu 610 imzadan 5 tanesi yine aynı şekilde istifa etmiş. Üyelikten daha önce istifa etmiş, adaylık sürecinde istifa etmiş 5 kişi. 605 idi gelen imza. Bu imzaların tüzük gereği incelemesini yaptı arkadaşlarımız. 5 tane imza gündem bütünlüğü yok, farklı bir gündem. O 5’i de öyle elendi. 600. 31 delege geri çekmiş imzasını. İmza vermek nasıl bir haksa, geri çekmek de hak.

‘569 İMZA İLE KURULTAYI TOPLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR’

Kalan kurultay talebi 569 imzadır. 569 imza ile kurultayı toplamak mümkün değildir. Sayın genel başkanın da kurultay toplama konusunda iradesi yoktur, toplamayacağını da ifade etmiştir.

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