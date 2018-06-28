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Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

CHP yönetimi Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti. Karar, parti meclisinde oy kararıyla alındı. CHP MYK, Gürsel Erol için ihraç talebi kararının çıktığı PM toplantısının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan çıkartmayı başardığı ilk vekil olan Gürsel Erol ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Karar oy çokluğu ile alındı.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP MYK, Gürsel Erol için ihraç talebi kararının çıktığı PM toplantısının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, CHP'nin 1 Kasım 2015'te yüzde 25.3 olan oy oranı yüzde 22.7'ye düşmüş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin oy oranı ise partisini aşarak yüzde 30.67 olmuştu.

GÜRSEL EROL CANLI YAYINDA PARTİSİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

24 Haziran seçimlerinde sürpriz olarak CHP'den Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol, FOX TV'de açıklamalarda bulunmuş, CHP yönetimini istifaya davet etmişti. Erol'un açıklamaları şöyleydi:

Bir siyasi partinin varoluş nedeni iktidar olmaya yönelik hedefi olmasıdır. Siz eğer iktidar olamıyorsanız her seçimden sonra mazeret yaratamazsınız. Bakanlık iddiasıyla aday olan bir kişi çıkmadı. Yalnızca milletvekili olma iddiası taşıdılar. Bu doğru değil. Herkes partisinin iktidar olması için emek vermelidir. Benim yaptığım gibi bu arkadaşlarımız da kendi illerine dönselerdi CHP'nin daha fazla milletvekili vardı.

CHP 22'de kalıyorsa ayrı bir sorgulama yapması lazım. Demek ki vatandaşa güven veren adaylar doğru tespit edilememiş. Her seçimden sonra sandık güvenliği ile ilgili yorumlar var. Her seçimin sonucunun gerekçesi sandıklarda hile var olabilir mi? Niye sandık güvenliğini sağlamıyorsunuz?

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