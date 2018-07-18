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Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 'Tayyipler Alemi' adlı karikatürü sosyal medya hesaplarından paylaşan 72 CHP'li milletvekili için suç duyurusunda bulundu.

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından "Tayyipler alemi" paylaşımında bulunduğu belirtilerek, Kılıçdaroğluhakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM Grup Toplantısında söz konusu karikatürü Twitter hesabından paylaşacağını açıklamış ve partisinin milletvekillerine de bu yönde talimat vermişti.

Kılıçdaroğlu, karikatürü dün akşam resmi Twitter hesabından "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin." mesajıyla paylaşmıştı.

ERDOĞAN'A 359 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan üçüncü 1,5 milyon liralık tazminat davası da karara bağlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesini karara bağladı.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını temsilen avukat Ferah Yıldız ile davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan hazır bulundu.

Son sözü sorulan avukat Yıldız, olayın birinci olarak iftira boyutuyla ele alınmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Davalı taraf 21 Kasım 2017 tarihli Grup konuşmasında elinde belgeleri sallayarak milyonlarca dolar paranın yurtdışına transfer edildiğini söylemiştir. Ancak bu belgeleri sunamadığı gibi Anayasa'nın 36. maddesi kapsamında iddiaları ispat edememiştir. İkinci olarak ise olayın hakaret boyutuyla ele alınmasını istiyoruz. Müvekkilim Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olması ve makamı yanında bir baba olarak çocuklarına dokunulması nedeniyle de manevi zarara uğramıştır."

Avukat Demirhan da davalı taraftan şahsi olarak veya medya vasıtasıyla özür dilenmediğini ifade ederek, davanın kabulünü istedi.

HAKİM: KILIÇDAROĞLU'NUN MİLYONLARCA SEVENİ VAR, BAŞIMIZIN TACIDIR

Dava sürecinde yaşananları tek tek anlatan avukat Çelik, konuşmasının sonunda yargılamanın hukuksuz olduğunu ve mesleğini layıkıyla yapamadığını belirterek, cübbesini çıkardı.

Bunun üzerine araya giren Mahkeme Hakimi Memun Kılıç, "Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca seveni olan bir genel başkanımız. Kemal Kılıçdaroğlu da Recep Tayyip Erdoğan da başımızın üstünde. Lütfen Kılıçdaroğlu'nun ağırlığına uygun davranın ve cübbenizi giyin. Cübbe çıkarılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milyonlarca seveni var. Başımızın tacıdır. Bu dava kazanılır, kaybedilir ama bir avukatın cübbe çıkarmasını yakıştıramadım size. Sizi kişisel olarak çok seviyorum. Sizinle asla kişisel bir sorunumuz olamaz, hele hele ki Kemal Bey'le asla olamaz. Müvekkiliniz milyonlarca kişiyi temsil ediyor. Lütfen onun ağırlığına uygun davranın" ifadelerini kullandı.

CÜBBE ÇIKARMA POLEMİĞİ DURUŞMAYI UZATTI

Bunun üzerine yeniden söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik, "Ortada olmayan bir belge yoktur. Belgeler tarafımızdan sunulmuş ve bu dosya içinde de bulunmaktadır. Biz bu hukuksuzluğa ortak olmayacağımızı belirterek cübbemizi çıkararak duruşma salonunu terk ediyoruz." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Hakimi Memun Kılıç tekrar tepki göstererek, "Şahsınıza yönelik burada herhangi bir sıkıntı yok. Genel başkanınız milyonlarca kişinin lideridir. Yine de salonu terk etme iradesi size aittir." diyerek duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından tarafları yeniden salona alan Kılıç, Çelik'ten cübbesini giyerek yerine geçmesini istedi. Tekrar cübbesini giyen Çelik, mahkeme hakiminin kararı açıklayacağını söylemesi üzerine cübbesini çıkartarak duruşma salonundan ayrıldı.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme hakimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a yirmi ikişer bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e on dörder bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenciye'de on üçer bin lira manevi tazminatın, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alınarak 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

KARAMOLLAOĞLU'NDAN YORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Erdoğan’a hakaret’ davası açılmasına neden olan ‘Tayyipler Alemi’ karikatürü için “Eleştiri, hakaret boyutuna ulaşırsa bu en azından siyasi nezakete ve uzlaşma kültürüne zarar verir. Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden kişiler hakkında kültür ve geleneklerimizle bağdaşmayan karikatür ve ifadeleri tasvip etmemiz de mümkün değildir” dedi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
SOSYAL MEDYAYI ZİLİYORUM SAYIN ERDOĞAN ASLA RAKİPLERİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ YAYINLARA İMZA ATMIYOR. BAKINIZ SOLUN TAVRI BELLİ AMA MALESEF SAADETÇİLER SAYIN ERDOĞANA GECE GÜNDÜZ SALDIRIYORLAR, BU İŞ MUTLAKA DURUDURLMALIDIR. SAYIN ERDOĞANIN HER ATTIĞI ADIM BU MİLLETİN EN ÜST NOKTADA LEHİNEDİR. ÖZELLİKLE 17-25 ARALIKTAN SONRA ÇOK DAHA SAĞLAM ADIMLAR ATTI SAYIN ERDOĞAN..YAHU SAADETLİLERİN PROFİL RESİMLERİ MOSSADIN YAYDIĞI RESİMLERLE DOLU ŞU AN BİLE.. TÜM BÜYÜK PLANN BAŞKANI ETKİSİZ POSİZYONUNA DÜŞÜRMEK TÜRKİYEDE....SÜLEYMENCİLER ÇOK AYIP ETTİLER SEÇİM GECESİ,HAYDİ MERAL KURTARSIN ONLARI ŞİMDİ..NOKTA
hakaret ve mizah çok farklı şeyler orda hakaret edilen tayyip erdoğandan önce Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı bu şekilde bakmak gerek
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