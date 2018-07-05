Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

CHP'nin MYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Bülent Tezcan basın toplantısında konuştu. Tezcan, 'Genel Merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur' ifadelerini kullandı. İnce'nin 'onursal başkanlık' teklifi için Tezcan, 'CHP Genel Başkanı'nın başka ihsana ihtiyacı yoktur' diye konuştu. Bülent Tezcan'ın açıklamaları: Milletvekilleri mazbatalarını aldılar. 600 milletvekili. YSK seçim sonuçlarını açıkladı. TBMM göreve başlayacak. Meşruiyet sorunları yaşatacak ciddi bir süreç yaşadı. Tek adam rejimi, ilk KHK ile aslında anayasayı askıya alarak yola çıktığını gösterdi. Yayımlanan KHK açık bir biçimde kanunla yapılması gereken hususların KHK ile yapıldığını gösteriyor. Yeni dönem ne yazık ki kötü başladı. Kötü devam etmemesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. ENİS BERBEROĞLU'NUN YENİDEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLMESİ



Anayasayı askıya alan KHK'lar ve bundan sonrasına ilişkin de muhtemelen Cumhurbaşkanlığı Karanameleri ile hukuk düzenini ortadan kaldırma sürecine giriliyor. Yeni dönemde beklediklerimiz var. Şu ana kadar gerçekleşmemiş olması, ciddi biçimde toplumsal huzursuzluğu tetikleyecek nitelikte. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu. Haksız yere tutuklandı. Yeniden vekil seçildi. Millet yargının oyununu bozdu, bir kere daha parlamentoya gönderdi. Anayasanın hükmü açık. Yeniden dokunulmazlığı başlar diyor. Enis Berberoğlu'nun yargıtayada bekleyen dosyası şu anda dokunulmazlık kapsamındadır. Mahkemelerin derhal tahliye kararı vermesi gerekir. Mahkemelerin bir an önce, derhal Enis Berberoğlu ile ilgili tahliye kararı vermesini bekliyoruz.

EREN ERDEM'İN TUTUKLANMASI



Siyasi operasyonların bir diğer ayağı Eren Erdem'e yönelik devam ediyor. Geçen hafta açıklamayı yaptım, Eren Erdem hukuka aykırı bir şekilde, siyasi bir operasyonla tutuklanmıştır. Bu bir başka rehin alma operasyonudur. Ancak hiçbirimiz bu operasyonlara teslim olmadık, olmama konusunda da kararlıyız. Hakimler, mahkemeler, savcılar kendilerini siyasi iktidarın silahşörü görmesinler. Hukukun koruyucularıdır. İktidarın seçim dönemi içinde birçok seçim harcaması ile iktidarını garanti altına almaya çalıştığını ve hesapsız davrandığını biliyoruz. Erdoğan bize dönük bir dış operasyon var, piyasaların ateşinin çıkması dış güçlerin ülkeye dönük terör saldırısı diyordu. 24 Haziran'dan sonra bunların tamamının ateşi düşecek diyordu. Merakla bekliyoruz. Enflasyon hala yükseldi. Ekonomi birimimizdeki arkadaşlarımızın hesaplamalarında pazarda gerçek enflasyon en az yüzde 25. Dolar düşmedi, faizler yüzde 25-30 arasında. Soruyorum Erdoğan'a, hani düşecekti? SORU-CEVAP



(Kurultay tartışmaları) Genel Merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Bu konular değerlendirildi. Kurultayı gerektiren tablo gözükmemektedir. Ortada bütün sandıkları birlikte ele alıp, tümü partinin ve adaylarının ortak emeğinin çabasının üründür.