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Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) belirledi. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

İşte CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu:

AR-GE BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
FETHİ AÇIKEL

BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM
TUNCAY ÖZKAN

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ONURSAL ADIGÜZEL

DIŞ İLİŞKİLER
ÜNAL ÇEVİKÖZ

DOĞA HAKLARI
GÜLİZAR BİÇER KARACA

EĞİTİM POLİTİKALARI
YILDIRIM KAYA

EKONOMİ POLİTİKALARI- PARTİ SÖZCÜSÜ
FAİK ÖZTRAK

GENÇLİK POLİTİKALARI
YUNUS EMRE

HALKLA İLİŞKİLER
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

HUKUK POLİTİKALARI
MUHARREM ERKEK

İDARİ VE MALİ İŞLER
BÜLENT KUŞOĞLU

İNSAN HAKLARI
GÖKÇE GÖKÇEN

İŞÇİ SENDİKALARI- MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
VELİ AĞBABA

İŞVEREN SENDİKALARI/ KURULUŞLARI- ESNAF ODALARI VE SOSYAL POLİTİKALAR
AYKUT ERDOĞDU

KADIN POLİTİKALARI
LALE KARABIYIK

PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMLERİ
OĞUZ KAAN SALICI

TARIM POLİTİLARI VE TARIM ÖRGÜTLERİ
ORHAN SARIBAL

YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI
SEYİT TORUN

GENEL SEKRETER
M.AKİF HAMZAÇEBİ

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
BU MU YENİLENMEK.BUNUN AYAKKABI BOYATMAKTAN NE FARKI VAR.YAZIK KASAP ET ET DERDİ,NE HALK CAN DERDİNDE
SİZ ADAM GİBİ MUHALEFET YAPSAYDINIZ BU EKONOMİYLE O HÜKÜMET ORADA DURAMAZDI !! KOLTUK SEVDALISI KEMAL KILIÇDAROĞLU !!
aman ne değişim me değişim! ilk seçimde belediyeleri siler supurursunuz bu degisimle masallah!!!
lan bi yürü git oturmadan koltuğa 4x4 mü sürdün lan
kumda oynayın siz
SENGİDERSEN HEPSİ DÜZELİR ESAS OLAN SENİM GİTMENDİR
Hah şimdi oldu ! Otobüsün tekerleklerini yeniledik,bakım yaptırdık.Ama otobüsü bu hale getiren şoför hala direksiyon başında yine. Komedisiniz valla. Seçim gecesi çuvallayan sandık sonuçlarını veremeyen Onursal Efendi çok başarılı bulunup devam ettirilmiş. Allah sizi bildiği gibi yapsın.
Cacık olur mu?
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