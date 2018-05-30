Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Menbiç konusunda 4 Haziran'da takvim çıkabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile süren Menbiç görüşmeleriyle ilgili olarak, 'YPG çıkacak, Türkiye denetleyecek. Münbiç konusunda 4 Haziran'da takvim çıkabilir' dedi.

'F-35 VERMİYORUZ' BASKISI YOK



F-35'lerle ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'ABD yönetiminden şu ana kadar 'F-35'leri vermiyoruz' baskısı yok. Vermezse ihtiyacımızı başka yerden karşılarız. 'Canım sıkıldı uygulamam' diyecekleri bir anlaşma değil. ' diye konuştu.

