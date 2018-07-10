HABER

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

AA'nın geçtiği son dakika bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, devlet ve millet için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve gayretle görev yapacağını belirtti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama

Oktay, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, "Devletimiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da görev yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ederim. Daha fazla azim ve gayretle göreve devam edeceğimi belirtmek isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
Yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilk icraatı belli oldu! Açılışına katılacakYeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilk icraatı belli oldu! Açılışına katılacak
TGDF Genel Sekreteri Menlik: Yeni kabine umut olduTGDF Genel Sekreteri Menlik: Yeni kabine umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı fuat oktay Cumhurbaşkanlığı sistemi yeni bakanlar Yeni Kabine

En Çok Okunan Haberler

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilk icraatı belli oldu! Açılışına katılacak

Yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilk icraatı belli oldu! Açılışına katılacak

Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi

Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi

AK Parti'nin milletvekili sayısı düşüyor

AK Parti'nin milletvekili sayısı düşüyor

Yeni kabinedeki bakanlardan ilk yorumlar! 'Biraz şaşırdım'

Yeni kabinedeki bakanlardan ilk yorumlar! 'Biraz şaşırdım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!

TSK'da terfi ve üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak

TSK'da terfi ve üst rütbeye atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.