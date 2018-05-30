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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Menbiç konusunda 4 Haziran'da takvim çıkabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 10:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Menbiç ve F-35 görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile süren Menbiç görüşmeleriyle ilgili olarak, 'YPG çıkacak, Türkiye denetleyecek. Münbiç konusunda 4 Haziran'da takvim çıkabilir' dedi.

'F-35 VERMİYORUZ' BASKISI YOK

F-35'lerle ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'ABD yönetiminden şu ana kadar 'F-35'leri vermiyoruz' baskısı yok. Vermezse ihtiyacımızı başka yerden karşılarız. 'Canım sıkıldı uygulamam' diyecekleri bir anlaşma değil. ' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Menbiç

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