Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

CHP'nin MYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Bülent Tezcan basın toplantısında konuştu. Tezcan, 'Genel Merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur' ifadelerini kullandı. İnce'nin 'onursal başkanlık' teklifi için Tezcan, 'CHP Genel Başkanı'nın başka ihsana ihtiyacı yoktur' diye konuştu.
Bülent Tezcan'ın açıklamaları:
Milletvekilleri mazbatalarını aldılar. 600 milletvekili. YSK seçim sonuçlarını açıkladı. TBMM göreve başlayacak. Meşruiyet sorunları yaşatacak ciddi bir süreç yaşadı.
Tek adam rejimi, ilk KHK ile aslında anayasayı askıya alarak yola çıktığını gösterdi. Yayımlanan KHK açık bir biçimde kanunla yapılması gereken hususların KHK ile yapıldığını gösteriyor. Yeni dönem ne yazık ki kötü başladı. Kötü devam etmemesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.
ENİS BERBEROĞLU'NUN YENİDEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLMESİ
Anayasayı askıya alan KHK'lar ve bundan sonrasına ilişkin de muhtemelen Cumhurbaşkanlığı Karanameleri ile hukuk düzenini ortadan kaldırma sürecine giriliyor. Yeni dönemde beklediklerimiz var. Şu ana kadar gerçekleşmemiş olması, ciddi biçimde toplumsal huzursuzluğu tetikleyecek nitelikte. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu. Haksız yere tutuklandı. Yeniden vekil seçildi. Millet yargının oyununu bozdu, bir kere daha parlamentoya gönderdi. Anayasanın hükmü açık. Yeniden dokunulmazlığı başlar diyor. Enis Berberoğlu'nun yargıtayada bekleyen dosyası şu anda dokunulmazlık kapsamındadır. Mahkemelerin derhal tahliye kararı vermesi gerekir. Mahkemelerin bir an önce, derhal Enis Berberoğlu ile ilgili tahliye kararı vermesini bekliyoruz.
EREN ERDEM'İN TUTUKLANMASI
Siyasi operasyonların bir diğer ayağı Eren Erdem'e yönelik devam ediyor. Geçen hafta açıklamayı yaptım, Eren Erdem hukuka aykırı bir şekilde, siyasi bir operasyonla tutuklanmıştır. Bu bir başka rehin alma operasyonudur. Ancak hiçbirimiz bu operasyonlara teslim olmadık, olmama konusunda da kararlıyız.
Hakimler, mahkemeler, savcılar kendilerini siyasi iktidarın silahşörü görmesinler. Hukukun koruyucularıdır.
İktidarın seçim dönemi içinde birçok seçim harcaması ile iktidarını garanti altına almaya çalıştığını ve hesapsız davrandığını biliyoruz. Erdoğan bize dönük bir dış operasyon var, piyasaların ateşinin çıkması dış güçlerin ülkeye dönük terör saldırısı diyordu. 24 Haziran'dan sonra bunların tamamının ateşi düşecek diyordu. Merakla bekliyoruz. Enflasyon hala yükseldi. Ekonomi birimimizdeki arkadaşlarımızın hesaplamalarında pazarda gerçek enflasyon en az yüzde 25. Dolar düşmedi, faizler yüzde 25-30 arasında. Soruyorum Erdoğan'a, hani düşecekti?
SORU-CEVAP
(Kurultay tartışmaları) Genel Merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Bu konular değerlendirildi. Kurultayı gerektiren tablo gözükmemektedir. Ortada bütün sandıkları birlikte ele alıp, tümü partinin ve adaylarının ortak emeğinin çabasının üründür.
(Muharrem İnce'nin 'onursal genel başkanlık' teklifi) Özel bir yemekte konuşulanların ana bağlamından koparılarak servis edilmiş olması yakışık almayan, şık olmayan bir tutumdur. Nezaketsiz bir tutumdur. Kılıçdaroğlu demokrasi önündeki tuzağı bozdu, ittifak kurdu, İnce'yi aday gösterdi; kötü bir aday mı gösterdi?
('Millet ittifakı dağıldı' açıklamaları) Millet İttifakı bir seçim ittifakıydı ve seçim için kurulmuştu. Protokolün esasını oluşturan değerler, seçimden sonrasını da kapsayacak değerlerdi. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, OHAL'i kaldırma, güçlü Meclis düşünceleri ittifak protokolünün ortak paydasıydı. Bu seçimden sonrasını da kapsayan hedeflerdir.
'YEREL SEÇİMLERİN ERKENE ALINMASI İÇİN DESTEK VERMEYİZ'
(Yerel seçimlerin erkene alınması tartışmaları) Yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin CHP'nin kabulü söz konusu değildir. Anayasa değişikliğini gerektirir. Bir değişiklik yapılacaksa yargı bağımsızlığını sağlamak için öncelikle anayasa değişikliği gereklidir. Belediye başkanlarını da, milletvekillerini de halk seçer. Belediye başkanlarının seçim dönemlerini kısaltacak adımla bizden destek bekliyorlarsa bizden destek bulamazlar. Biz zamanında yerel seçimlerin yapılmasını düşünüyoruz.
(TBMM Başkanlık seçimi) Henüz verilmiş bir karar yok.
('İdam' açıklamaları) Çocuklara cinsel saldırı ve şiddet çerçevesindeki olayların yaygınlaştığını dikkatle izliyoruz. Bu konuda ciddi toplumsal mücadeleye ihtiyaç var.
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