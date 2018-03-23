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Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye: Geri adım atmayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 14:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Bağcılar'da, AK Parti kongresinde konuşuyor. Erdoğan "Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3700'ü aştı" dedi. Erdoğan ayrıca Putin ve Trump ile ne konuştuğunu da açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Hamdolsun, bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı ve hepsi ya Türkiye'yi terk ettiler veya şu anda cezaevlerinde sürelerini dolduracaklar. Hukuk devam ediyor. 3193 gazimiz var Allah'tan onlara şifa diliyorum. Bitmedi, bazıları rahat durmadı, PKK. 40 yıldır bu PKK rahat durmuyor. Sabrettik, sabrettik, sabrettik bir yere kadar. Şimdi geldiğimiz yer ortada. Artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde inlerine girdik mi? Suriye'ye kaçtılar. PKK, PYD ile beraber oldu ve onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3700'i aştı. Devam ediyoruz, devam edeceğiz. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunlara gereken ders verildi. Burada da 2 bin dönüm civarında arazi kontrolümüz altında. Buraya da artık geri dönüş başladı. Burada da kardeşlerimiz yerlerine yerleşecekler.

'2 GÜN ÖNCE KONUŞTUK, DEDİK Kİ...'

Dün akşam ABD Başkanı Trump ile de bu işleri konuştuk. 2 gün önce sayın Putin ile de bu işleri konuştuk. Dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Bu millet tarihte mazlumların yanında olmanın adımını atmıştır dedik. Onun için aziz kardeşlerim, bu hassasiyet içinde adeta Hatay'a, sınıra kervanlar halinde gidiyorlar oradaki Mehmetçiklerimizle birlikte buluşmaya. Hamdolsun şu anda Afrin Harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin'le bitmeyecek. İdlib var, Menbiç var. Buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam."

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erdoğan istanbul Bağcılar

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
BAY KEMALEDE KAPAK OLSUN.
:) neyin kapağı gerizekalı nasıl bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz ya ot fazla mı geldi yine?
BU TEK TARAFLI AÇIKLAMA DAHA ABD NE KONUŞTUĞUNU SÖYLEMEDİ ... GEÇMİŞTE BUNLAR ABD AÇIKLAMA YAPMIŞTI BÖYLE BÖYLE OLDU DİYE 24 SAAT SONRA ABD BAŞKAN DANIŞMANI VE YARDIMCISI AYNEN KONUŞULANI TUTANAK İL BELGE İLE AÇIKLAYIP YALANLAMIŞTI . ŞİMDİ ABD BAŞKANININ AÇIKLAMASINI BEKLEYELİM ABD AJANSLARINI TAKİP EDİN DERİM BEN
@izibelirsiz Yani böyle konuşması bazılarını niye rahatsız ediyor,hemen ABD büyük elçiliği gibi tekzip yarışına girişmişler??Hayırdır İsimleiri cisimleri Türk ,cibiliyetleri karışık olanlar???
laf kalabalıpı yapıp ak kuzuları kandırmak yerıne el ıle tutulur bıseg yap öesela abd ye ıncırlık ustunu kapat artık senın ak kuzuların bıle bu boş laflara ınanmıyor
yalan !!
Reis haklı bundan sonra geri atarsak, birdaha harekete geçmek zor olur geç bile kalındı zaten ama gecikmenin sebebide 15 Temmuzda belli oldu,
@palermo544 KEŞKE SENİ DE DANIŞMAN ALSA YANINA...ONDAN DAHA ZEKİ VE BİLGİLİ OLDUĞUN BELLİ :)
Reisin dış politikada , hayal edilemeyecek kadar büyük hareketlerini göremeyen, kördür. Yere göğe sığdıramadiginiz Ecevit gibi kalleş olmadı. Helal olsun sana Reis, izindeyiz.
@iyisef boş yapma cahil
@iyisef nasıl bir ruh hastasısın birazda gerçekleri görebilsen
@iyisef Ya ne demezsin çoook çok...Türkiyede meydanlarda esip gürleriz ABD ye posta koyarız Avrupaya sert tepki gösteririz ama iç kitleye yaparız .Muhattapların haberi bile olmaz.Görüyoruz dış politikayı.ABD dediğim dedik çaldığım düdük.Münbiçten çıkmıyoruz deyince Çavuşoğlu ''Anlaşmaya varmadık anlayışa vardık '' diye çevirdi lafı.Saman ithal edenlerin dış politikada gücü de malum.
fıratin doğusundan vazgeçmiş baksana saymamis..abd hala orda 30 bin pyd li eğitiyor ve üzerine pyd terör örgütü değildir diyor..biz napiyoruz..oraya değilde rusya nin bölgesi olan afrin idlib e giriyoruz..amaç abd pyd değilde sanki rusya yi atmak gibi görünüyor...yani dışarıdan bakan biri türkiye abd ye hizmet ediyor rusyayi kuzey Suriye den atıyor sanar
@gozcan_h5 aynende öyle
@gozcan_h5 sizde sevinin işte
reisimize de bu yakışır Allah yar ve yardıcın olsun Rabbim seni esirgesin İnşâAllah
batı yüz yıldır biz kürtlere devlet kuracaklar yalan oğlu yalan sadece bizi türk kardeşlerimize karşı kullanıyorlar artık uyandık devletimizin yanındayız
Adıyaman li inş. devlet ile hükümeti karistirmiyorsundur..
Geri adım yok ama füze savunma sistemini alalım ????????????????
:))
PUTİN VE TRUMP : TAMAM
dolarr rabia diye bağırıyor işsizlik diz boyu borç paçadan akıyor.biz masal dinliyoruz
Artık bu yerden geri çekilemeyiz derken Suriye nin başkentine kadar gideriz mi demek istiyorsunuz yani !!!
seçim otu süt otu atıyor yahu :D
Yürü reis arkandayız. .içimizdeki kuduranlara aldırma. .bu millet seninle.
BOŞ LAFLARI BOŞVER ERDOĞAN.SEN AMERİKANIN PROJE PARTİSİNİN BAŞKANISIN. İSRAİLE VE AMERİKAYA HİZMET İÇİN VARSIN. BU SÖZLERE ANCAK GÜTDÜGÜN KOYUNLARIN İNANIR. MEHMETÇİĞİN SIRTINDAN DA SEÇİM PROPAGANDASINI DA YAPMA UTAN BİRAZ...İNCİRLİKTEN KALKAN UÇAKLAR O YARDIMLARI GÖTÜRDÜ ... FARKINDASIN DEĞİL Mİ?
Bu ne haldir arkadaşlar ,yorumları okuyunca bir an Kendi ülkemdeyim ABDdemiyim diye düşünmeye başladım,ne kadar ABD sevici varmış bizim ülkemizde ADD büyük elçiliğinden önce tekzip yarışına girişmişler içimizdeki Coniler.
Bu teröristleri mühimmatlarıyla beraber elini kolunu sallaya sallaya gonderecegimize kafalarını ezseydik. Şimdi yabancı ülkelerde bunları imha için cephe cephe koşuyoruz. Minare den at beni in aşağı tut beni.
Gerçekten bunların hepsini söyledi mi nereden bileceğiz?Orada değildik.Kayıt altına alınıp açıklanmalıydı.Hollanda krizinde de başbakan Hollanda başbakanı özür diledi dedi ama sonra gerçek olmadığı ortaya çıktı.
nato 15 temmuzda sıçmanın sancılarını yaşıyor 100 yıllık projeleri çöpe gitti türkiye istedigi anda vuruyor abd karşılık veremez suriye ıraktan kaçmakla kalmaz karadenize egeye akdenize turis olarak bile gelemez rusya bu yüzden natoyla türkiyeyi karşı karşıya getirmeye çalışıyor nato darbelerle kendi çizgisine geitirp ortadoguda jandarma gibi kullandıgı tsk yı kaybetti gezi 17 25 aralık 15 temmuz darbelerine kurmaca diyen az egitimli türk milletinin degerleriyle barışık olmayan ne kadar gayri milli marjinal grup varsa muhalefete topluyorlar yapabilikleri tek şey bu
AMERİKAN KARGO UÇAKLARIYLA GETİRİLEN SİLAHLAR İNCİRLİK HAVA ÜSSÜNDEN BİZİM KARA YOLUMUZU KULLANARAK PKK 'YE 4000 TIR SİLAH SEVKİYAT GEÇİŞİ YAPILDI ! EYYYYY AMERİKA ?
Ben koyunum ,kuzuyum ,göbeğini kaşıyan dağdaki çobanım vatanını bayrağını Allah ını canından çok seven sıradan vatandaşım bu ülke için karınca kararınca çalışır ter akıtırım. Ancak eşeğin bile yemediği dolarlara ülkesini satan vatansızlar siz ne işe yararsınız? Feto_pkk artığı yorumculara ithaf olunur.
dolar ne oldu arkadaşlar
PKK'nın ana kampları Kuzey Irak'ta. Bilmiyorsan yada unuttuysan hatırlatayım dedim. Cudi'de yada Tendürek'te yada Bestler Deresi'nde yada Suriye'de değil. 16 yıldır PKK başlarından kaç tane yakaladın da getirdin?
her gün şok yiyoruz.bu durumda biz öldük,ağlayanımız yok.
nefes almalarını dahi takip edecek uyduyu 1,5 yıl icine yolluyoruz uydudan lazerle vuracak sistemde enteğre edilecek artık ucak la tank la heronla avlanmyacaklar uzaydan ne olduğunu anlamadan beyinlerini deleceğiz..
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