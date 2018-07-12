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Son dakika! Erdoğan'ın Bülent Tezcan'a açtığı davada karar çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP sözcüsü Bülent Tezcan'ın aleyhine açtığı tazminat davasında karar çıktı. Tezcan 30 bin TL ödeyecek.

Son dakika! Erdoğan'ın Bülent Tezcan'a açtığı davada karar çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Erdoğan'a yönelik sarf ettiği "faşist diktatör" ifadesi için 30 bin TL'lik manevi tazminata mahkum edildiğini bildirdi.

Erdoğan'ın avukatı Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Bülent Tezcan aleyhine 'faşist diktatör' dediği için açtığımız manevi tazminat davasında, mahkeme 30 bin TL manevi tazminata hükmetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal edenler, konumu ne olursa olsun hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Bülent Tezcan tazminat davası

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Yargı nasıl olsa ellerinde,istedikleri gibi at koşturuyorlar ama birgün kayaya toslayacaklar.
@stastemir yargı ellerinde olsa bu kişi para ile kurtulabilir miydi...
@stastemir Sen ağzına ne gelirse söyle,sonra yargı ellerinde.Sen ne içiyorsun kardeş.Adil ol gün gelir adalet sana da lazım olur.
@stastemir bu işin yargı ile ne alakası var. senin tuttuğun partinin genel başkanına her türlü hakaret ve küfür edilmesini ben kabul ediyorum de dürüstsen mertsen
iyi madem sana dümdüz saysınlar, hiçbir yaptırım olmasın! Bumu arzu ettiğin adalet....
@hdemirtasli Atatürk e ve muhalif liderlere her türlü hakaret ediliyor ve cezasız kalıyor,çok konuşturma beni.
@tuncaykaya60 bu ülkede sadece RTE ye hakaret edilmiyor,Atatürk e ve diğer muhaliflere her türlü hakaret yapılıyor ama ceza alanı görmüyoruz.
@stastemir OLUM SİZ HASTAMISINIZ GENELBAŞKANINIZ KILIÇTAROĞLU SEÇİMLERDE TEK KAYBEDEN AKP DEMEDİMİ EEEE O ZAMAN YARGI CHP NİN ELİNDE DEMEK ..YOKSA SİZ YANAR DÖNERMİSİNİZ KAYBETTİNİZMİ KAZANDINIZMI .SİZLER İNCE KADAR BİLE DÜRÜST DEĞİLSİNİZ ADAM KAZANDI BÜKEMEDİĞİM BİLEĞİ ÖPERİM AYRICA TEPRİK EDERİM DEDİ SİZİN KE MAL İNİZ NE DEDİ TEK KAYBEDEN AKP DEDİ EEEE O ZAMAN GİT HESABI KAZANAN CHP BAŞKANI KE MAL DEN SORUN
@alialtuntekstil su içiyorum ve devleti soyup soğana cevirmiyorum.
@eerkurt evet Ergenekon un da savcılığını yaptılar ve sonuç ortada.
Siyaset yapma becerisi olmayınca hakaret etme becerilerini kullanıyorlar. Artık yargı da bunları cezasız bırakmıyor.
BU RÜZGAR BİR GÜN GELİP TERSİNE ESECEK! BAKALIM O ZAMAN NE OLACAK!
BURADA 1-2 AKKOYUN GÖRÜYORUM DA CHP NİN GENEL BAŞKANINA TEZEK DİYECEKSİN PİSLİK DİYECEKSİN GENEL MÜDÜR DİYE AŞAĞILAYACAKSIN ADALETTEN BAHSEDECEKSİN TEK ADAM REJİMİNE HANGİ ÜLKEDE CUMHURBAŞKANI DEMİŞLER KAFANIZIN İÇİ OTLAMI DOLDURULDU SİZİN HANGİ ADALET HANGİ YARGI HANGİ HAKİM EN TEPEDEKİNİN AŞTIĞI DAVAYI KAYBETTİRME CESARETİNİ GÖSTEREBİLECEK HESAP DÖNER BİR GÜN BU SALTANAT SARAYLILARININ ÇEKECEKLERİNİ BEN BİLE DÜŞÜNEMİYORUM 16 YILDIR MİLLETİN ANASINI BELLEDİLER HALA YAPACAZ EDECEZ SANKİ TUTAN VARDI ADAM GİBİ YORUM YAPIN UYSAL AKKOYUNLAR KUŞ KADAR BEYNİNİZ VARSA TABİ......
@jubiter_gul Sen bir kere o kafanı kumdan çıkar. Etrafına bir bakki Bu adam Türkiyenin yarısından fazla oy almış. Bu kadar Akkoyun olur mu Teres.
kılıçdaroğluna bakarsan yıllardır bütün seçimleri akp kaybediyor,chp kazanıyor, yıllardır chpli seçmenle dalga geçiyor, tezcan ve diğer milletvekilleride yıllardır akp ve tayyibe iftiara atarak yalan söyleyerek iktidarı devireceğini zanediyorlar,bunların demokrasi adalet anlayışı bu,yalan söylemek iftira atmak 100/52 ile seçilmiş başkanın makamına saygı duymamak vizyonu olmayan etkisiz bir parti chp.halk bu yüzden tarihleri boyunca bir sefer iktidar yapmadı bunları,bundan sonrada yapmayacak ....
Bu ahmaklar yine de akıllanmazlar. Tayyip zengin olduysa CHP'lileri araklayarak zengin oldu:)
eleştiriye evet iftiraya hayır küfüre hayır hakarete hayır iftira hakaret küfüre asla müsamaha gösterilmemeli yapanda kimliği sıfatına bakmaksızın cezalandırılmalı küfür hakaret iftira etme başkanı zengin etme zengin
her seçimden sonra akp kaybetmiştir deyip seçmenleriyle dalga geçerler:))yıllardır akp seçmenine gerici yobaz koyun diye lakaplar takarlar,yıllardır iktididara cumhurbaşkanına iftiralar atıp hakaret ederler,100/52 oyla seçilmiş başkana ve makamına saygı duymazlar,sonrada kalkıp adaleten demokrasiden özgürlükten bahsederler:))) işlerine gelince yargının bağımsız olduğunu söylerler,işlerine gelmeyince yargıya baskı var derler:)))chp vasıfsız. vizyonsuz insanlar topluluğudur.
bu mahkemeler ne kadar çabuk sonuçlanıyor.bizim mahkeme 3 yıldır devam ediyor.sonuç yok.
trollerimiz doldurmuş yine
bu CHP genel başkanı yönetimi AKPARTİ yemi çalışıyor bunlar özelmi yerleştirildiler deniz baykaldan sonra chp AKPARTİ hep iktidarda kalsın diye çalışıyor çapalıyorlar konuşmaları yaptıkları hep böyleme geliyor
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