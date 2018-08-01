Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Rahip Brunson üzerinden gerilen ilişkilerle ilgili soru üzerine, ""Tehdit diline prim vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıklama çok çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda bağımsızlığımızdan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Tehdit diline prim vermeyiz" diye konuştu.

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