Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye: Geri adım atmayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Hamdolsun, bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı ve hepsi ya Türkiye'yi terk ettiler veya şu anda cezaevlerinde sürelerini dolduracaklar. Hukuk devam ediyor. 3193 gazimiz var Allah'tan onlara şifa diliyorum. Bitmedi, bazıları rahat durmadı, PKK. 40 yıldır bu PKK rahat durmuyor. Sabrettik, sabrettik, sabrettik bir yere kadar. Şimdi geldiğimiz yer ortada. Artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde inlerine girdik mi? Suriye'ye kaçtılar. PKK, PYD ile beraber oldu ve onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3700'i aştı. Devam ediyoruz, devam edeceğiz. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunlara gereken ders verildi. Burada da 2 bin dönüm civarında arazi kontrolümüz altında. Buraya da artık geri dönüş başladı. Burada da kardeşlerimiz yerlerine yerleşecekler.