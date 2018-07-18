Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından "Tayyipler alemi" paylaşımında bulunduğu belirtilerek, Kılıçdaroğluhakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM Grup Toplantısında söz konusu karikatürü Twitter hesabından paylaşacağını açıklamış ve partisinin milletvekillerine de bu yönde talimat vermişti. Kılıçdaroğlu, karikatürü dün akşam resmi Twitter hesabından "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin." mesajıyla paylaşmıştı. ERDOĞAN'A 359 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan üçüncü 1,5 milyon liralık tazminat davası da karara bağlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesini karara bağladı.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını temsilen avukat Ferah Yıldız ile davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan hazır bulundu. Son sözü sorulan avukat Yıldız, olayın birinci olarak iftira boyutuyla ele alınmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi: "Davalı taraf 21 Kasım 2017 tarihli Grup konuşmasında elinde belgeleri sallayarak milyonlarca dolar paranın yurtdışına transfer edildiğini söylemiştir. Ancak bu belgeleri sunamadığı gibi Anayasa'nın 36. maddesi kapsamında iddiaları ispat edememiştir. İkinci olarak ise olayın hakaret boyutuyla ele alınmasını istiyoruz. Müvekkilim Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olması ve makamı yanında bir baba olarak çocuklarına dokunulması nedeniyle de manevi zarara uğramıştır." Avukat Demirhan da davalı taraftan şahsi olarak veya medya vasıtasıyla özür dilenmediğini ifade ederek, davanın kabulünü istedi. HAKİM: KILIÇDAROĞLU'NUN MİLYONLARCA SEVENİ VAR, BAŞIMIZIN TACIDIR

Dava sürecinde yaşananları tek tek anlatan avukat Çelik, konuşmasının sonunda yargılamanın hukuksuz olduğunu ve mesleğini layıkıyla yapamadığını belirterek, cübbesini çıkardı. Bunun üzerine araya giren Mahkeme Hakimi Memun Kılıç, "Kemal Kılıçdaroğlu milyonlarca seveni olan bir genel başkanımız. Kemal Kılıçdaroğlu da Recep Tayyip Erdoğan da başımızın üstünde. Lütfen Kılıçdaroğlu'nun ağırlığına uygun davranın ve cübbenizi giyin. Cübbe çıkarılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milyonlarca seveni var. Başımızın tacıdır. Bu dava kazanılır, kaybedilir ama bir avukatın cübbe çıkarmasını yakıştıramadım size. Sizi kişisel olarak çok seviyorum. Sizinle asla kişisel bir sorunumuz olamaz, hele hele ki Kemal Bey'le asla olamaz. Müvekkiliniz milyonlarca kişiyi temsil ediyor. Lütfen onun ağırlığına uygun davranın" ifadelerini kullandı. CÜBBE ÇIKARMA POLEMİĞİ DURUŞMAYI UZATTI Bunun üzerine yeniden söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik, "Ortada olmayan bir belge yoktur. Belgeler tarafımızdan sunulmuş ve bu dosya içinde de bulunmaktadır. Biz bu hukuksuzluğa ortak olmayacağımızı belirterek cübbemizi çıkararak duruşma salonunu terk ediyoruz." dedi.