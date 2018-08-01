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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den rahip Brunson ile ilgili yapılan açıklamalarla ilgili olarak, 'Tehdit diline prim vermeyiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Rahip Brunson üzerinden gerilen ilişkilerle ilgili soru üzerine, ""Tehdit diline prim vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıklama çok çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda bağımsızlığımızdan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Tehdit diline prim vermeyiz" diye konuştu.

ABD'DEN SON AÇIKLAMA

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Recep Tayyip Erdoğan rahip Brunson ABD Son dakika

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bencede prim verme.Ülke ekonomisi o kadar yaş tahtada ki bu tarz olaylarda ancak doların yükselişini fişekliyorsun.Ekonomik bağımsızlığını eline alda ondan sonra sağa sola kafa tut.
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